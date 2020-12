A vallásüldözés mindannyiunk biztonságát fenyegeti

Hölvényi György: Egyik 2016-os felszólalásomban, amikor láttam az érzéketlen elutasítást a plenáris ülésen, kereken föltettem a kérdést: mondják meg, hány embernek kell még meghalnia, hogy végre érdemben foglalkozzanak a vallásüldözéssel?

2020. december 8. 09:22

Hölvényi György kereszténydemokrata politikus, a Kereszténydemokrata Néppárt alapító tagja 2003 óta dolgozik Brüsszelben, 2014 óta a Fidesz–KDNP európai parlamenti (EP) képviselőjeként. Mint mondja, „a rendszerváltozás idején a kereszténység és a közélet gondolatának bűvkörébe kerültem”. A KDNP alelnökének, külügyi igazgatójának, a Hungary Helps program jószolgálati nagykövetének elsősorban nemzetközi téren ismert a vallások közötti párbeszéd terén végzett munkássága. Az alábbi beszélgetésnek ez adja a központi gondolatát.

Milyen minőségben került Ön első alkalommal Brüsszelbe?

1994-ben rövid ideig a KDNP külügyi titkára voltam, ezt követően egy ösztöndíj révén egy hónapot tölthettem Brüsszelben, a Robert Schuman Alapítványnál, ahol kíváncsian fogadták az újonnan felszabadult közép-európai országokból érkező, keresztény indíttatású fiatalokat. Nyugat-Európában nagy várakozással tekintettek a szovjet uralom alól felszabadult országokkal kiteljesedő Európára. Akkor még elhangzott olyan kijelentés, hogy az elnyomott nemzetek és az elnyomott egyházak megjelenése európai vérfrissítést jelent majd.

Az ösztöndíjnak milyen folytatása lett?

Azokban az években több mint száz magyarországi, illetve közép-európai ösztöndíjas tájékozódott Brüsszelben. Köztük például Andrej Plenković, mostani horvát miniszterelnök. Az egykori ösztöndíjasok ma is komoly kapcsolati hálót jelentenek. A közép-európai országok csatlakozása előtt az Európai Néppárt (EPP) – amely az európai kereszténydemokrata pártokat egyesíti – előkészítő személyeket keresett az egyes országokból. Így kerültem ki 2003-ban első magyar európai néppárti alkalmazottként. A vallásközi párbeszéd ügyeivel ekkor még nem foglalkoztam.

Hogyan került kapcsolatba a politikai szinten folyó vallásközi párbeszéddel?

Az Európai Néppárt parlamenti frakciójának keretében működött a vallások közötti párbeszéd és a vallások szerepe a közéletben tematikájú munkacsoport. A Néppárt az egyetlen frakció az Európai Parlamentben, amelyben akkor és ma is létezik ilyen munkacsoport. A szélsőséges szekularizáció, amely a vallást, a hitet, ennek társadalmi vetületét mindenképpen szeretné kiszorítani, egyre élesebben jelent meg a parlament elsősorban baloldali pártjainál, a jobboldalon pedig részben bénultságot, részben érdektelenséget okozott.

Akkoriban a Néppárt I. Bartholomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárkával tartott fenn hivatalos kapcsolatot. A keleti keresztények úgy tekintettek az EU-ra, mint a nyugati kereszténység közéleti megjelenésére. Ezt ma már nehéz megérteni. 2006-tól a vallásközi párbeszédért felelős munkacsoport munkatársa lehettem. Az Egyház társadalmi tanítása, amelynek talaján az EU annak idején létrejött, és idesorolom a protestáns etikai hagyományt is, egyre inkább háttérbe szorult a parlamentben az egykori 1968-as nemzedék ideológiai előretörése következtében.

Egyre több ’68-as, anarchista hátterű személyiség vált meghatározóvá az EP-ben…

Daniel Cohn-Bendit az egyik nevezetes alakja volt ennek az Európai Zöldek–Európai Szabad Szövetség frakcióban. Az Európai Néppárt ellensúlyozni igyekezett az említett tendenciát, fönntartani az egyházaknak az európai társadalmakban és azon kívül is meghatározó szerepét. Az Európai Bizottságban és az Európai Tanácsban is jelentkezett az a szándék, hogy az egyházakat kirekesszék a közéletből és a társadalmi egyesületek szintjére süllyesszék. 2010-ben szerencsére megszületett a lisszaboni szerződés, s részben munkacsoportunk közreműködésének köszönhetően megálljt parancsolt ennek a folyamatnak.

Mit tartalmazott a lisszaboni szerződés?

A 17. paragrafus 3. bekezdése kimondja: a vallási felekezetekkel és világnézeti szervezetekkel – ez utóbbi magyarul nehezen értelmezhető, a különböző ateista csoportosulásokat jelenti – szervezett párbeszédet kell folytatnia az EU-nak. Ettől kezdve jogalapja lett annak a munkának, amelyet munkacsoportunk addig is és azóta is végez.

