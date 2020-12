Deutsch kritizálni mert, most ki akarják zárni a néppártból

Az Európai Néppárt európai parlamenti frakciójában kezdeményezés indult Deutsch Tamás kizárására a politikus egy friss nyilatkozata miatt. A Fidesz-alapító lapunknak az üggyel kapcsolatosan elmondta: az tökéletesen megmutatja, miért kell nemet mondani a brüsszeli jogállamisági mechanizmusra.

2020. december 2. 09:26

– Harminc évvel ezelőtt a kommunisták Prágában bezártak, most pedig Brüsszelben egyesek kizárnának. Ilyen, ha az ember kiáll a szabadságért és a hazájáért. Amennyiben valóban létezik ilyen kizárási kezdeményezés, akkor az viccnek is durva, és tökéletesen megmutatja, miért kell minden eszközzel elutasítani a készülő büntetőmechanizmust. Ugyanazt akarják ugyanis csinálni majd Magyarország ellen, amit most néhányan ellenem terveznek. Politikai okokból büntetnének – fogalmazott Deutsch Tamás a Magyar Nemzetnek azzal kapcsolatosan, hogy az Európai Néppárt európai parlamenti frakciójában kezdeményezés indult a Fidesz–KDNP delegációvezetőjének kizárására. A politikus a közelmúltban a beharangozott jogállamisági eljárással kapcsolatosan kijelentette: a Gestapo és az ÁVH is azt mondta, ami most a tervezett mechanizmussal kapcsolatban rendszeresen elhangzik: akinek nincs takargatnivalója, annak nincs félnivalója. Ám nagyon is jól emlékszünk arra, hogy a valóságban önkényes politikai döntések alapján bárkit, bármikor, bármiért meg lehetett büntetni.

Deutsch újabb politikai fenyegetésnek tartja a kizárási kezdeményezést, ami szerinte kimeríti a politikai családon belüli erőszak fogalmát.

A Fidesz–KDNP európai parlamenti delegációjának vezetője lapunknak nyilatkozva emlékeztetett arra is, hogy a tavasszal épp Donald Tusk, a pártcsalád elnöke volt az, aki egyenesen lenácizta Orbán Viktort.

– Az Európai Néppárt elnöke tehát durván és személyében támadhat valakit, lenácizhatja az egyik tagpárt elnökét, egy uniós ország miniszterelnökét? Amikor pedig határozottan tiltakoztunk a durva támadás ellen, többen még méltatlankodva nekünk is rontottak a frakcióban. Én sosem intéztem személyes támadást egyetlen párttársam ellen sem, egy tervezett eljárásrendet kritizáltam – húzta alá a politikus.

Kijelentette: – Szomorú, ha az Európai Néppárton belül politikai retorzió fenyegethet, mert szabadon elmondod és határozottan képviseled az álláspontodat. Nehezen tudja elhessegetni az ember a gondolatot, hogy a kizárási kezdeményezés brüsszeli bosszú a jogállaminak mondott, tervezett büntető mechanizmus magyar elutasítása miatt.

Az EPP-frakcióban, amennyiben zöld jelzést kap a liberális szárny kezdeményezése, már december 9-én szavazhatnak Deutsch Tamás lehetséges kizárásáról.

Az Európai Néppárton belüli, lapunknak is eljuttatott kizárási kezdeményezés szövege

Eljárási szabályok Főszabály szerint az EPP-frakció politikai plenárisa titkos szavazással dönthet tagok kizárásáról. Az erről szóló szándékot legalább három nappal a szavazás előtt tudatni kell a politikai csoport tagjaival. A frakciónak nemcsak a kizárandó képviselőt, de a vele azonos nemzetiségű párttársakat is meg kell hallgatnia az ügyben. Egy tag kizárásáról a frakció tagjainak kétharmados többségével, a szavazásra jogosult képviselők legalább ötven százalékának jelenlétében döntenek. Judi Tamara (Brüsszel)

