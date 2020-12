Donald Trump: Ha igazam van, Joe Biden nem lehet elnök

A mainstream média szinte teljesen mellőzte, a Facebook és a Twitter pedig az üzenet valóságtartalmát firtató címkékkel látta el Donald Trump minapi beszédét, amit a hivatalban lévő elnök az eddigi legfontosabb felszólalásaként jellemzett. Úgy tűnik azonban, a fősodratú sajtó előszeretettel dönti el, miről érdemes tájékoztatni az állampolgárokat: a Project Veritas nevű jobboldali aktivista csoport által közzétett felvételek szerint a CNN tudatosan kerülte, hogy beszámoljon a Joe Biden fiát, Hunter Bident érintő korrupciós botrányról.

2020. december 3. 21:07

Szinte teljesen mellőzte a fősodratú média Donald Trump Facebookon és Twitteren közzétett beszédét, amit a hivatalban lévő elnök a valaha tartott legfontosabb felszólalásaként jellemzett – ha mégis említették, akkor csak becsmérlő publicisztikára futotta. A közösségi hálózatokon publikált, mintegy 46 perces monológjában az elnök elsősorban újfent a november 3-ai elnökválasztásokon történt csalásokról és szabálytalanságokról beszélt, és amellett érvelt: amennyiben igazunk van a csalásokkal kapcsolatban, Joe Biden nem lehet az Egyesült Államok elnöke.

Elmondta azt is, hogy több százezer szavazatról beszél akkor, amikor a csalásra utal, az idei választáson ugyanis olyan rendszerszintű szabálysértések történtek, „amilyeneket még soha senki nem látott”. A koronavírus-járvány és az egészségügyi aggodalmak közepette megrendezett előszavazásra és a levélszavazásra utalva úgy fogalmazott: Régen volt egy úgynevezett választási nap. Most vannak választási napjaink, heteink, hónapjaink, ebben a nevetséges időszakban pedig rengeteg rossz dolog történt.

Hangsúlyozta, elnökként nincs annál nagyobb kötelezettsége, mint hogy megvédi az amerikai állampolgárok szavazáshoz való jogát. Hozzáfűzte: elhatározta, hogy megvédi az amerikai választási rendszert, amely állítása szerint „most összehangolt támadás és ostrom alatt áll”. Trumpnak a Fehér Házban felvett beszédét egyébként egy nappal azután tették közzé, miután William Barr amerikai igazságügyi miniszter az AP hírügynökségnek adott interjújában nyomatékosította: az igazságügyi tárca és az FBI nyomozásai során a mai napig nem találtak semmilyen bizonyítékot olyan mértékű választási csalásra, amelyek megváltoztathatták volna a választások végeredményét.

Az igazságügyi miniszter elmondta azt is, hogy a szövetségi nyomozók kivizsgálták a panaszokat, de nem találtak bizonyítékot, amely alátámasztaná Trump állításait. Barr még novemberben utasítást adott a szövetségi nyomozó hatóságoknak, hogy járjanak utána a hiteles bejelentéseknek, ugyanakkor arra is figyelmeztette őket: kerüljék „a képzelet szülte és túlzó állítások” kivizsgálását.

A Twitter és a Facebook Trump mostani videóját is megcímkézte a megszokott szöveggel, miszerint a választási csalással kapcsolatos állítások vita tárgyát képezik, a fősodratú amerikai média pedig szinte alig számolt be az elnök szavairól. Úgy tűnik azonban, nem csak a hivatalban lévő elnök állampolgároknak szánt üzenetét tartották fontosnak cenzúrázni:a Project Veritas nevű jobboldali aktivista csoport újonnan megjelent felvételeiről ugyanis az derült ki: a liberális CNN amerikai hírcsatorna vezetői szándékosan döntöttek amellett, hogy az amerikai elnökválasztást megelőző hetekben negligálják a Joe Biden fiát, Hunter Bident kompromittáló médiaértesüléseket.

Mint arról korábban a Magyar Nemzet is beszámolt: a Facebook és a Twitter is letiltotta azoknak a New York Post által közzétett dokumentumoknak a közzétételét, amelyek Hunter Biden ukrajnai korrupciós ügyeivel kapcsolatban szolgálnak újabb bizonyítékokkal. A Project Veritas által közzétett felvételek szerint nem csupán a közösségi hálózatok, de a mainstream hírcsatornák se akarták nagy dobra verni az azóta megválasztott demokrata politikus családjának kínos ügyeit.

