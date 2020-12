"Ne nézzenek minket idiótának!"

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár csütörtökön interjút adott a Kurier című osztrák napilapnak, és ebben egyebek között a lengyel-magyar vétó kapcsán kialakult, a nemzetközi porondon is nagy port kavart vitáról beszélt, mely az uniós támogatások és a jogállamisági mechanizmus összekapcsolása miatt folyt az elmúlt hetekben.

2020. december 10. 10:38

Kifejtette, hogy Lengyelország és Magyarország közös álláspontja szerint ezek az új követelmények megkerülik az uniós szerződéseket, melyek világosan fogalmaznak az uniós pénz felhasználását illetően. A közép- és kelet-európai országok megnyitották piacaikat a többi tagállam előtt, és a pénz ennek kompenzációjaként szolgál, tehát "nem egy adomány- vagy ajándékozási rendszer" - fogalmazott az államtitkár.

A jogállamisági mechanizmusról úgy vélte, hogy az csak nevében szól a jogállamiságról, valójában a politikai játszma része. Nem tartalmaz világos definíciókat és kritériumokat, ráadásul az uniónak jogi kérdésekben már van "mechanizmusa", nincs szüksége újabbra - érvelt. A jogállamiság értelmezése emellett minden rendszerben eltérő, országonként gyakorlatilag egyszerűen képtelenség összehasonlítani.

A lap azon kérdésére, hogy Magyarország miért kapcsolja folyton össze az uniós keretköltségvetést és a gazdasági helyreállítási támogatásokat a migráció kérdésével, Kovács Zoltán kifejtette: Soros György tervei rövid időn belül politikai valósággá válnak Európában, és ez a terv azt feltételezi, hogy Európa jövője a migrációtól függ, a szolidaritás nevében bevándorlókat kell befogadni. Brüsszelben úgy vélik, a bevándorlók emberi joga a szabad átjárás az európai határokon - hangoztatta. Emlékeztetett arra, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úgy fogalmazott: "Ne nézzenek minket idiótának!"

Ungarn und die EU: "Halten Sie uns nicht für Idioten!"

In Brüssel lebt die Hoffnung auf Abschluss der wichtigen Corona-Hilfen und des EU-Budgets vor dem Gipfel wieder. Der ungarische Regierungssprecher erklärt, warum Viktor Orbán so vehement am Veto festhielt.

---------------------------------------------------------------------------------

Kovács Zoltán hozzátette: a brüsszeli íróasztalfiókokban ott van a bevándorlók elosztására vonatkozó kötelező mechanizmus.

Arra a felvetésre, hogy a keresztény értékrendet sértő botrányok - a lap itt Szájer József fideszes európai parlamenti képviselő esetére hegyezte ki a kérdést - a kormány hitelességébe kerülhetnek, Kovács Zoltán így reagált: "Konzervatív, keresztény, demokratikus társadalom vagyunk. Ez az ügy politikai értelemben le van zárva. Emberileg pedig tragikus."

A koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatban az államtitkár elmondta, hogy Magyarország nemcsak Kína és Oroszország felé tekint, hanem minden irányba, így Ausztria felé is. Kovács Zoltán figyelemre méltónak tartja, hogy a már nem uniós tagállam Nagy-Britannia hamarabb kezdte meg az oltások beadását, mint Európa.

A lapnak arra a kérdésére, hogy esetlegesen opció-e Magyarország számára az unióból való kilépés, Kovács Zoltán azt mondta, hogy a magyar kormányban ezt senki sem fontolgatja, és a feltételezést fikciónak nevezte. "Ez a hazai ellenzék és az európai baloldal kedvenc játékszere" - tette hozzá az államtitkár.

MTI