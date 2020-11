Budapest nem ezt érdemli

Karácsony Gergely víziója a Városháza parkról csak a be nem tartott ígéretek listáján lesz újabb tétel.

2020. november 27. 09:31

Azon gondolkoztam valamelyik nap, milyen jólesne egy séta ebben a szép napsütéses novemberben a Városháza parkban. Egy pohár forralt borral a kezemben leülnék az egyik padra, gyönyörködnék az újonnan kialakított közterület részleteiben, és figyelném, ahogy beszél velem a patinás épület. Ezt egyébként maga Karácsony Gergely mondta: az általa vezetett főváros az épületeken keresztül is üzen majd a budapestieknek, ez az egyik oka, hogy átalakítaná és megnyitná a Városháza parkolóját. Persze mára világossá vált: ahogy Horváth Csaba ígérete az ingyenes BKV-ról, úgy Karácsony Gergely víziója a Városháza parkról is valószínűleg csak a be nem tartott ígéretek listáján lesz újabb tétel.

A fejembe egyébiránt az is szöget ütött, ha főpolgármester lennék, és az orrom alá állandóan borsot törő Orbán-kormány aláaknázná minden jobbító szándékú tervemet, akkor legalább a Városháza szabad helyeit átadnám a budapestieknek a járvány idejére, ha már az egész országban ingyenessé válnak éjszakára a parkolóházak. Karácsony Gergely azonban ehelyett csak bosszankodik, dúl-fúl, hogy a miniszterelnök megint az ő tollával ékeskedik, az ő ötleteit valósítja meg.

Nem sokkal főpolgármesterré választása előtt azt is megígérte, az általa vezetett Budapesten nem lesz munkakerülés, ő bizony nem azzal fogja tölteni az idejét, hogy a „gonosz kormányra” hivatkozva nem fejleszti fővárosunkat. Dolgozni fog, és kész! Most viszont jóformán azért is az ország vezetését okolja, ha kihűl a kávéja, mire meginná. Pedig hol tartana most Budapest, ha az elmúlt egy évtizedben az ő munkamorálján múlt volna a fejlődése? Apropó, feladatok: Zugló egykori polgármestere kerületvezetőként 2017 februárja és 2018 decembere között a Tarlós István vezette Fővárosi Közgyűlésnek mindössze öt ülésén volt jelen végig, öt alkalommal meg sem jelent, tizenegy esetben pedig csak néhány napirendi pont megtárgyalásán vett részt, majd távozott. Persze lehet, hogy már ekkor is a Városháza park terveit készítgette elő, nem tudom.

Félretéve a tréfát, eltelt egy év abból a forradalmi hevületű városvezetésből, amelyet Karácsony olyan nagy lendülettel adott elő az önkormányzati választás kampányában. Csúsztatni sem szeretnék: az eredmények után kutatva találtam egy Facebook-bejegyzést a városvezető profilján, amelyhez mellékelve volt egy fotó is: dolgos főpolgármesterünk áll rajta egy akácfa mellett. A bejegyzés a következő: „A képen látható negyvenéves akácot egy útfelújítás miatt, az eredeti tervek szerint, ki akarták vágni. A választás előtt megígértem, hogy az előző városvezetés által megrendelt beruházásokat újra fogjuk tervezni, és mindenhol, ahol csak lehetséges, megmentjük a fákat. Az elmúlt egy évben közel ezer egészséges budapesti fát mentettünk. Például ezt a csodás negyvenéves akácot is.”

Bár szenvedélyes természetkedvelő vagyok, bődületes hazugság lenne azt állítani: már ezért megérte megválasztani Karácsony Gergelyt.

Még ennél is szomorúbb, hogy visszakúszni látszik Budapestre egy olyan jelenség, amitől minden jóérzésű fővárosi úgy érezte 2010-ben, hogy végleg megszabadult. Hogy lejárt a négyesmetró-féle korrupciós botrányok ideje, nem lesz többé sok tíz milliárdos mínuszban a főváros és a BKV, végleg eltűnnek a nokiásdobozok, illetve azok az idők már végleg elmúltak, amikor a Széll Kálmán tér Hor­váth Csaba-féle felújítása négy tő muskátli ünnepélyes elhelyezését jelentette a lerohadt villamosvágányok között.