2012-ben Balog Zoltánnak, az emberi erőforrások akkori miniszterének hívására jött haza, egyházügyi államtitkár lett, majd a 2014-es választások után európai parlamenti képviselőként tért vissza Brüsszelbe, és az Európai Néppárt parlamenti frakciója mellett működő vallásközi párbeszédért felelős munkacsoport társelnöke, s emellett a környezetvédelmi és a fejlesztési bizottság tagja lett. Ebben az időben tűnt fel az ISIS nevű terrorszervezet Irakban.

A terrorszervezet rárontott a ninivei fennsíkon ősidők óta élő iraki keresztényekre és más vallásokhoz tartozó népcsoportokra, s életét mentve legalább 200 ezer ember volt kénytelen elhagyni az egyik legősibb keresztény földet, s váltak földönfutóvá.

Mit tehettünk az érdekükben? Képviselői mandátumom első heteiben már segítettem meghívni az üldözött helyi egyházak, a káld, az asszír katolikus, illetve az ortodox egyház vezetőit, hogy az Európai Parlament első kézből kapjon információkat arról, ami ott történik. Számunkra nem volt kétséges, hogy genocídium folyik a bibliai földön.

Hogyan fogadta a beszámolókat az EP többi pártja?

A szenvedő emberek sorsa egyszerűen hidegen hagyta őket. Elképesztő volt a bizottsági és a plenáris üléseken a rideg elutasítás a szocialisták, a liberálisok, a zöldek részéről, a kommunistákról nem is beszélve. Nem értették meg, hogy Európának nem azért kell segítenie ezeket az embereket, mert hívők, hanem azért, mert ez emberi jogi és kulturális kérdés.

Egyik 2016-os felszólalásomban, amikor láttam az érzéketlen elutasítást a plenáris ülésen, kereken föltettem a kérdést: mondják meg, hány embernek kell még meghalnia, hogy végre érdemben foglalkozzanak a vallásüldözéssel?

A vallások közötti párbeszédet kényszerűen felváltotta a vallásüldözés elleni folyamatos fellépés. A Közel-Keleten, majd Afrikában – bár az iszlámon belül is jelentkezett a vallásüldözés – a leginkább kiszolgáltatottak a keresztények lettek.



A szélsőséges iszlám által még soha nem jelentkezett ilyen erővel a keresztényüldözés. Ekkor éreztem, hogy minden erőfeszítéssel cselekednünk kell. Célunk az volt, hogy fölrázzuk az európai döntéshozókat.

Küzdelmünk eredményeként az EP elfogadott egy határozatot, amely kimondja, hogy a közel-keleti keresztényüldözés népirtás. Ezután már nem lehetett azzal a savanyú, lesajnáló arccal tekinteni ránk, amikor a keresztényüldözést szóba hoztuk. Önmagában ez az eredmény még nem látszik soknak, de akkoriban ennyit lehetett elérni.



Tudtak-e dialógust folytatni, s milyen elvi alapon az iszlám képviselőivel?

Már korábban párbeszédet kezdeményeztünk iszlám vallási vezetőkkel, de amikor a 2015-ös migránsválság idején megszaporodtak az európai terrortámadások, az iszlámmal folytatott párbeszéd háttérbe szorult. Szinte lehetetlen volt az EU-ban különbséget tenni az iszlám vallásukat gyakorló, tisztességesen élő emberek és az iszlám szélsőségesek között, pedig az Európába beáramló muszlimok többségének semmi köze sincs a szélsőségesekhez. Ezt is hangoztatnunk kellett és kell ma is, miközben megdöbbentő szólamok hangzanak el az iszlám kritikátlan befogadásról Európa nyugati felében.

Ön nemcsak Brüsszelben lépett fel a vallásüldözés, ezen belül a keresztényüldözés ellen, hanem rendszeresen a helyszínen kereste a segítségnyújtás lehetőségeit.

Első alkalommal 2015 februárjában jártam a ninivei fennsíkon, majd Egyiptom, Irak, Szíria, Libanon következett, később pedig Afrika jó néhány országa. Irakban a legnehezebb, legveszélyesebb időkben szinte rendszeresen jártam az egyik egyházi nemzetközi segélyszervezet, az Aid to the Church in Need (Kirche in Not) munkatársaival. Az elmúlt években a világ különböző országaiban végzett közös munka meggyőzött arról, hogy az egyházak egyedülálló felelősséget viselnek a fejlődő országok társadalmaiért.



Az EU intézményei hogyan viszonyultak ehhez?

Ennek illusztrálására említem a következő esetet: az EU humanitárius segítségnyújtási irodájába én kísértem el Erbilben a káld püspököt, akire 200 ezer üldözött, menekült ember sorsa hárult. Egy – egyébként kedves – fiatalember fogadott minket, majd félórás megbeszélés után széttárta a karját: nem tudnak mit tenni. Azóta ez más körülmények között jó néhányszor megismétlődött.

