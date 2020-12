Karaktergyilkosság – ötvenéves kapcsolatrendszerrel

SZFE-sztori – negyedik rész: Olyan, mintha romkocsmába menne be az ember. Romantikus, jól is érzi magát az vendég, szabadnak érzi magát, nincsenek kötöttségek, de ha beljebb megy, a kényesebb helyekre, akkor látja, hogy milyen is egy XXI. századi egyetem.

2020. december 8. 14:04