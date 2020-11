Ezúttal Istent vette célba Gyurcsány

Gyurcsány el akarta venni a nemzetbe vetett hitet 2004. december 5-én, aztán el akarta venni a politikusokba és a szabadságba vetett hitet 2006-ban az őszödi beszéddel és a lovasrohammal, most pedig az Istenbe vetett hittől akarja megfosztani Magyarországot.

2020. november 30. 13:51

Gyurcsány elnyomná az egyházakat! – írta közösségi oldalán Rétvári Bence államtitkár, aki felhívta a figyelmet arra, hogy Gyurcsány Ferenc egyértelművé tette, hatalomra kerülve fel akarja mondani a vatikáni szerződést, és nem nyújtanak egyetlen fillér hitéleti támogatást sem.

A vatikáni szerződést 1997-ben Horn Gyula miniszterelnöksége idején kötötték – emlékeztetett Rétvári Bence az M1-en. Az államtitkár elmondta: aki egyházi iskolába járatja a gyermekét, vagy egyházi kórházban kap kezelést, az ugyanolyan ellátásban részesülhet, mint az, aki az állami intézményeket veszi igénybe.

Gyurcsány emberképébe az ateista ember fér csak bele, ezért akarja eltörölni a hitéleti támogatásokat is. Ez egy hadüzenet a bukott miniszterelnök részéről: a hívő embereket másodrendűnek tekinti, és semmibe venné az ezeréves magyar hagyományokat – jelentette ki Rétvári.

„Szentül meg voltam győződve, hogy pap leszek”

Gyurcsány 2006-ban még arról beszélt, hogy „bérmálkozott is egy darabig, ahogy kell”, és „szentül meg volt győződve, hogy pap lesz”. Ezzel együtt azonban arról is beszélt, hogy ő nem istenhívő ember.

Magyarországon aligha van olyan ember, aki ne tudná (legalább az őszödi beszéd óta), hogy Gyurcsány Ferenc sajátos viszonyban áll a valósággal. Mint akkor mondotta: „hazudtunk reggel, éjjel meg este.”

Az emberek lelkét vette célba Gyurcsány

A 2004-es kettős állampolgárságról szóló népszavazással Gyurcsányék megtagadták a határon túli magyarságot, követve a kommunisták korábbi útját, semmibe véve a nemzeti összetartozást. A bukott miniszterelnök azóta is minden erejével küzd a határon túli magyarok ellen.

Az őszödi beszéd kiszivárgása után 2006-ban Gyurcsány arról beszélt, hogy a teljes politikai elit a hazugság csapdájába esett, holott ő volt az, aki „végighazudta az utolsó másfél-két évet”. Majd a magyar szabadság ellen indított támadást, amikor lovasrohamot indított a magyar emberek ellen, akik a lemondását követelték, amiért Gyurcsány az ország szemébe hazudott.

A kommunizmus évtizedeit megszégyenítő brutális karhatalmi fellépés után pedig foggal-körömmel ragaszkodott a bársonyszékhez. 2013-ban már az egyházak ellen is egész pályás letámadást indított, ahogyan az a Rétvári Bence által közzétett videóban is látható, s most, hogy maga alá gyűrte a teljes ellenzéket, meg is valósítaná egyházellenes elképzeléseit, ha hatalomra jutna. Gyurcsány Ferenc a nemzetbe, a politikusokba és a szabadságba vetett hit után Istent vette célba. Folytatódik a bukott miniszterelnök magyar emberek elleni hadjárata a teljes ellenzéki paletta támogatásával.

hirado.hu