Előjegyzésbe vetethetik magukat, akik kérnek majd oltást

2020. november 27. 10:29

Várhatóan már a jövő héten elindul egy internetes és levélben történő regisztrációs lehetőség, hogy aki kér majd koronavírus elleni oltást, az már most feliratkozhasson, előjegyzésbe vetethesse magát, így az elsők közé kerülhessen, akik hozzájutnak az oltóanyaghoz - közölte Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Ezzel felmérhető, hányan gondolkodnak azon, hogy beoltatják magukat - tette hozzá.



Azt is elmondta, az oltási terveket már kidolgozták. Az egyik arról szól, hogy ha van elegendő vakcina és az emberek - önkéntes alapon - jelentkeznek az oltásra, akkor hogyan oldják ezt meg - ismertette, közölve: 13 ezer helyszínt jelöltek ki a tömeges oltásra. A másik, december-január környékén bevetendő oltási terv azt részletezi, hogy az első körben érkező vakcináknál kiket vesznek előre. Köztük lesznek a védekezésben résztvevők és a leginkább sérülékeny csoportokhoz tartozók - jelezte.



Beszélt arról, hogy a járvány elleni védekezésnek jelenleg két frontvonala van: a kórházakban az életeket mentik, az iskolákban pedig a munkahelyeket, mert ha a szülő nem tudja beadni a gyermekét az iskolába, nem tud dolgozni menni.



A kormányfő elmondta, egyelőre nem lát biztató jeleket, egyre többen vannak ugyanis kórházban, az ott kezelt betegek száma hamarosan eléri a tízezret, de az egészségügy állni fogja a sarat, még van mintegy másfélszer ennyi tartalékágy. A miniszterelnök mindenkit óvatosságra intett, hangsúlyozva, "ki kell tartanunk", és "ha betartjuk a szabályokat, akkor sikerülni fog".



Jelezte, az egészségügyi, szociális ágazat mellett az óvodai, iskolai dolgozók tesztelése is megkezdődött, és jövő héten indul a második kör.



Orbán Viktor egyúttal ismét kérte a magyarokat, ne fizessenek be külföldi síelésre, mert hazatérve szigorú ellenőrzés és karanténszabályok várnak rájuk.



Közölte: a kormány 8-10 nap múlva dönt arról, milyen szabályok szerint kell majd élni karácsonykor, újévkor.



Az EU-s büdzsé és válságkezelési alap témájában Orbán Viktor arról beszélt, Brüsszel szerint csak az az ország lehet jogállam, amelyik beengedi a migránsokat, és bevándorlóországgá alakítja a saját hazáját, de "mi ezt nem fogjuk megtenni, ellen fogunk állni, és nem fogadjuk el, hogy ehhez pénzügyi következményeket lehessen fűzni".



Megerősítette: az európai válságkezelő alap és a költségvetés létrejöttéhez nélkülözhetetlen a magyar és a lengyel szavazat, "a pozíciónk pedig betonszilárdságú". "Nem akarok kompromisszumot kötni (...), hanem arról van szó, hogy találjunk egy megoldást" - mondta, hozzátéve: most arra kell összpontosítani, hogy a bajba jutott tagállamok pénzhez jussanak, és induljon meg a következő hétéves büdzsé. Megjegyezte: a magyarok és a lengyelek július óta mondják, hogy ehhez lehetetlen hozzákötni a joguralmi kérdéseket.



Hozzáfűzte: megnevezték a főszereplőt is, Soros Györgyöt, aki "szövi, mint pók, a hálót a háttérben". Soros magyar és amerikai állampolgárságáról szólva úgy fogalmazott: a legjobb lenne, ha hazamenne, mármint Amerikába. Szavai szerint Soros György a markában tart sok európai parlamenti (EP-) képviselőt, de világossá kell tenni: neki nem lehet semmilyen befolyása európai politikai kérdésekben.



Soros már 2015-2016-ban megírta, hogy azokat a tagállamokat, amelyek nem engednek be bevándorlókat, pénzügyileg meg kell büntetni - közölte a kormányfő, jelezve: "ami most az asztalon van, elegánsabban, de ugyanezt mondja". Az EP javaslatának elfogadása ugyanis azt jelentené, hogy "ha nem engedjük be a migránsokat, akkor a költségvetésünk egy részét elvehetnék tőlünk" - jelentette ki.



Ez Soros György javaslata, ma ezt képviseli az EP, és nem volt helyes a tagállami miniszterelnökök és a német EU-elnökség részéről, hogy engedett ennek a Soros Györgytől származó, az EP-n keresztül kifejezett politikai nyomásnak - mondta Orbán Viktor, úgy értékelve: az EP-képviselők álláspontja rossz, felelőtlen, és ha ragaszkodnak politikai és válságkezelési kérdések összekötéséhez, akkor tönkretesznek számos tagállamot.



Megjegyezte: ez az összekapcsolás nem jogi, hanem politikai természetű kérdés, és míg utóbbin lehet változtatni, a magyar-lengyel pozíción nem, "nem lehet megvásárolni bennünket".



Arra a kérdésre, tapasztaltak-e a magyarok és a lengyelek megosztására irányuló kezdeményezést, azt válaszolta: próbálnak éket verni az egymással szövetkező országok közé. Pedig Közép-Európában bimbózófélben van egy fantasztikus lehetőségeket magában rejtő együttműködés - mondta, hangsúlyozva: Közép-Európa meg tudja védeni a nemzeti szuverenitást, ami Nyugaton már "kevésbé divatos". "Mi meg tudjuk védeni a bevándorlástól a saját országainkat", míg Nyugat-Európa már bevándorlóországokból áll, és Közép-Európa a keresztény hagyományokat, életmódot is meg tudja védeni, Nyugaton viszont "már multikulti van" - fogalmazott.



Összegzése szerint a ma egyik meghatározó történelmi folyamata Közép-Európa újjászületése, a közép-európai államok együttműködése, és a következő tíz év erről fog szólni.



Arra a felvetésre, hogy a Project Syndicate nevű oldal nem hozta le a Soros Györgynek írt válaszát, Orbán Viktor úgy reagált: ilyen a baloldali sajtószabadság, a saját hangjuknak mindig van tere, aki pedig vitatkozik velük, azt elhallgatják.



A bevándorlás kérdésében a miniszterelnök azt is mondta, a brüsszeli bürokraták fordítva ülnek a lovon, mert a bevándorlást megoldásnak tartják, pedig az maga a probléma. Nyugaton már ráléptek a bevándorlóországgá válás ösvényére, de Magyarországnak nincs ilyen problémája, és amíg nemzeti kormánya van, nem is lesz, mert "Magyarország a magyaroké" - jelentette ki, azt javasolva, hogy ebben az értelemben semmiképp "ne nyugatosodjunk, ne csináljunk magunkból bevándorlótársadalmat, ne álljunk át a multikultira".