Bár a Tarlós István vezette Budapest tíz éve alatt nemhogy a fentiekhez hasonló, de semmilyen botrányról nem lehetett hallani, addig ezek a sötét árnyékok most újra bekúszni látszanak a budapesti politikába. Wintermantel Zsolt, Újpest volt fideszes polgármestere múlt hét végén hozta nyilvánosságra, hogy a BKK és a Városüzemeltetési Holding vezetésére Karácsony Gergely nem írt ki nyilvános pályázatot. Hovatovább a közlekedési központ, így a főváros vezetése egy autóbuszbérlés ügyében „meghirdetett” pályázatnál is súlyos jogsértéseket követett el, ugyanis azt fű alatt írták ki, már el is bírálták, és egy olyan cég nyert, amelyről korábban senki nem hallott, sőt korábban nem is létezett, kifejezetten erre a megbízásra alapították, úgy, hogy az minden pontban megfeleljen a tender kiírásainak.

Sarkalatos példával élve, mindez nagyjából egyenértékű azzal, mintha egy pékség megnyitását nem pékekre, hanem oroszlánszelídítőkre bíznám, és nekik adnám oda az erre szánt összeget. Csakhogy itt most a budapes­tiek pénzéről van szó, amiből egyszer már milliárdokat síboltak el állítólagos felelős városvezetők, például a négyes metró kapcsán.

Budapest nem ezt érdemli. Ez a város tíz év alatt kivirult, olyan épületei, terei és intézményei újultak meg, amelyeket évtizedek óta rágott az enyészett. A Karácsony által sokat szidott Orbán-kormány kifizette a főváros minden adósságát, tiszta lapot és folyamatos segítséget adott ahhoz, hogy 2019-re Európa legjobb úti céljává váljon. És bár Tarlós István vállaltan ugyanahhoz a politikai közösséghez tartozik, mint a regnáló kormány, számos vitába és konfliktusba ment bele azért, hogy Budapest ma olyan képet mutasson, amire méltán lehetünk büszkék.

Bárki is nyerte volna meg 2019-ben a főpolgármester-választást, ezt a fejlődési ívet továbbvinni nagy felelősség és nehéz feladat, de kutya kötelesség. Most viszont ott tartunk, hogy a végletekig széttöredezett, elveit minden szinten már sokszor feladó ellenzék nagy reménysége, Karácsony Gergely főpolgármester fel tud mutatni egy negyvenéves akácfát, egy Dunába rogyó Lánchidat, egy éppen kitörni készülő BKK-botrányt, egy soha meg nem nyílt Városháza parkot és a hazug, ám számára talán megnyugtató tudatát annak, hogy Orbán Viktor az ő ötletei alapján irányítja az ország járvány elleni védekezését.

Legújabb vívmánya, hogy spórolás címén városüzemeltetési cégeket von össze, és megszünteti a feladataikat. Ez önmagában még nem lenne akkora probléma, a gond ott kezdődik, hogy kiváló városvezetőnk egy tollvonással szüntetné meg a Budapesten sok százezer háztartás és vállalkozás, továbbá közintézmények fűtéséért, gáz- és melegvíz-ellátásáért felelős Főtávot, a temetkezési, a kéményseprő, illetve a szemétszállításért és a köztisztaságért felelős közszolgáltató cégek önállóságát, illetve a potom százötvenhárom éves Főkertet. Utóbbi cég egyébként gondos, jó gazdája a Gellért-hegynek, a Feneketlen-tónak, a Hajógyári-sziget parkjainak, a Népligetnek, a Margit-szigetnek, a Tabánnak, a Nehru parknak, a Szent István parknak, a Gesztenyéskertnek, a Vérmezőnek és megannyi közparknak, költségvetési támogatása pedig mindösszesen a fővárosi büdzsé egy százaléka. Érthetetlen tehát, miért pont ezt és Budapest legrégebbi közszolgáltató vállalatát szántaná be a főpolgármester, ha már húzni kell a nadrágszíjon. A Főkert egyébként, túl azon, hogy egyedülálló szakmai műhely, túlélte Trianont, a háborúkat és a kommunizmust is.

Jelen állás szerint Karácsony Gergelyt nem fogja.

Ambrus-Jobbágyi Zsófia

A szerző újságíró





