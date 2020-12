A kormány elkötelezett abban, hogy mielőbb biztosítsa az oltást

A kormány elkötelezett abban, hogy a lehető leggyorsabban, szervezetten, állami programban biztosítsa a koronavírus elleni oltást, amely önkéntes és ingyenes lesz - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki online sajtótájékoztatóján.

2020. december 10. 15:17

Gulyás Gergely kérte, hogy aki részesülni szeretne az oltásból, regisztráljon a vakcinainfo.gov.hu oldalon. A nyugdíjasok levélben is előjegyezhetnek a vakcinára, a regisztrációs ívet péntektől kézbesítik nekik.

A vakcinainfo.gov.hu oldalt az igények felmérése érdekében működtetik - jegyezte meg.

Hozzátette: mind Keleten, mind Nyugaton komoly oltóanyag-fejlesztések zajlanak, és remélni lehet, hogy az év végén vagy a jövő év elején érkezhet Magyarországra bizonyos számú vakcina.

A vakcinából első körben a védekezésben részt vevők kaphatnak, majd az idősek - tudatta.

Gulyás Gergely közölte: még nem telt el elég idő ahhoz, hogy kijelenthető legyen, az ország túl van a fertőzések számának csúcspontján.

A kormány ugyanakkor bízik abban, hogy ez már megtörtént vagy "most vagyunk a platón", és mérséklődni fog a fertőzések és az elhunytak száma - mondta.

Fontosnak nevezte, hogy az egészségügyi védekezési képesség fennmaradjon. Jelezte, hogy továbbra is valamivel kevesebb, mint 8 ezer embert ápolnak kórházban, és a szabad lélegeztetőgép-kapacitás is megnyugtató.

A koronavírus-tesztelésről a miniszter elmondta: Magyarország ma már a legtöbbet tesztelő országok közé tartozik, sikeres volt két ütemben a pedagógusok tesztelése, az egészségügyi dolgozóké is, a héten pedig a közigazgatási dolgozók tesztelése zajlik. Minden állami alkalmazottra sor kerül, és ha kell, januárban is folytatódnak a tesztelések - közölte.

Reményét fejezte ki, hogy ha mindenki betartja a szabályokat, akkor érdemben csökkenhet a fertőzések száma.

Az előírások betartásával életek menthetők meg - hangoztatta a Miniszterelnökség vezetője.

Emlékeztetett, a kormány döntése értelmében január 11-ig továbbra is érvényesek a korlátozások, a karácsonyi időszak szabályairól pedig december 21-én tesznek bejelentést. Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: mindenki szeretné, ha karácsonykor a családok együtt lehetnének, és olyan szabályokat lehetne elfogadni, amelyek egy vagy néhány napra megkönnyítik a kapcsolattartást.

A legfontosabb azonban az, hogy a vírus terjedése megakadályozható, lassítható legyen - jelezte Gulyás Gergely, megerősítve, hogy szilveszterkor nem lesz változtatás a korlátozásokban, mert a nagy társasági összejövetelek többhetes védekezés eredményeit sodorhatnák veszélybe.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter kitért arra is: a kormány ülésén Orbán Viktor miniszterelnök tájékoztatást adott arról, hogy Magyarország intenzív tárgyalásokat folytatott európai uniós szövetségeseivel, ezek között is Mateusz Morawieckilengyel kormányfővel, és az unió soros elnökségét adó Németország kancellárjával.

Gulyás Gergely kiemelte:Angela Merkel kancellárral és a lengyel miniszterelnökkel folytatott egyeztetések eredményesek voltak, és van egy olyan megállapodás, amely elfogadható Németország számára, és teljesíti Magyarország és Lengyelország valamennyi követelését.

A tárcavezető szerint van esély arra, hogy a csütörtöki európai uniós (EU-) csúcstalálkozón győzelmet könyvelhessenek el, és az állam- és kormányfők egyhangúlag fogadják el a lengyel és magyar feltételeket tartalmazó dokumentumot az EU következő hétéves keretköltségvetésével és a helyreállítási alappal összefüggésben.

A miniszter rögzítette: céljuk mindvégig világos volt a tárgyalások során, nem lehet politikai feltételektől függővé tenni az európai uniós támogatásokat; a bevándorlás ügyében fennálló és ezután is fennmaradó vitákat nem most kell eldönteni, és nem szabad összekötni a költségvetéssel.

