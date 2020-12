Orbán Kelet, Szent Jakab Nyugat

Menekülsz. Abban bízol, hogy majd a keleti haverjaid megvédenek, de tévedsz.

„Orbán ma újabb – meglehetősen egyértelmű – utalást tett arra, hol képzeli el Magyarország jövőjét: az Európai Unión kívül. Túl sok uniós pénzt lopott, túl sokszor húzta ki a gyufát, túl sokszor akarta megállítani hazugságokkal Brüsszelt. Nemrég azt mondta, hogy a Nyugat már nem vonzó a magyaroknak, most meg az uniós mentőcsomagot vétózta meg, miközben orosz és kínai hiteleket vesz fel.

Az irány eddig is világos volt. Szent István a Nyugatot választotta, Orbán Keletet. A magyarok meg az Európai Uniót, ahonnan a belépésünk óta napi több mint 2 milliárdot kaptunk, hogy fejlődjünk. Történelmi esélyt kaptunk, hogy úgy éljünk, mint az osztrákok, vagy legalább felzárkózzunk hozzájuk, de itt csak egyvalami fejlődött: a korrupció, az viszont magas fokra. Nem véletlenül mondott nemet Orbán az Európai Ügyészségre. És most, hogy közeleg a Szájer-kormány bukása, nemet mond magára az Európai Unióra is. Ma már arról beszélt a rádióban, hogy az tudja hamarabb megvédeni a lakosságát, aki nincs benne az unióban.”

Nem Viktor, te nem a lakosságot akarod védeni, henem saját magadat. Az elszámoltatástól, az Európai Ügyészségtől, ezért léptetnéd ki az országot az EU-ból. Menekülsz. Abban bízol, hogy majd a keleti haverjaid megvédenek, de tévedsz. A magyaroktól senki se fog megvédeni. Mi maradunk Európában 2022 után is, te meg mehetsz oda, ahova a magadfajták valók.

Jakab Péter: Szent István a Nyugatot választotta, Orbán Keletet