Tisztifőorvos: rajtunk is múlik, hogy tölthetjük az ünnepeket

A korlátozó szabályok betartására kérte az embereket az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs hétfői online sajtótájékoztatóján, hangsúlyozva azt is, hogy "nagy mértékben rajtunk múlik", miként tölthetjük el a karácsonyt.

2020. november 30. 18:22

Müller Cecília azt mondta, most teremtjük meg a közös ünneplés lehetőségét. Úgy fogalmazott: "Ha betartjuk a szabályokat, bízhatunk abban, hogy az ünnepeket a családunkban, egymáshoz közelebb tudjuk eltölteni." Hozzátette: a kormány december elején dönt az ünnepek idejére érvényes szabályozásokról, a múlt héttől zajló hivatásrendi célzott tesztelések eredményeiről pedig kedden adnak tájékoztatást.

Szólt arról is: noha a járványgörbe - hasonlóan a többi európai országéhoz - még mindig emelkedik, a fertőzöttek számának növekedése lassul. Abban bíznak - mondta -, hogy a járványgörbe rövid idő múlva kiegyensúlyozottá válik, "eléri a platót", és attól kezdve javuló tendenciáról számolhatnak majd be.

Beszélt arról is, hogy a mintavételek száma elérte az 1 648 022-t, ebből majdnem 11 ezer volt az antigén-gyorsteszttel történt vizsgálat. Utóbbi tesztelési mód jelentősen felgyorsította a diagnózis felállítását - tette hozzá.

Müller Cecília elmondta, hogy a hétfői adatok szerint 63 860 ember tekinthető gyógyultnak, az elmúlt napon 8223-mal nőtt a számuk, így magasabb a gyógyultak száma, mint az új fertőzötteké. Ez "óriási eredmény" - jegyezte meg.

Kitért arra, hogy a járványhelyzet értékelésénél nem pusztán az "abszolút számok" lényegesek, hanem a tendenciát, az arányokat is figyelembe kell venni.

Megismételte, koronavírus-fertőzésből gyógyultnak az tekinthető, aki három egymás utáni nap tünetmentes, és letelt a tünetek megjelenésétől számított tíz nap. Ebben az esetben nincs szükség újabb, úgynevezett "felszabadító" laboratóriumi vizsgálatra, az illető mehet közösségbe. Ha valaki kórházi kezelésre szorult, őt a kezelőorvosa nyilvánítja gyógyulttá, figyelembe véve az összes egészségi mutatót. Ha valaki otthonába bocsátható, és fennáll a tünetmentesség is, szintén nincs szükség újabb laborvizsgálatra.

Laboratóriumi vizsgálatot csak azoknál kell újból végezni, akik munkájukból kifolyólag "sérülékeny csoportokhoz" térnek vissza, így egészségügyi vagy szociális intézménybe.

Az országos tisztifőorvos elmondta azt is: a kórházban ápoltak száma még jelentős, 7734-en szorulnak a koronavírus-fertőzés miatt egészségügyi ellátásra, 666-an vannak lélegeztetőgépen.

Müller Cecília kiemelte, továbbra is nagyon fontos a védelmi szabályok betartása, mindenki tekintse azokat a maga számára kötelezőnek.

Megismételte, az idősek számára fenntartott védett vásárlási idősáv lehetőség számukra, hogy elkerüljék a boltokban a nagy tömeget. Ez nem jelenti azt - mondta -,hogy az adott üzlet nyitvatartási ideje alatt ne mehetnének oda az idősávon kívül is vásárolni az idősek. A számukra fenntartott idősáv csak az élelmiszerüzletekre, drogériákra és gyógyszertárakra vonatkozik - tette hozzá.

Kérdésre válaszolva elmondta, a "járványkórház" fogalma mára értelmét vesztette, hiszen szinte valamennyi kórházban ápolnak már koronavírus-fertőzött betegeket, jelenleg 78 intézményben. A legtöbb beteg a Debreceni Egyetem intézményeiben, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházban, a Borsod megyei kórházban, a Semmelweis Egyetemen és a Dél-pesti Centrumkórházban van.