Magyarország egyértelművé tette: ezekben az ügyekben nem zsarolható. Politikai és jogi garanciákat kértek, hogy a magyar választópolgárok döntését senki ne hagyhassa figyelmen kívül - jelentette ki. Utalva az unió migrációs akciótervére, azt mondta: nincs az a pénz, amiért Magyarország kivenné a részét 34 millió migráns vendégül látásából.

Gulyás Gergely azt mondta: ez a vita mindenképpen megmarad, de azt a veszélyt, úgy tűnik, sikerült elhárítani, hogy eszközként a költségvetést és az újraindítási alapot használják fel Magyarország és Lengyelország sarokba szorítására. Remélik, hogy csütörtökön ennek megfelelő megállapodás születhet - húzta alá.

Megjegyezte: azon az állásponton voltak - és úgy tűnik, a német elnökség ezt el is fogadta -, hogy Magyarország elkötelezett amellett, hogy az unióból érkező, az országot megillető forrásokat pontos elszámolás mellett használja fel. "Elkötelezett hazánk a korrupció elleni küzdelem mellett is" - hangoztatta a miniszter, egyúttal hozzátette: nem lehet a jogállamiságra hivatkozással politikai kérdéseket eldönteni, és ebben a kormány döntési jogát Brüsszelbe telepíteni.

Úgy látják, az a megállapodás-tervezet, amelyet Németország elfogadott és amely Lengyelország és Magyarország valamennyi követelését "megnyugtató formában, kellő világossággal tartalmazza, kellő garanciát nyújt arra", hogy a jövőben se legyen pénzügyileg zsarolható Magyarország bevándorlás- vagy gender-ügyben - mutatott rá Gulyás Gergely.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter online tájékoztatóján ezúttal is válaszolt újságírói kérdésekre, amelyeket - Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő betegsége miatt - Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár olvasott fel.

A miniszter az EU-csúcsra vonatkozó kérdésekre közölte: a csütörtöki uniós csúcstalálkozó döntését várja a kormány a magyar-lengyel vétó elhárítására született megoldásról.

A mi gyanakvásunk kezdettől fogva az volt, hogy a fukar országok nem biztos, hogy akarják ezt a megállapodást, és eszközként használják erre a közép-európai országok jogállamiság-kérdését; most kiderül, hogy mi az igazság - fogalmazott, emlékeztetve arra, Magyarország az európai szolidaritás jegyében elfogadta, hogy legyen hitelfelvétellel járó szolidaritási alap.

Joggal mondjuk azt, hogy ebben az esetben a magyar és a lengyel álláspont győzött - jelentette ki Gulyás Gergely, hozzátéve, a megállapodás minden fontos szorgalmazott garanciát tartalmaz. Szerinte a két állam maximális kompromisszumkészségének köszönhető, hogy sikerült megállapodni a szorgalmazott garanciák dokumentumba foglalásával.

Az európai helyreállítási alap lehívásához szükséges reform- és operatív tervek elkészüléséről úgy nyilatkozott: a kormány célja, hogy a lehető leggyorsabban, január elseje után "sok pályázatot kiírjunk". A forrásokhoz jutás, minél több nagy uniós projekt elindítása a válság kezelésének fontos eszköze - mutatott rá.

A kárpátaljai magyarság helyzetére vonatkozó kérdésre válaszolva arról beszélt: 2-3 éve negatív folyamat indult el Ukrajnában a nyelvtörvény körüli történésekkel, amit az követett, hogy "koncepciós pereket indítanak magyar politikai vezetők ellen", erőszakosan lépnek fel szervezetekkel szemben.

Hozzátette: ha Ukrajnának fontos a jószomszédi kapcsolat és az euroatlanti integráció, akkor a lehető leghatározottabban fel kell lépnie e jelenségek ellen, mivel semmilyen csatlakozásukhoz Magyarország nem tud hozzájárulni, ha az ott élő magyarokat nem tekintik teljes jogú állampolgárnak.

A román választások eredményét értékelve a tárcavezető gratulált az RMDSZ-nek és elnökének az "egészen rendkívül nehéz helyzetben, sajátos körülmények között" elért szép eredményhez. Hozzátette: ugyan egy "magyarellenes, magyargyűlölő párt is bejutott" a bukaresti törvényhozásba, "az RMDSZ nélkül ma jobbközép kormánytöbbség nem teremthető", vele igen, így a párt kulcsszereplő a koalíciós tárgyalások során.

A miniszter számos kérdést kapott a koronavírus elleni vakcinával kapcsolatban is. Egyik válaszában amellett érvelt: szükség van központi kormányzati kampányra oltásügyben, mivel minél többen fogják beoltatni magukat, annál előbb lesz vége a járványnak.

