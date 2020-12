Még mindig magas a kórházban kezeltek száma

Müller Cecília közölte: jelenleg 7812 ember szorul kórházi ellátásra, az ő állapotuk különböző. Vannak, akiket stabil állapotban általános belgyógyászati, pulmonológiai osztályon ápolnak, másokat intenzív osztályon kezelnek, 639 embert géppel lélegeztetnek.

2020. december 4. 13:08

Sajnos még mindig magas és továbbra is enyhén emelkedik a koronavírus-fertőzéssel kórházban kezeltek száma - emelte ki az országos tisztifőorvos a járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki online sajtótájékoztatóján.

Kitért arra, hogy az elmúlt huszonnégy órában 6212 új fertőzöttet azonosítottak, 189 ember hunyt el, 44 és 95 év közöttiek, többségüknek szív- és érrendszeri, daganatos vagy valamilyen anyagcsere-betegsége volt. "Ezért is hangsúlyozzuk folyamatosan, hogy mindenki tartsa karban a krónikus betegségét, fordítson nagyobb figyelmet önmagára" - mondta.



A tisztifőorvos jelezte, hogy a járvány kezdete óta 238 056-an fertőződtek meg a koronavírussal, az aktív betegek 164 018-an vannak, 68 525-en már meggyógyultak.



Müller Cecília a higiénés szabályok betartásának fontosságát is hangsúlyozva hozzátette: az egészségügy működik, a tervezett beavatkozásokat azért halasztották el, hogy fertőződés esetén mindenki számára biztosított legyen az ellátás.



Minden kórházban kezelnek koronavírusos betegeket, az összes helyen rendelkezésre állnak a kapacitások, köztük lélegeztetőgépek, gyógyszerek és szakemberek, hogy a legjobb ellátást biztosítsák a kórházba kerülőknek - emelte ki a tisztifőorvos. Megjegyezte: mintegy 1200 egészségügyi dolgozót rendeltek ki más intézménybe.



Müller Cecília kitért arra, hogy bár a közfürdők látogatása tilos, a 18 év alattiak gyógyúszása, valamint a vízgyógyászati szolgáltatások döntő része továbbra is elérhető, a higiéniai szabályok betartása mellett biztonságosan igénybe vehetők.



A tisztifőorvos szólt arról, hogy a kormány hétfőn dönt az ünnepek alatt életbe lépő szabályokról.



Ezeket ugyanúgy nagyon szigorúan be kell tartani, mert látjuk, hogy Európában és Magyarországon is egyelőre tartósan magas és nem csökken a fertőzöttek, valamint az elhunytak száma - fogalmazott.



A tisztifőorvos a karácsonyi ajándékok, élelmiszerek beszerzéséről azt mondta, hogy érdemes megfontolni az online vásárlás lehetőségét, de aki boltba megy, tervezze meg otthon a bevásárlást és legyen céltudatos. Az üzletekben a lehető legrövidebb időt töltse, minél kevesebb olyan tárgyat érintsen meg, amelyet feltehetően sokan megfognak, ne felejtse otthon a védőmaszkot és legyen nála kézfertőtlenítő.



Minden csoportosulás, minden tömegbe lépés fokozott kockázatot jelent - hangsúlyozta Müller Cecília.



A november 4-én hatályba lépett kijárási korlátozás, majd "jogutódja", a kijárási tilalom megszegése miatt 9165 rendőri intézkedés történt

A kijárási tilalom, a közterületi magatartási szabályok és a gyülekezés tilalmára vonatkozó előírások betartásának csütörtöki ellenőrzésekor 314 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese pénteki online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert alezredes közölte: a november 4-én hatályba lépett kijárási korlátozás, majd "jogutódja", a kijárási tilalom megszegése miatt 9165 rendőri intézkedés történt már.



Hozzátette: a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt 296 emberrel szemben léptek fel a rendőrök csütörtökön, így már 10 716-ra emelkedett az emiatt elrendelt intézkedések száma.



A rendőrök csütörtökön a tízezer lakosúnál nagyobb települések önkormányzati rendeleteiben meghatározott maszkviselési kötelezettségek megszegése miatt 261 emberrel szemben léptek fel. Közülük 46 embert figyelmeztettek, 127 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki, és 88 esetben szabálysértési feljelentést tettek - ismertette az alezredes.



Hozzátette: a maszkviselési szabályok be nem tartása miatt csütörtökön a tömegközlekedési eszközökön és azok várakozóhelyein 15 emberrel, míg kereskedelmi üzletekben és bevásárlóközpontokban 20 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök.



A boltokra, vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatt eddig 544 rendőri intézkedésre volt szükség, ebből 151 esetben az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, 393-ban pedig az üzletek korlátozott nyitvatartására vonatkozó szabályokat nem tartották be.



Egy kecskeméti edzőtermet és egy újpesti pékséget a szabályok be nem tartása miatt csütörtökön ideiglenesen 7-7 napra bezárattak. Előbbit azért, mert a tiltás ellenére nyitva volt, és hárman edzettek a helyszínen, az újpesti pékséget pedig szabálytalan maszkhasználat miatt. Eddig összesen 94 üzletet, létesítményt zárattak be szabálytalanságok miatt.



Csütörtökön is ellenőrizték a Magyarország területén személyforgalomban átutazókat, a tranzitszabályokat megsértőkkel szemben 51 esetben léptek fel. Az átutazókat szeptember óta ellenőrzik, a szabályokat be nem tartókkal szemben eddig 6852 alkalommal intézkedtek.



Az elmúlt napon 20 673 alkalommal ellenőrizték személyesen a rendőrök a hatósági házi karanténban lévőket. Csütörtökön 8509 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el, így 53 238-an vannak hatósági házi karanténban. Közülük 4061-en vállalták, hogy a rendőrség elektronikusan ellenőrizze, betartják-e a karanténszabályokat.