Mit tudott tenni a munkacsoport, hogy az EU elfogadja tárgyalófélnek a vallási vezetőket?

Az egyházi vezetőket újra és újra meghívtuk Brüsszelbe, és bemutattuk őket az Európai Bizottság döntéshozóinak. Ám azt tapasztaltuk, hogy az európai döntéshozók egy része csak állami szinten vagy bizonyos civil szervezetekkel hajlandó tárgyalni.

2015-ben Magyarország megmozdult az üldözöttek, elsősorban az üldözött keresztények érdekében.

2015 februárjában, miután láttam, hogy az EU-ban milyen nehezen mennek a dolgok, Magyarországon – amely nem okozója, nem részese a kialakult helyzetnek, segélyezési kultúrája addig csak a határon túli területekre terjedt ki –, elkezdtük az üldözött keresztények segítését. Kezdetben, első lépésként egymillió dollárt nyújtott az ország a káld egyháznak, majd 2016-ban létrejött az Üldözött Keresztények Megsegítéséért Felelős Helyettes Államtitkárság, amely ma, közvetlenül a miniszterelnökség alá rendelve, Hungary Helps programként működik.



Az EP az iraki népirtás elismerése után továbbra is ideológiai ellenállást tanúsított a vallásüldözéssel, az egyházak segítő szerepével szemben?

Az ideológiai ellenállás már valamiféle színvonalat jelentett volna. Ott voltam számos helyszínen, elaknásított területeken jártam, távolból hallatszó ágyúzás közepette, közelről láttam a szenvedést. Újra és újra elmondtam ezt a bizottságokban, a plenáris üléseken, de továbbra is elutasítással találkoztam, embertelen érdektelenséggel.

A vallásüldözést nem lehet elválasztani a migráció jelenségétől.

2015 februárjában, tehát még a nagy migránsválságot megelőzően mondták nekem Irakban: nagy baj lesz! Az ISIS miatt menekülőket nem tudják megtartani saját régiójukban, ők elindulnak Európa felé.

Erbil kőolajban gazdag, tehetős város, óriási történelmi múlttal. Egy félig fölépített bevásárlóközpontba betelepítettek ötezer embert! Tél volt, ami azt jelenti, éjszaka akár fagypontig süllyedt a hőmérséklet. Olyan emberek, akik odahaza biztos egzisztenciával rendelkeztek, mindent elhagyva ezrével fagyoskodtak a betonpadlón. A menekültek közül a keresztények a legnagyobb vesztesek, mert azt mondják nekik: ott vannak Nyugaton a barátaitok, segítsenek nektek ők!



Ön hét éve vesz részt az EP fejlesztési bizottságának munkájában. A segélyezés azonnali kéznyújtás, a fejlesztés hosszú távú stratégia. A vallásüldözés ténye és a fejlesztés szükségessége összekapcsolódik. Afrikai tapasztalatai is erről tanúskodnak?

A fejlesztési bizottság nagymértékben Afrikára figyel. Afrika a hozzánk legközelebb fekvő kontinens, amelyről folyamatosan elfeledkezünk. Nem vesszük tudomásul Afrika jelentőségét biztonsági és demográfiai szempontból, de mint lehetőséget sem értékeljük. Pedig óriási gazdasági adottságok mutatkoznak ott, ahol a világ legfiatalabb populációja él. Ez a tény azonban rávilágít a migrációs veszélyre is.

A volt gyarmattartó országok túlkompenzálnak. A korábban általuk elkövetett dicstelen tetteket bevándorlás-pártisággal igyekeznek ellensúlyozni. Tény, hogy Európának szüksége van munkaerőre, de e között és a kontroll nélküli migráció között éles különbséget kell tenni.

A vallási szélsőség, elsősorban az iszlám szélsőség mindig a nyomor mentén jelenik meg Szomáliában, Kenyában, Etiópiában, Nigériában, Maliban és másutt. A nyomort használják ki az emberek fanatizálására, olyan módon, aminek semmi köze az iszlám vallás lényegéhez. Egyszerűen fizetett fanatizmusnak kell nevezni.

Ahogy a Közel-Keleten, úgy Afrikában is az egyházak jelentik az egyetlen szervezetet, amely valóban eljut az utolsó faluig. Az EU erről sem hajlandó tudomást venni. Az oktatáson és a gazdaság fejlesztésén keresztül lehet elérni a szélsőséges, elállatiasodott ideológiák visszaszorítását. Ebbe be kell vonni az egyházakat, amelyeknek óriási békemegtartó és konfliktuskezelő szerepük van. A vallásüldözéssel szembeni fellépés ilyen értelemben nemcsak vallási, hanem biztonsági kérdés is. Az EU-ban megnyilvánuló közöny finoman szólva butaságnak nevezhető, s nekünk ezzel a butasággal kell megküzdenünk.

Elmer István



