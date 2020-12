Klárának is ünnep

Az Európai Unióban pedig új időszámítás kezdődik.

„Ha igazak a kiszivárgó hírek, Orbán és a vétója megbukott. Ez egy teljes és feltétel nélküli fegyverletétel. Mivel Orbánnak régi szokása a brüsszeli vereségeit itthon győzelemként eladni, ezért röviden elmesélem, miért harcolt Orbán és mit is ért el mindebből:

1) Orbán meg akarta akadályozni a jogállamisági mechanizmus létrejöttét – a jogállami mechanizmus márpedig létrejön.

2) Orbán próbálta ellehetetleníteni az Európai Parlament feltételeit – a feltételek maradéktalanul megmaradtak.

3) A miniszterelnök azt mondta, hogy ő csak jogi garanciákban hisz, mert – úgymond – »nem most jött le a falvédőről« – ehhez képest nem kapott jogi garanciát semmire, az általa kért tanácsi értelmező nyilatkozat nem jogszabály, hanem egy darab papír, egy deklaráció, minden jogi hatály nélkül. Az EU Tanácsa ugyanis önállóan nem alkothat szabályokat.

4) Orbán »megkapta«, hogy az Európai Bírósághoz fordulhat. Csakhogy Orbán az Európai Bírósághoz enélkül is fordulhatott volna. Egy jogállamban minden döntés bíróság előtt megtámadható, márpedig az EU jogállami alapon működik. Ez mindig így volt, ezután is így lesz. Most annyi történik, hogy egyfajta szépségtapaszként Orbán megkapja azt, ami magától érthető.

Ám ne feledjük azt se, hogy a magyar kormány az összes ilyen jelentős perét elvesztette az Európai Bíróságon. Ezt is el fogja bukni. És a helyükben nem bíznék abban, hogy a bíróság majd csak a távoli jövőben fog dönteni. Az ilyen ügyekben átlagosan 10 hónap alatt megszületik a jogerős ítélet.

5) A »megállapodás« legfontosabb eredménye: a jogállam kötelező és csak annak jár uniós támogatás, aki betartja a jogállamiság normáit. Orbán ezt is elbukta és az maradt, ami volt: az EU örök vesztese.

Az Európai Unióban pedig új időszámítás kezdődik. Többé nem lehet ellopni a támogatásokat. Mert ezt is jelenti a jogállam. Ezt az eredményt méltán ünnepelhetjük mi, európai magyarok!”

Dobrev Klára: Orbán és a vétója megbukott