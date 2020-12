Orbán: további egy hónapig fennmaradnak a szigorú intézkedések

További egy hónapig, január 11-ig fennmarad a jelenlegi kijárási tilalom és a szigorú intézkedések - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a közösségi oldalán. Az operatív törzs döntéséről beszámolva azt is elmondta, hogy a szentestét érintő korlátozásokról később döntenek.

2020. december 7. 17:12

A miniszterelnök kiemelte: este 8 és reggel 5 óra között továbbra is kijárási tilalom lesz.

"Hogy szenteste tehetünk-e kivételt, amit mindannyian szeretnénk, azt majd csak december 21-én dönthetjük el az akkori állapotok ismeretében" - közölte.

Hozzátette ugyanakkor: nem lesz kivétel december 31-én, vagyis a szilveszteri bulikat és utcabálokat idén nem lehet megtartani.

Hangsúlyozta: a döntést konzultációk előzték meg járványügyi szakemberekkel, tudósokkal, akik egyöntetűen a szigorú intézkedések fenntartását javasolták.

"Azt mondták, szigor kell, mert karácsony jövőre is lesz, most az a fontos, hogy mi is legyünk" - fogalmazott Orbán Viktor.

Megerősítette: a megoldás a vakcina, amely most már belátható távolságban van. Keddtől indul a regisztráció, amelyen keresztül mindenki jelentkezhet, aki be akarja oltatni magát.

"Azért dolgozunk, hogy Magyarországon az elsők között juthassunk vakcinához" - hangoztatta a kormányfő.

Elmondta: a kabinet mindenkivel tárgyal, ennek során pedig sem politikai, sem egymással versengő nagy nemzetközi cégek érdekeit nem veszi figyelembe. Csak az számít, hogy a magyarok minél gyorsabban és minél biztonságosabban juthassanak vakcinához - szögezte le.

Szólt a két hete zajló célzott tesztelésekről is, és közölte: a múlt héten Magyarország már a legtöbbet tesztelő országok közé tartozott.

A miniszterelnök köszönetet mondott az orvosoknak, az ápolóknak és a pedagógusoknak a munkájukért, és mindenkit a járványügyi szabályok betartására kért.

"Az ünnepek alatt is vigyázzunk egymásra, mert minden élet számít!" - zárta szavait Orbán Viktor.

MTI