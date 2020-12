ENSZ: a Nyugat és a Kelet együttműködésének újjáépítése

A Nyugat és a Kelet közötti együttműködést kell föleleveníteni, ennek alapja a kölcsönös tisztelet lehet - fogalmazta meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető a világszervezet közgyűlésének 31. különleges ülésszakának általános vitáján szólalt fel videoüzenet formájában.

A válság kiváló lehetőség arra, hogy újjáépítsék az együttműködést a Nyugat és a Kelet között, mindennek az alapját a kölcsönös bizalomnak és tiszteletnek, valamint a nemzetközi jog tiszteletének kell jelentenie - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az ENSZ-közgyűlés ülésére küldött videoüzenetben.

A tárcavezető a világszervezet közgyűlésének 31. különleges ülésszakának általános vitáján szólalt fel videoüzenet formájában.



Ebben kifejtette: a világ több kihívással kényszerül szembenézni, mivel a járvány az emberek egészségét, életét és munkahelyét veszélyezteti. Az államoknak két kihívással is szembesülniük kell: a járvány egészségügyi válságot jelent, amely egyúttal gazdasági válságot eredményez - mutatott rá.

Hozzátette: a kormányok kötelessége, hogy egyszerre vegyék fel a küzdelmet mindkét kihívással.



Úgy vélte, a legfontosabb kötelességük biztosítani, hogy mindenki megfelelő ellátásban részesüljön. Úgy tűnik, ez a kihívás egyre komolyabb méreteket ölt a világ legnagyobb és leggazdagabb országaiban is - mondta.



Közölte: a védőfelszerelések biztosítása is egyre fontosabb. A válsághelyzet egyik tanulsága, hogy az az ország, amely képes létrehozni erre saját gyártókapacitást, kevésbé lesz sebezhető és egyre felkészültebbé válik a válságkezelésben - magyarázta.



Emlékeztetett: tavasszal csaknem az egész világ Kínában állt sorba a védőfelszerelésekért, és Magyarország légi hidat hozott létre Kína felé, amelyen 185 repülőgép hozott eszközöket. Jelenleg azonban Magyarország képes maga is maszkokat és lélegeztetőgépeket gyártani - fűzte hozzá.



Szijjártó Péter a gazdasági kihívásokról elmondta: globális verseny kezdődött a világgazdaság kapacitásainak újraelosztására, egy új gazdasági korszak vette kezdetét. Magyarország is benevezett ebbe a versenybe, és úgy döntött, hogy nem a munkanélküliséget fogja finanszírozni, hanem a munkanélküliség elleni küzdelmet - fogalmazott.



Kifejtette: ebben a küzdelemben azok a vállalatok a szövetségeseik, amelyek bátor döntéseket hoznak a beruházásokról a jelenlegi nehéz körülmények közepette is, hogy növeljék versenyképességüket és elkerüljék az esetleges elbocsátásokat.



Hangsúlyozta: nem a segély, hanem a munkahely jelent hosszú távú és kiszámítható segítséget. Emellett folytatják az adócsökkentést, csökkentik a munkára kivetett adóterheket - mondta.



A külügyminiszter kitért rá: sajnálatos módon az álhírek, a kettős mérce és a képmutatás a járványnál is gyorsabban terjednek. Fel kell lépni ezek ellen, ugyanis csökkenthetik a védőintézkedések hatékonyságát - vélekedett.



Kiemelte: a legjobb megoldást a vakcina jelentené, ebből azonban nem lehet politikai kérdés, és nem szabad megengedni, hogy gazdasági, üzleti lobbik nyomást gyakoroljanak politikusokra, pártokra, kormányokra egyes vakcinák mellett vagy ellen. Kötelességük, hogy biztosítsák a lehető leggyorsabban a lehető legbiztonságosabb oltóanyagot az embereknek - mondta.