Hozzátette: a betegek ellátásához szükséges képzések megtörténtek, a gyakorlati képzések jellemzően ott, ahol korábban is ápoltak koronavírus-betegeket. Mint mondta, a halasztható ellátások felfüggesztésével többletkapacitás nyílt, így van elegendő szakember, ágy, gyógyszer a Covid-betegek ellátásához.

Müller Cecília megjegyezte: jelentős a többletterhelés az intézményeken, de Magyarországon minden rendelkezésre áll, és az egészségügyi ellátórendszer bírja ezt a terhelést.

Operatív törzs: szabálytalan maszkviselés miatt 683 emberrel szemben intézkedtek a hétvégén

Hétvégén a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt 683 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a hétfői online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert alezredes közölte: a védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet szeptember 21-ei hatálybalépése óta 9677 intézkedés történt a maszkviselés figyelmen kívül hagyása miatt.

A rendőrök a hétvégén a tízezernél több lakosú települések önkormányzati rendeleteiben meghatározott maszkviselési kötelezettségek megszegése miatt 585 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök, tömegközlekedési eszközökön és a megállóhelyeken 9, míg üzletekben és bevásárlóközpontokban 89 emberrel szemben, mert nem vagy nem megfelelően viselték a maszkot.

Elmondta azt is, hogy a hétvégén nyolc üzletet, vendéglátóhelyet zárattak be ideiglenesen szabálytalanságok miatt. A jogszabály hatálybalépése óta 85 létesítményt, üzletet, szolgáltatóegységet zártak már be a rendőrök és 514 emberrel szemben intézkedtek a korlátozott nyitvatartásra, egyes üzletek nyitvatartásának tilalmára vonatkozó szabály megsértése miatt: 138-an üzemeltetők, tulajdonosok voltak, 376-an pedig a bent tartózkodás tilalmát szegték meg.

Kiss Róbert tájékoztatása szerint a hétvégén 1293 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök a kijárás és a csoportosulás tilalmának megsértése miatt, közülük 1258-an ténylegesen megszegték a kijárási korlátozást, kilenc ember nem tartotta be a kutyasétáltatás 500 méteres körzetére vonatkozó szabályt, 26-an pedig a közterületi csoportosulás tilalmát sértették meg. A november 4-én hatályba lépett kijárási korlátozás és a november 10-étől érvénybe lépett kijárási tilalom ellenőrzése óta 8079 emberrel szemben intézkedtek.

A hétvégén a Magyarország területén átutazás szabályainak megsértése miatt 140-szer intézkedtek a rendőrök. A beutazási korlátozásról szóló kormányrendelet szeptember 1-jei hatálybalépése óta 6631 alkalommal intézkedtek a rendőrök a szabályok megsértőivel szemben.

Kiss Róbert elmondta azt is, hogy a hétvégén 19 826 hatósági házi karantént rendeltek el. Jelenleg 48 796-an vannak hatósági házi karanténban, közülük 3782-en regisztráltak az online ellenőrzésre fejlesztett mobilalkalmazásra. A rendőrök 58 208 helyszíni ellenőrzést tartottak a hatósági házi karanténban levőknél a hétvégén.

Kiss Róbert egy kérdésre válaszolva elmondta: a beutazási korlátozással kapcsolatos kormányrendelet szabályozza az üzleti, illetve gazdasági célú utazásokra vonatkozó rendelkezéseket. E szerint ha a nem magyar állampolgár vagy a magyar állampolgár Magyarországról történő kiutazásának célja üzleti, gazdasági tevékenység folytatása, és ezt Magyarországra történő visszautazása során igazolja, az ország területére korlátozás nélkül beléphet. Az üzleti és gazdasági tevékenység folytatásának igazolására szolgáló nyomtatvány megtalálható a rendőrség honlapján - tette hozzá.

MTI