Hozzátette: a közvélemény-kutatások a lakosság 30 és 60 százaléka közé teszik azok arányát, akik hajlandóak beoltatni magukat, holott 60-70 százalékos rátára volna szükség a társadalom immunitásához. Jelezte: ha van több vakcina, akkor választhat közülük, aki beadatja magának az ellenanyagot.

Arra a felvetésre, lesz-e bármilyen szerepe a védőoltások beadásakor, hogy ki regisztrált a vakcinainfo.gov.hu-n, azt felelte: természetesen lesz, mert az államnak valahogyan informálódnia kell arról, ki szeretné magát beoltatni.

Hogy miért Rogán Antal minisztériuma kezeli a vakcinára regisztrálók adatait, azt válaszolta: mivel a járvánnyal kapcsolatos általános tájékoztatási feladatokat a Miniszterelnöki Kabinetiroda végzi, ezért ez a kézenfekvő és helyes megoldás.

Az üzletek december 24-i nyitvatartásáról Gulyás Gergely azt közölte: a kereskedelmi dolgozói szakszervezetnek igaza van abban, hogy ha az idősek vásárlási sávja hatályban marad, akkor megfontolandó, van-e értelme a december 24-i nyitvatartásnak. Így a vásárlási idősávról szóló kormányzati döntés után lehet határozni a nyitvatartásról - mondta.

A boltokban való létszámkorlátozásra vonatkozó kérdésre azt mondta: látják azt a problémát, hogy a boltokban időként nagy tömegek vannak, és az is igaz, hogy a karácsony előtti időszakban ehhez az idősek vásárlási idősávja is hozzájárulhat, így ezt a két problémát együtt érdemes orvosolni. A kormány egyeztetett kereskedelmi szervezetekkel, Novák Katalin tárca nélküli miniszter pedig ma egyeztet az Idősügyi Tanács tagjaival, ezek eredményeként pedig a kormány nyitott arra, hogy a jelenlegi szabályokon változtasson. Erről pénteken vagy szombaton tudnak tájékoztatást adni.

Közölte azt is: a petárda- és tűzijáték-értékesítést betiltják idén.

A pontos kórházi számokra vonatkozó kérdésre úgy tájékoztatott: a csütörtöki adatok szerint 7869 koronavírus-megbetegedett van kórházban, közülük 994 embert ápolnak intenzív osztályon, és 645-en vannak lélegeztetőgépen.

Az influenza elleni oltóanyagokról elmondta: a készlet nagyjából egyharmada - döntően a háziorvosoknál - még rendelkezésre áll, és további több százezres szállítmány érkezik.

Gulyás Gergely a célzott tömeges teszteléssel kapcsolatban elmondta: az elmúlt 4 hétben folyamatosak voltak a tesztelések, ezen a héten is tesztelnek még, és ha szükséges, akkor januárban is folytatni fogják. Hangsúlyozta: az eredmények elismerésre méltóak, hiszen 18 ezer szolgálati helyen sikerült a teszteléseket lebonyolítani, ez pedig hozzájárult ahhoz, hogy Európában Magyarország ma a legtöbbet tesztelő országok között van.

A táppénzszabályokkal kapcsolatban közölte: a kormányhivatalokat arra utasította a kabinet, hogy a táppénzzel kapcsolatos eljárásokat lényegesen gyorsabban folytassák le, így ha munkahelyi megbetegedésről van szó, akkor mindenki hozzájuthat a 100 százalékos táppénzhez.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter online sajtótájékoztatóján a közfoglalkoztatotti bérekről kérdésre válaszolva azt mondta: még nincs döntés az emelésről, mert először érdemes megvárni a minimálbér-emelésről születendő esetleges megállapodást.

A miniszter valótlannak nevezte az egyik kérdésben megfogalmazott adatokat, miszerint a koronavírus-járvány kitörése óta a kormány 140 milliárdot csoportosított át sport célokra, míg egészségügyre csak 50 milliárdot. Elmondta: az egészségügy felkészítése a járvány elleni védekezésre több mint 500 milliárd forintos ráfordítást igényelt. Hozzátette: a jelentős orvosi béremelés a jövő évben önmagában 300 milliárd forintot jelent a költségvetésnek.

Kijelentette: soha egyetlen kormányzati időszakban sem fordítottak hasonló nagyságrendű összeget az egészségügyre, soha nem volt ekkora orvosi és ápolói béremelés.

