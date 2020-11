Baljós üzenet a Kutyáknak

Fekete-Gyeőr már most egy kis Rákosi

2020. november 27. 00:34

A választási törvény módosítása kapcsán újra előkerült a Magyar Kétfarkú Kutya Párt és a többi ellenzéki párt koordinációjának kérdése. Fekete-Győr András bevonná Kovács Gergelyéket az együttműködésbe, a kutyák azonban nem közösködnének az ellenzéki összefogással.

Több egyéni jelölt kell az országos listához

November 11-én Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes egy törvénymódosító javaslatot terjesztett be, amely komoly változásokat javasolt a választási törvényben. „Pártlistát az a párt állíthat, amely – legalább kilenc megyében és a fővárosban – legalább ötven egyéni választókerületben önállóan jelöltet állított” – szólt a módosítás egyik legfontosabb pontja. A hírre a DK, a Jobbik, az LMP, a Momentum, az MSZP és a Párbeszéd be is jelentette, hogy közös listával vágnak neki a 2022-es országgyűlési választásoknak.

A kormány a módosítást a kamupártok elleni fellépéssel, illetve egy strasbourgi döntéssel indokolta, vonatkozó cikkünket itt olvashatja. Pont ezen nagy cikkünk hétfői megjelenését követően jött a hír: Volner János független – korábbi jobbikos – képviselő is beadott egy módosító javaslatot, miszerint a megyék és a választókörzetek kétharmadában, azaz 14 megyében és 71 választókörzetben kelljen a listaállításhoz egyéni jelöltet állítani. Ezt a parlament igazságügyi bizottságának kormánypárti tagjai is jóváhagyták, ami után reális forgatókönyvnek tűnik a választási törvény újabb módosítása is.

Ezek után merült fel a kérdés: mi lesz azokkal a pártokkal, amelyek kormányváltást szeretnének, de nincsenek benne az ellenzéki összefogásban? Az ügyben a leginkább érintett Kétfarkú Kutyapárt korábban kijelentette: számos egyéni jelölt indítását tervezi a két év múlva esedékes megmérettetésen.

Fekete-Győr szerint két választása van a kutyáknak

Más véleményen van azonban Fekete Győr András. A Momentum elnöke a hétfői javaslat után arról beszélt a Klubrádióban: a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak nem marad más választása, „vagy nem indul el a választáson, vagy velünk működik együtt”.

A hírról szintén beszámoló Szabad Európa megkereste Kovács Gergelyt, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt elnökét, aki korábban azt nyilatkozta, hogy az MKKP biztosan nem indul közösen a jelenlegi ellenzéki pártokkal, de azt elképzelhetőnek nevezte, hogy csak azokon a helyeken indítanak saját jelöltet, ahol az ellenzéknek nincs esélye. Kovács Gergely azt mondta, hogy így nem maradt más választásuk, kénytelenek lesznek olyan helyen is jelöltet állítani, ahol van esélye az ellenzék közös jelöltjének is. A pártelnök azt mondta, hogy bár örülne neki, ha valaki leváltaná a Fideszt, abban egyáltalán nem biztos, hogy lenne az MKKP és az ellenzék között átjárás.

Az elnök úgy véli, aki pártjára szavaz, tudatosan választják a Kutya Pártot, így nem vesznek el ott sem szavazatokat az ellenzéktől, ahol az összefogás és az MKKP is elindítja a saját jelöltjét. Kovács Gergely elmondta, amennyire tudja, egyetértés van a párton belül afelől, hogy továbbra sem szándékoznak az ellenzékkel közösen politizálni.

mandiner.hu