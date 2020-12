Így csalhatták el az amerikai elnökválasztást

Szavazatokkal teli bőröndök kerültek elő, miután a választási megfigyelők elhagyták a szobát.

2020. december 5. 00:39

A tanúvallomások alapján újabb kérdések merültek fel a Georgia állambeli szavazatszámlálással kapcsolatban, ezért az aláírások ellenőrzésére van szükség – ismerte el a Donald Trump által nemrég élesen kritizált Brian Kemp, az állam republikánus párti kormányzója a Fox News hírcsatornának adott interjújában. A kormányzó egy megfigyelőkamera nemrég előkerült felvételeiről elmondta: a képsorok azt mutatják, hogy kivezették a választási megfigyelőket a szavazatszámláló teremből, miután azt közölték velük, hogy a szavazatszámlálás befejeződött arra az éjszakára. A felvételeken ugyanakkor jól látható, hogy a megfigyelők távozása után egy nő – a feltételezések szerint – voksokkal teli bőröndöket húz elő az asztal alól.

A szavazatokat állítólag órákig számolták, méghozzá úgy, hogy a teremben nem voltak jelen a választási megfigyelők – számolt be a CBS hírcsatornához tartozó CBS46.com, amely azonban órák óta elérhetetlenné vált.

Kemp a Fox Newsnak azt nyilatkozta, hogy a videó előkerülése után követelte az aláírások auditálását, ezt az utasítást azonban kizárólag Georgia államminisztere rendelheti el, Kemp tehát ennél többet nem tehetett az ügy érdekében. Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy Georgia államban Donald Trump hivatalban lévő elnök jogi csapata kétszer is újraszámolást követelt, és bár a Joe Biden és Trump közötti szavazatkülönbség csökkent, a demokrata politikus a második újraszámolást követően is mintegy 12 ezer vokssal vezetett, az eredmény megfordítása tehát egyáltalán nem egy hajszálon múlt.

Brad Raffensberger, a választásokért felelős georgiai államminiszter ráadásul már november 20-án bejelentette: a valamennyi megyéből beérkezett igazolt szavazatok alapján hitelesíti a tagállam választási eredményét.

„Csinálj valamit, Brian Kemp!” – írta akkor Donald Trump a Twitteren, hozzátéve: „Hagytad, hogy az államodat becsapják. Ellenőriznünk kell az aláírásokat, és meg kell számolnunk a borítékokat és a szavazólapokat! És aztán le kell fújni a választásokat, nem lesz rájuk szükség.”

Január 5-én egyébként két szenátusi pótválasztást tartanak Georgiában, mert egyetlen jelölt sem szerezte meg a szavazatok legalább ötven százalékát a november 3-i választásokon. Ezeknek a választásoknak az eredménye országos jelentőségű, ezen múlik ugyanis a többség sorsa a szövetségi törvényhozás felsőházában, azaz a száztagú szenátusban.







magyarnemzet.hu