Azt az újságírói felvetést, hogy az egészségügyi szakdolgozók megalázónak nevezik a fizetésemelésüket, Gulyás Gergely úgy kommentálta: szerinte ez a kérdező interpretációja, amivel szemben a tények azt mutatják, hogy 2022-re átlagosan két és félszeresét keresi majd egy ápoló annak, amit 2016 előtt kapott. Hozzátette: ebben a kormányzati ciklusban 72 százalékos béremelés valósul meg.

Arra az felvetésre, hogy a vendéglátósok szerint nagyon bürokratikus a bértámogatás igénylése, Gulyás Gergely azt mondta:: minden egyszerűsítést pártolnak, és ha vannak ilyen megalapozott vélemények, akkor az illetékes szaktárca nyitott arra, hogy a nyomtatvánnyal kapcsolatban egyeztessen.

Ugyanakkor jelezte: viszonylag rövid idő alatt 4500 munkáltatónak sikerült 35 ezer munkavállaló esetében benyújtania kérelmet, és 3,3 milliárd forint értékben igényelni bértámogatást, amiből az látszik, hogy olyan nagy nehézséget a formanyomtatvány kitöltése nem jelent.

Felhívta a figyelmet arra: a veszélyhelyzet meghosszabbításával a kapcsolódó intézkedések is meghosszabbodnak, így továbbra is bértámogatásban részesülnek a leginkább érintett ágazatok, vagyis járulékfizetési kötelezettségük nekik még januárban sincsen és a bérek 50 százalékát is kifizeti az állam.

Arra a felvetésre, hogy fideszes önkormányzatok is díjemelésre készülnek az önkormányzati adóemelést tiltó kormánydöntés miatt, a miniszter úgy kommentálta: a kormány világos szabályt hozott, amely fideszes és nem fideszes önkormányzatoknak is megtiltja az adóemelést, és ha ezt megpróbálják díjemeléssel kijátszani, akkor a kormány készen áll arra, hogy ezeket is megtiltsa. A lakossági terhek nem növelhetők a koronavírus-járvány időszakában - szögezte le.

Gulyás Gergely "széles körben elterjedt tévedésnek" nevezte, hogy a kormány a közműadót megemelte volna, szerinte a változással a legtöbb önkormányzatnak csökken a közműadó befizetési kötelezettsége. Ez egy díjemelés keveseknek, és jelentős díjcsökkenés sokaknak - értékelt.

Kérdésre válaszolva kitért arra is: a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított Nagy János volt helyettes államtitkárral kötött minden állami szerződést felül kell vizsgálni és ahol lehet, azonnal fel kell mondani.

A miniszter kérdésre válaszolva példátlannak és helytelennek nevezte azt, hogy az Országgyűlés európai uniós konzultációs testületének zárt ülése után a résztvevő ellenzéki pártok sajtótájékoztatót tartottak. Szerinte ez tönkreteszi azt a 2004 óta fennálló a jó gyakorlatot, amely szerint a mindenkori kormány az EU-s csúcs előtt tájékoztatást ad a kormányálláspontról, így az ellenzéki pártok érdemi információkhoz juthatnak és kérdezhetnek a miniszterelnöktől.

Megjegyezte: ez a fórum azért volt eddig "termékeny", mert mindenki megállapodott abban, hogy nem állnak ki a sajtó elé. Ez a parlamentáris forma abból indult ki, hogy "először vagyunk magyarok", és csak azt követően ellenzékiek vagy kormánypártiak - mondta.

Úgy vélte: az ellenzék alpári stílusban, hazug módon interpretálta a miniszterelnök által elmondottakat, így át kell gondolni, hogy a testület működésének ebben a formában van-e értelme.

A Fidesz európai néppárti tagságának ügyében a miniszter úgy fogalmazott: a Fidesz több politikai pártcsaládban is lehetne, illetve a néppártban is maradhatna. "Egyelőre a néppárttal való viszonyt szeretnénk tisztázni, és ha ez tisztázható pozitív értelemben, akkor tudunk a néppárt tagjai maradni, ha nem, akkor nyilván a konzervatív pártcsalád is jelenthet alternatívát" - mondta. Szerinte azonban ma a néppártnak nagyobb szüksége lenne a Fideszre, mint fordítva. "Mi szívesen segítünk a néppártnak, ha erre van igény, de ha nincs, akkor természetesen más alternatívák is vannak" - tette hozzá.

MTI