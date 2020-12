Momentumék hitele ötször drágább

Fél százalékot kérek! 2.5 százalék lett! Maradhat? Naná, hogy Soros!!!

2020. december 10. 00:31

Az uniós csúcstalálkozó előtt fokozódik a nyomás. A kakofónia hallatán ne felejtsük el, hogy nem Lengyel- és Magyarországot sürgeti az idő, nem nekünk fontos a megállapodás.

Brüsszel a propaganda fronton erősít, most éppen azt pedzegetik, hogy akár 25 ország is hajlandó lenne felvenni a Next Generation EU gazdaságélénkítő csomaghoz szükséges hitelt. El ne higgyük! Arról már többször írtunk itt, a Mozgástér blogon, hogy Berlin és Brüsszel az eurózónán kívüli összes, prosperáló országot bevonná az adósságunióba eurózóna finanszírozásába, tehát a lengyel és magyar nemzetgazdaságot is. Egy nélkülünk elfogadott “mentőcsomag” a következő hitelfelvételnél precedensként szolgálhatna a “fukar” országok számára, amelyekre nélkülünk most nagyobb teher hárulna.

Egy ilyen államközi konstrukció előkészítése egyébként is sok idő, illetve az eladósodott déli eurózóna országok válsága miatt újraindulna a hitel “vissza nem térítendő” és valódi hitel aránya közötti vita.

Más tervek az euró “megmentésére” létrehozott Európai Stabilitási Mechanizmust (ESM) revitalizálnák, ám az eurózónán kívül országoknak előbb csatlakozniuk kéne ehhez. Az ESM forrásait egyébként is a bankmentésre (bail-out) tartogatják, hogy a déli tagországok csőd szélén táncoló bankjainak szanálását ne az ottani betétesek = választópolgárok viseljék (bail-in). Elvégre 2022 májusában Franciaországban és legkésőbb 2023-ban Olaszországban is választás lesz, és az euró- illetve integrációbarát kormányoknak a mostani friss pénzből kéne addig nagyobb megszorítás nélkül kihúzni.

Marad az Európai Központi Bank (EKB) járvány miatti kötvényvásárlási programja (PEPP), amelynek keretét idén már 1,350 milliárd euróra emelték, hiszen nélküle Olaszország márciusban csak 3% jutott volna hitelhez. Most újabb 650 milliárdot csapnának hozzá, igaz az csak fél évig elég.

A magyar ellenzék ebben a küzdelemben szokás szerint az idegen érdeket szolgálja. Álszentségüket mi sem mutatja jobban, mint hogy a félszívvel előadott aggódás közepette elfelejtették a magyaroknak elmondani, hogy a Momentumot is soraiban tudó európai frakciót irányító politikusok áprilisi “konzervatív becslése” alapján 2,5% kamatra vennék fel a hitelt. Összehasonlításként: Magyarország 0,5 százalékért jutott friss pénzhez, vagyis az ellenzék által szorgalmazott hitel akár ötször drágább lenne, mint amit az ország jelenleg fizet.

Hitelt ötszörös áron?

Soros György nem véletlenül ismételte meg örökjáradék-kötvényerői szóló javaslatát a minap. Érzi a pénzszagotlehetőséget. Az ellenzék ezt sem mondja el a magyaroknak, ehelyett azt a bugyuta brüsszeli reklámszöveget ismétli, hogy “Költsél most, fizess később! Az uniós hitelt ugyanis 2028-58 között kell majd visszafizetni.

Ezért nem mindegy, hogy kinek és mennyit fizetünk! Egy ötszörös áron felvett hitel a 2002-10 közötti elvesztegetett nyolc évet hozná vissza, amikor pénz kifolyt az országból, a középosztály és a hazai cégek pedig töpörödtek. Az uniós csúcs előtt most hideg fejre és kitartásra van szükség, mert az idő most tényleg nekünk dolgozik!

Kiszelly Zoltán

politológus

