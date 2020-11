Varga Judit: Történelmi idők, történelmi eredmények, történelmi távlatok

Hétfőn kezdte meg az 5262. napját Magyarország miniszterelnökeként Orbán Viktor. A történelmi eseményhez Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője és Varga Judit igazságügyi miniszter is gratulált a Facebookon.

Történelmi idők, történelmi eredmények, történelmi távlatok. Orbán Viktor miniszterelnök úr holnaptól az összességében leghosszabb ideig hivatalban lévő magyar kormányfő. Eddig Tisza Kálmán (1875–1890) tartotta a rekordot.

„Történelmi pillanat, holnaptól Orbán Viktor a szabad Magyarország leghosszabb időt, 5262 napot hivatalában töltött miniszterelnöke. Gratulálok, barátom! Ennyi!” – írta Deutsch Tamás, a Fidesz EP-képviselője a Facebook-oldalán hétfőn.

Varga Judit igazságügyi miniszter szintén gratulált a nem mindennapi teljesítményhez.

„Eddig Tisza Kálmán (1875-1890) tartotta a rekordot. „További jó egészséget és sok erőt az előttünk álló munkához Miniszterelnök Úr! Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!” – ezzel a bejegyzéssel gratulált Varga Judit igazságügyi miniszter Orbán Viktornak, hogy ő lesz a leghosszabb ideig hivatalban lévő magyar miniszterelnök.

A kortársai által csak „Generálisnak” nevezett dualizmuskori miniszterelnök, Tisza Kálmán 1875. október 20-tól 1890. március 13-ig, majdnem 15 éven át tartotta kezében a kormányrudat.

Tanulságosak a Facebook-poszt alá érkezett kommentek is. „Magyarország érdekében még 15 évig Isten segítségével!” – írta az egyik felhasználó.

„Drága Miniszterelnök Úr! Köszönöm, hogy ennyi időn át vigyázott ránk, magyarokra. Fiatalon utat mutatott becsületből, bátorságból, végtelen hazaszeretetből” – kommentálta a bejelentést Varga Judit egy másik követője.

Deák Dániel: Orbán pályája Rooseveltéhez, Kohléhoz, Theacheréhez hasonlatos

„Immár negyedik ciklusa felén is túl jár, háromszor nyert kétharmados parlamenti felhatalmazást – osztotta meg közösségi oldalán Deák Dániel politológus, a XX. Századi Intézet igazgatója az információkat annak apropóján, hogy Orbán Viktor a mai naptól a leghosszabb ideig hivatalban lévő miniszterelnöknek számít. Kormányzati munkával töltött ideje immár 14 és 144 nap, amivel Tisza Kálmánt előzte meg. Deák emlékeztetett: „miniszterelnöki teljesítménye abból a szempontból is egyedülálló, hogy egymás után kétszer választották újra. Sőt, kormányfői éveit számolva összesen lassan másfél évtizede Orbán Viktor vezeti Magyarországot, ami egyben azt is jelenti, hogy a rendszerváltoztatás óta eltelt harminc évnek már-már a felét az ő kormányzása határozta meg”.

A politológus az elmúlt század legnagyobb formátumú politikusaihoz hasonlította Orbán pályáját, amelyről az intézet hosszabb elemzést adott közre.

„A magyar miniszterelnök ezzel a politikai teljesítménnyel olyan nagy történelmi nevekkel állítható párhuzamba, mint Franklin Delano Roosevelt, Helmut Kohl, Charles de Gaulle vagy Margaret Thatcher” – áll a posztban.

A miniszterlnöknek Varga Judit és Deutch Tamás is gratulált.

