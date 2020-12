Oltóanyag még nincs, de a lakossági igény hamarosan jelezhető

Müller Cecília közölte: a lakossági igényfelmérés információkkal szolgál az oltóhelyek pontos megtervezéséhez. "Sokféle forgatókönyvünk van attól is függően, milyen típusú vakcina érkezik az országba" - hangoztatta.

2020. december 1. 14:56

Egyelőre nincs oltásra alkalmas, koronavírus elleni vakcina Magyarországon, de a lakossági igények jelzésére hamarosan elindul a vakcinainfo.gov.hu honlap - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs keddi online sajtótájékoztatóján.

Kijelentette: ha az oltóanyag korlátozott számban áll rendelkezésre, sorrendet állítanak fel, első körben az egészségügyi ellátórendszerben dolgozókat, a védekezés első vonalának résztvevőit, utána a krónikus betegeket oltják be.



A hivatásrendi tesztelésekről elmondta, hogy az e körben elvégzett 181 506 tesztszámot most vezetik át a hivatalos adatbázisba, így az összesített mintavételi adatszám nőni fog.



Így összesen 1 835 286 az eddig Magyarországon elvégzett tesztek száma, ezek egy része laboratóriumi PCR-teszt, egy része pedig a már a hetek óta alkalmazott antigéngyorsteszt - ismertette.



Müller Cecília beszámolt arról is, hogy 64 802 ember gyógyult már fel a fertőzésből. Ezzel kapcsolatban arra kérte az egészségügyi szolgáltatókat, hogy a gyógyult betegeiket vezessék ki a rendszerből. Jelenleg az eddig igazolt pozitív esetek száma 221 073. Az elmúlt napon 3951 új koronavírus-beteget regisztráltak, 154-en elhunytak a betegség szövődményeiben. A legfiatalabb közülük 27, a legidősebb 98 éves volt.



Az egészségügyi intézmények terhelése változatlanul nagy, jelenleg 7884 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, lélegeztetőgépen 662-en vannak - ismertette.



Beszélt arról is, hogy újabb és újabb tesztfajták jelennek meg a piacon, ilyenek azok a gyorstesztek is, amelyek képesek megkülönböztetni az influenzavírust a koronavírustól, valamint a különböző influenzavírusokat is el tudják különíteni. "Ezek csak információk számunkra, ezeket a teszteket is összehasonlító vizsgálatoknak kell alávetnünk, hogy lássuk, megbízhatóak-e" - tette hozzá.



A múlt héten (48. hét) elvégzett szennyvízminta-elemzésekről elmondta, Miskolcon csökkent, Békéscsabán, Nyíregyházán, Székesfehérváron, Salgótarjánban az előző héthez képest nem változott, míg Szombathelyen nőtt a szennyvízben a koronavírus örökítőanyagának mennyisége.



A karácsonyi ünnepeket megelőző jótékonysági ruha-, játék- és élelmiszergyűjtő akciókkal kapcsolatban elmondta: a járványügyi szabályok ott is kötelezőek.

A gyűjtőponton a segítők viseljenek kesztyűt, azt levéve pedig mossák meg vagy fertőtlenítsék a kezüket. Az adományokat szétosztás előtt érdemes 48 óráig tárolni, mert ez idő alatt a rajtuk lévő vírus elpusztul - hívta fel a figyelmet a tisztifőorvos.

Újabb oktatási intézményeket fertőtlenít a honvédség

A Magyar Honvédség 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóaljának biológiai fertőtlenítést végző katonái ózongenerátorokkal a kőbányai Aprók Háza Óvodában 2020. december 1-jén. A koronavírus-járvány elleni védekezés részeként újabb 16 oktatási intézmény fertőtlenítését végzi el a honvédség ezen a héten. MTI/Balogh Zoltán

Operatív törzs: három hónapja ellenőrzik a határforgalmat Magyarország schengeni határszakaszán

Három hónap telt el a határforgalom-ellenőrzés Magyarország teljes schengeni határszakaszán történő ideiglenes visszaállítása óta - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a keddi online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert

Kiss Róbert alezredes közölte: a schengeni belső határszakaszon a határellenőrzés szeptember elsejei ideiglenes visszaállítása óta nemzetközi tranzitforgalomban 318 800 teherforgalomban résztvevő járműszerelvény, magyarországi úticéllal pedig 260 569 tehergépkocsi belépését biztosították a rendőrök.



