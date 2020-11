Dömötör: Az ellenzék akadályozza a védekezést

Az Országgyűlés hétfői ülése napirend előtti felszólalásokkal kezdődött. Kocsis-Cake Olívió (Párbeszéd) a szónokok sorában a másodikként egy Deák Ferenc-idézettel kezdte mondandóját, amely szerint „kockáztathatunk mindent a hazáért, de a hazát nem kockáztathatjuk”.

2020. november 30. 16:02

A képviselő arra kérte a kabinetet, hogy fogadja meg a haza bölcsének tanácsát ahelyett, hogy rövid távú érdekeinek rendelne alá mindent. A kormány ne George Clooneyval foglalkozzon, helyette inkább a járványnak szenteljenek több figyelmet – kérte Kocsis-Cake Olívió. A baloldali képviselő kifogásolta, hogy a kabinet nem fogadja el a jogállamisági feltételeket, valamint azt is a kormány szemére hányta, hogy számos beruházást folytat le ahelyett, hogy segélyeket osztogatna.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára válaszában emlékeztetett a baloldali válságkezelésre, amely a Bajnai-csomaggal mintegy hatezer-milliárd forintos megszorítást jelentett, eredményeként pedig százezrek szegényedtek el. Hangsúlyozta, hogy „amikor Brüsszelben jogállamiságról beszélnek, akkor migrációt értenek alatta”.

Az államtitkár azt javasolta, hogy Kocsis-Cake nézze meg, hogy legutóbb milyen témákban indultak kötelezettségszegési eljárások Magyarország ellen. Dömötör példaként azt az intézkedést hozta fel, amely szerint egy korábbi döntés miatt a tranzitzónában már nem adhatnak be menedékkérelmet a migránsok, csupán hazánk külföldi külképviseletein. Kocsis-Cake felszólalásában ismét követelte az alapjövedelem bevezetését, amellyel kapcsolatban Dömötör Csaba felvetette, hogy a képviselő mondja meg, hogy „kitől akarnak pénzt elvenni”?

Az államtitkár jelezte azt is, hogy a napokban egyre több hír van arról, hogy a baloldali önkormányzatok megszorításokat vezetnek be. Mindemellett pedig intő példaként hozta fel a fővárosi busztendert. Újra pénzszivattyúkat telepítenek oda, ahol lehetőséghez jutnak – összegezett az államtitkár. Dömötör felidézte: egy olyan cég nyert a busztenderen, ami a kiírás pillanatában nem is létezett. – Hogyan fordulhatott elő, hogy nullkilométeres cég kapott egy ilyen feladatot?

Azon sem lepődnénk meg ezek után, ha Hagyó Miklós esélyes lenne a főpolgármester-helyettesi posztra – mondta Dömötör, aki úgy értékelte a helyzetet, hogy a baloldal a legrosszabb kombinációt valósítja meg: hátráltatják a védekezést, és visszahozzák a nokiás dobozos politikát.

Magyar Nemzet