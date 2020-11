Kiváló szakemberek kerültek az egyetem élére

2020. november 27. 15:45

Sára Balázs vezeti a Színház és Filmművészeti Egyetem Filmintézetét – számol be az szfe.hu. Bodolay Géza lett az SZFE Színházművészeti Intézetének vezetője – írja a hvg.hu.

Sára Balázs - hetnap.rs

Az szfe.hu interjút készített a kiváló szakemberrel, Sára Balázs operatőrrel, rendezővel.

- Milyen elvek mentén kívánja vezetni a filmes oktatást az egyetemen? Melyek lesznek a legfontosabb szempontok a munkája során?

- A szakmai alapok ismeretétől fogunk indulni, nagy hangsúlyt fektetve az egyéni kreativitás kibontására. Alkotó szakembereket fogunk képezni, akik képesek arra, hogy megfeleljenek a filmgyártás és a médiapiac folyamatosan változó igényeinek.

Oda fogunk figyelni a hallgatók vizuális érzékenységére, fantáziájára, nyitottságára, befogadókészségére, és ezeket folyamatosan fejlesztjük az oktatás során.

- Kik voltak a legnagyobb hatással Önre a pályafutása során? Miben állt a hatásuk?

- Illés György és Koltai Lajos, mindketten mestereim voltak a főiskolán. Kende Jánostól is nagyon sokat tanultam, lestem el, elsőfilmesként pedig Kézdi-Kovács Zsolt volt jelentős hatással rám. A legnagyobb példaképem édespám, Sára Sándor, akinek öt utolsó filmjében az alkotótársa is lehettem.

- Magyarország az utóbbi években a nemzetközi filmgyártás egyik központja lett. Hogyan képzeli ennek kihasználását az oktatásban?

- A legfontosabb az, hogy a nemzetközi produkciókban tapasztalatot szerzett előadókat bevonjuk az oktatásba. Közvetlen, gyümölcsöző kapcsolatot kell kialakítani a külföldi filmes cégekkel, workshopokat fogunk velük közösen rendezni. Elengedhetetlen, hogy az egyetemen az angol nyelv oktatását kiterjesszük a filmes szakmai zsargon ismeretére.

- A jelenlegi oktatokkal való együttműködést hogyan képzeli el? Kíván új oktatókat hívni az egyetemre?

Ahogy azt a fenntartó alapítvány kuratóriuma már többször is világossá tette, megfogalmazta, támogatom, hogy a jelenlegi tanárok végig vigyék az osztályaikat. Természetesen új szakmai tantárgyak indítását is tervezem a 2021-2022-es tanévben, de ezek még egyeztetés alatt állnak.

Életrajz:

Sára Balázs 1962-ben született Budapesten, 1986-ban televíziós és filmoperatőr diplomát szerzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Filmes és televíziós produkciókban dolgozva járta végig az operatőri szakmai ranglétrát. Filmográfiája operatőrként tizenegy dokumentumfilmet, hat játékfilmet, hét tévéfilmet és sokszáz televíziósműsort tartalmaz. Rendezőként színházi közvetítések, portréfilmek, dokumentumfilmek és magazinműsorok soktucatját jegyzi.



Bodolay Géza lett az SZFE Színházművészeti Intézetének vezetője



A hírt az intézmény, és maga a rendező is megerősítette a HVG-nek. Bodolay Géza a Színház és Filmművészeti Egyetem Színházművészeti Intézetének vezetője, a rendező pedig már alá is írta az egy éves szerződést a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel. Feladata a színházi képzések irányítása lesz.

Bodolai Géza - mandiner.hu

Elődje, Bagossy László 2020. augusztus 31-én – tiltakozásul az SZFE alapítványi átalakulása és autonómiájának korlátozása ellen – mondott le intézetvezetői pozíciójáról. Megbízatása egyébként 2021-ig szólt volna.

A hvg megkeresésére arra a kérdésre, hogy nem tartja-e problematikusnak elvállalni a pozíciót az SZFE-n folyt tiltakozások után, és milyen tervei vannak a helyzet pacifikálására, azt írta a lapnak:

„A helyzetet szerencsére nem nekem kell pacifikálni, hanem a békétleneknek egymással, az én feladatom ugyanaz lesz, mint kiváló elődeimé: az egykori színházi "tanszak" - a bolognai rendszer óta: "intézet" megszervezése és vezetése.”

A Wikipedia szerint Bodolay először az ELTE magyar–összehasonlító irodalomtörténet–művészettörténet, majd a Színház- és Filmművészeti Főiskola színházrendező szakán szerzett diplomát. Az utóbbinál szerezte művészdoktori fokozatát is, színművészetből.

A Wikipédia szerint dolgozott rendezőként a Szegedi Nemzeti Színházban, a kecskeméti Katona József Színház, valamint a Nemzeti Színházban. Volt a berlini Művészeti Főiskola megbízott előadója, a kecskeméti Katona József Színház igazgató-főrendezője, valamint a szegedi színház főrendezője is. Tanított a József Attila Tudományegyetemen, és több más egyetemen is volt óraadó tanár. Öt nyelvből fordít is. 2019 óta pedig a Demeter Szilárd vezette Petőfi Irodalmi Múzeumhoz tartozó Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet igazgatója.

szfe.hu; hvg.hu