Ismertette: az egyik legforgalmasabb átkelőn, a magyar-osztrák határon, Hegyeshalomnál, az autópályán nemzetközi tranzitcéllal 76 066, nemzetközi teherforgalomban magyarországi úticéllal 50 039 tehergépkocsit léptettek be. A magyar-szlovák határon, a rajkai autópálya-átkelőn pedig a nemzetközi teherforgalom számára összesen 127 264 jármű belépését biztosították.



Hétfőn 233 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök azért, mert nem vagy nem megfelelően viselték a maszkot az előírt helyeken. A szabályozás hatályba lépése óta 9910 ilyen intézkedésre volt szükség. Hétfőn a legtöbb esetben, 205 alkalommal azért léptek fel a rendőrök, mert a 10 ezernél nagyobb lélekszámú településeken helyi szinten előírt maszkhasználatot nem tartották be az emberek. A tömegközlekedésben és a megállókban 2, az üzletekben, bevásárlóközpontokban 26 ilyen intézkedésre volt szükség - közölte Kiss Róbert.



Az elmúlt napon a rendőrök négy üzlet ideiglenes bezáratásáról döntöttek, közöttük 30 napra egy fővárosi, IX. kerületi japán étteremben rendelték el, ahol az egyik alkalmazott nem megfelelően viselt e a maszkot, továbbá bezárattak ugyancsak a IX. kerületben egy másik éttermet, valamint egy debreceni bisztrót és egy kozármislenyi pékséget.



Eddig 89 üzletet záratott be ideiglenesen a rendőrség.



A boltokra, vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatt eddig 520 rendőri intézkedésre volt szükség, ebből 144 esetben az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, 376-ban pedig az üzletek korlátozott nyitva tartására vonatkozó szabályokat nem tartották be.



A kijárási tilalmat hétfőn 239-en szegték meg, 7 ember a kutyasétáltatásra vonatkozó szabályt nem tartotta be, 12 pedig nem tartotta be a gyülekezésre, illetve csoportosulásokra vonatkozó tilalmat.



A kijárási korlátozás november 4-étől, a kijárási tilalom november 11-étől van hatályban. November 4-étől a rendőröknek 8337 szabályszegővel szemben kellett intézkedniük.



Hétfőn a Magyarország területén személyforgalomban átutazókat is ellenőrizték, a tranzitszabályokat megsértőkkel szemben 50 esetben léptek fel. Az átutazókat szeptember óta ellenőrzik, a szabályokat be nem tartókkal szemben eddig 6681 alkalommal intézkedtek.



Az elmúlt napon 18 778 alkalommal ellenőrizték személyesen a rendőrök a hatósági házi karanténban lévőket. Hétfőn 6179 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el, így 48 171-en vannak hatósági házi karanténban. Közülük 3831-en vállalták, hogy a rendőrség elektronikusan ellenőrizze, hogy betartják-e a karanténszabályokat.



A járvánnyal összefüggésben március óta 488 bűncselekmény miatt indult eljárás, az ügyekben eddig összesen 97 gyanúsítottat hallgattak ki - ismertette.



Az alezredes igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy a zöldségesekre, illetve a vegyes árucikkeket, élelmiszert is kínáló kisboltokra vonatkozik-e az idősek vásárlási sávja. Hozzátette: a védett idősáv alkalmazását a jogszabály az üzlet jellegéhez köti. Ha napi fogyasztási cikket is árul egy üzlet, akkor be kell tartania a védett idősávra vonatkozó szabályozást. Napi fogyasztási cikknek kell tekinteni az élelmiszert, az illatszert, a háztartási tisztítószert, a vegyiárut és a higiéniai papírtermékeket - tette hozzá.



MTI