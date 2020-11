Project Syndicate über alles

„Mint az elmúlt 25 év gazdasági, politikai és társadalmi véleménycikkeinek és elemzéseinek vezető forrása, a Project Syndicate rendszeresen publikál kiemelkedő tudósokat, üzleti vezetőket, civil aktivistákat, politikai vezetőket és döntéshozókat a világ minden tájáról, köztük számos államfőt és kormányfőt is.

Amikor arról döntünk, hogy elfogadunk-e kéretlen beadványokat, az elsődleges kötelezettségünk, hogy a nyilvános vitát előmozdítsuk. Ez esetben arra a következtetésre jutottunk, hogy Orbán Viktor miniszterelnök véleménycikke nem felel meg a sztenderdjeinknek” – írta Project Syndicate nemzetközi véleményportál a hvg.hu-nak. A magyarországi portál azt firtató megkeresésére válaszoltak, hogy valóban „letiltották-e” Orbán Viktor cikkét, melyet Soros Györgynek fogalmazott meg a lap hasábjain a napokban megjelent írására válaszul.

Orbán Viktor korábban a Facebookon azzal a kiírással közölte az írást, miszerint az „A letiltott cikk, ami nem jelenhetett meg a Project Syndicate-ben // The banned article that could not appear on Project Syndicate”

A Project Syndicate magát a „világ véleményoldalaként” tartja számon és kommentárokat, elemzéseket tesz közzé. Itt jelent meg a múlt héten Soros György írása a magyar és lengyel uniós költségvetési vétóról, melyben azt írta hazánkról és Lengyelországról, hogy annak vezetői „Tisztában vannak azzal, hogy példátlan módon sértik meg a jogállamisági normákat, és eszük ágában nincs megfizetni ennek a következményeit” – írta. „Elkötelezett híve vagyok az EU-nak mint a jogállami normákra épülő nyílt társadalom mintájának. Zsidó származású magyarként különösen aggaszt, milyen helyzet alakult ki Magyarországon, ahol jótékony akcióimmal vagyok jelen több mint harminc éve” – írja cikkében Soros, aki szerint Orbán Viktor „kleptokratikus rendszert épített ki, hogy kirabolja országát”

Orbán Viktor válaszcikke szerint ugyanakkor Soros György az, aki sokak szemében kétes eszközökkel jutott mesés vagyonához, és bár nem kockázatná meg „gazdasági bűnözőnek” nevezni, mégis aggasztónak tartja a spekuláns nemzetközi ténykedéseit.

Orbán Viktor szerint Soros György „nyílt parancsokat osztott ki az Európai Unió vezetőinek. Ebben arra utasítja őket, hogy keményen büntessék meg azokat a tagállamokat, amelyek nem akarnak a globális, nyílt társadalom zászlaja alatt egy egységesülő európai birodalomba betagozódni.”

„Minden olyan kísérlet, amely Európát egy birodalom égisze alatt egységesíteni akarta, megbukott. Így a történelmi tapasztalat azt mondatja velünk, Európa akkor lesz ismét naggyá, ha a nemzetei is újra naggyá lesznek, és ellenállnak mindenféle birodalmi törekvésnek.” – írja Orbán Viktor válaszcikkében.

Orbán Viktor megkérdőjelezi a Soros György önmeghatározása szerint „jótékony akciók" mögött megbúvó szándékok őszinteségét. A miniszterelnök szerint ugyanis „a magát filantrópnak nevező spekuláns egyik válság idején sem az európai emberek érdekeit nézte, hanem a saját haszna szerint cselekedett. A gazdasági válság idején emlékezetes maradt a forint és a legnagyobb magyar bank elleni támadása, a migránsválság idején a bevándorlók betelepítésének felgyorsítására, szétosztására és finanszírozására kidolgozott terve, most pedig az egymás melletti szolidaritás, egymás megsegítése helyett az egymás büntetésére vonatkozó javaslata”

