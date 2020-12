Orbán: Megküzdöttünk a jogainkért, visszautasítottuk, ami nem elfogadható

Megküzdöttünk a jogainkért, visszautasítottuk a zsarolást és mindazt, ami nem elfogadható nemzeteink számára, a vita ugyanis nem csak a jogállamisági mechanizmus körül folyt, tétje az Európai Unió jövője volt - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben csütörtökön.

2020. december 10. 22:13

A Lengyelország brüsszeli uniós képviseletén Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján a kormányfő azt követően nyilatkozott, hogy az Európai Tanács csúcsértekezletén megállapodás született az unió hosszútávú költségvetéséről és a hozzá kapcsolódó helyreállítási csomagról.

A kormányfő nyilatkozatában hangsúlyozta, az elért eredményeknek nagyobb horizontja van, mégpedig az Európai Unió egységének megvédése. A megállapodás jó eredményt jelent Európa jövője szempontjából, ugyanis nyilvánvalóvá vált, hogy az Európai Unió csak nemzetek közösségként tud működni - emelte ki Orbán Viktor.

Szavai szerint a vita nem csak a jogállamisági mechanizmus körül folyt, tétje az Európai Unió jövője volt. A megállapodás egyértelművé tette azt is, hogy az Európai Unió a nemzetek és az államok közösségét és szövetségét jelenti.

"Elvégeztük a feladatunkat legjobb tudásunk szerint, most a nemzeti parlamentek feladata, hogy megvitassák és elfogadják azt, amit elértünk" - fogalmazott.

Aláhúzta, a megállapodás az európai szerződések védelmét jelenti, a mechanizmust nem lehet politika célokra használni. Kiemelte annak jelentőségét is, hogy a csütörtökön elért megállapodást csak a tagállami vezetők egyhangúsága mellett lehet megváltoztatni.

Elmondta, azt is, hogy a vétó nem a politikai törekvések kifejezésének eszköze, hanem az európai szerződésekben rögzített törvényes és jogos eszköz.

Orbán Viktor azt is közölte, Magyarország élni fog azzal a jogával, hogy a jogállamisági mechanizmusról szóló rendeletet az Európai Unió Bírósága elé viszi annak megállapítására, hogy összefér-e az uniós joggal.

"Szeretem az országomat, szeretem a népét, s ha bármilyen eredményt érünk el, az csak annak köszönhető, hogy motiváltak vagyunk és céltudatosak" - fogalmazott.

A magyar egy nagyszerű nép, amely megérdemli, hogy tisztességesen bánjanak vele - tette hozzá Orbán Viktor.

Mateusz Morawiecki az elért eredményről azt mondta, az a visegrádi négyek (Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia) közös munkáját dicséri, és a lojalitás egyértelmű jelzését küldi a visegrádiak mellett minden európai partner számára.

Kiemelte, a megállapodás erősebb jogi garanciákat biztosít a jogállamisági mechanizmust illetően, mint a javaslat két héttel ezelőtti változata a nehéz és feszültséggel terhelt tárgyalásokat megelőzően.

A lengyel miniszterelnök megerősítette, Lengyelország követi Magyarországot a tekintetben, hogy az uniós bíróság véleményét kéri a mechanizmus európai szerződéssekkel való összeférhetőségét illetően. Közölte, hogy még nem döntötték el, hogy a keresetet külön, vagy együtt nyújtja-e be a két ország.

"Jogunk van ehhez, így fogunk tenni" - tette hozzá Morawiecki.

A csütörtökön kezdődött, kétnaposra tervezett uniós csúcstalálkozón megállapodás született az Európai Unió következő többéves költségvetésről, a koronavírus-járvány utáni helyreállítási alapról, valamint az uniós kifizetésekhez kötött jogállamisági mechanizmusról.

Információk szerint a huszonhét tagország vezetői által elfogadott megállapodás a rendelethez olyan záradékot csatol, amely szerint az uniós pénzek felügyeletét szolgáló jogállamisági mechanizmus csak akkor lesz elindítható, ha egy tagállam intézkedései az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértik. Ez azt jelenti, hogy a mechanizmust nem lehet politikai célokra használni.

Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő sajtótájékoztatója az Európai Unió állam- és kormányfőinek csúcsértekezletét követően Brüsszelben 2020. december 10-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Győzött Magyarország, megszületett a költségvetési alku Brüsszelben

Megszületett a megállapodás az Európai Unió következő többéves költségvetéséről és a koronavírus-járvány utáni helyreállítási alapról a tagállami vezetők csütörtöki brüsszeli csúcstalálkozóján - jelentette be a Twitteren Charles Michel, az Európai Tanács elnöke.

Michel közölte, a megállapodás elfogadásával megkezdhető a pénzügyi csomagok végrehajtása és a járvány sújtotta gazdaságok újjáépítése.

A mérföldkőnek számító helyreállítási csomag elősegíti a zöld és a digitális átmenetet is - tette hozzá.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Twitter-üzenetében hangsúlyozta: Európa halad előre, a jóváhagyott hosszútávú költségvetési keret és pénzügyi segélycsomag a gazdaságok felépülését szolgálják.

Az EU hétéves költségvetése, valamint a koronavírus-járvány okozta károk helyreállítását célzó alap körülbelül 1800 milliárd eurót kitevő pénzügyi kerete erőforrást jelent, s elősegíti a felépülést és egy ellenállóbb, zöldebb, digitálisabb Európai Unió kiépítését - húzta alá.

"Gratulálok az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét betöltő Németországnak a megállapodás eléréséhez" - írta Ursula von der Leyen.

Az Európai Tanács által már júniusban elfogadott, majd most megerősített EU-költségvetés végösszege 1074 milliárd euró a 2021-2027 közötti időszakra. A 750 milliárd eurós gazdaságélénkítő alap pedig 390 milliárd euró vissza nem fizetendő támogatásból, valamint 360 milliárd euró hitelből áll.

A részleteket ismerő diplomáciai források szerint a huszonhét tagország vezetői által elfogadott megállapodás szerint a rendelethez olyan záradékot csatolnak, amely szerint az uniós pénzek felügyeletét szolgáló jogállamisági mechanizmus csak akkor lesz elindítható, ha egy tagállam intézkedései az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértik. Ez azt jelenti, hogy a mechanizmust nem lehet politikai célokra használni - közölték.

Orbán: Magyarország érdekeit megvédtük

"Magyarország érdekeit megvédtük, a partraszállás sikerült!" - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök este Facebook-oldalán.

A kormányfő elmondta: lezárták az utolsó kört is és egymás tenyerébe csaptak. A megállapodás megszületett: "Magyarország érdekeit megvédtük" - tette hozzá.

"Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!" - zárta videóját Orbán Viktor.

Charles Michel, az Európai Tanács elnöke csütörtök este a Twitteren jelentette be, hogy megszületett a megállapodás az Európai Unió következő többéves költségvetéséről és a koronavírus-járvány utáni helyreállítási alapról a tagállami vezetők brüsszeli csúcstalálkozóján.

Orbán: megvédtük a magyarok pénzét!

"Győzött a józan ész. Megvédtük a magyarok pénzét!" - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök este Facebook-oldalán.

A Brüsszelben tartózkodó kormányfő videójában elmondta: megvolt az utolsó kör a magyar delegáció termeiben. Összejöttek azok a miniszterelnökök, akik a végső döntést meghozták. "Lefutottuk az utolsó kört is" - fogalmazott, hozzátéve: megvan a megegyezés.

A Facebook-ra feltöltött videóban látható, ahogy Orbán Viktor, Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök, Angela Merkel német kancellár, Emmanuel Macron francia elnök, Mark Rutte holland kormányfő és Charles Michel, az Európai Tanács elnöke egyeztetnek.

Orbán Viktor azt mondta: "mindenki az utolsó lapját is kijátszotta, minden tétet megtett, az ítélet megszületett". Úgy értékelt: "a legvisszafogottabban is azt kell mondjam, hogy győzött a józan ész".

"Győztünk, mert nehéz időkben, mint a járvány, a gazdasági válság, nincs ideje annak, hogy most folytassunk le olyan ideológiai, politikai vitákat, amik hátráltatnak bennünket a cselekvésben" - jelentette ki, hozzátéve: "győzött a józan ész", mert végül is Európa egységét ezzel a döntéssel sikerült megőrizni.

Ugyanakkor - mint kiemelte - mindenki tudatában van annak, hogy most egy szakasz zárult csak le. Vannak az asztalon olyan javaslatok, amelyek nem fognak tetszeni számos tagállamnak, például a magyaroknak sem - mondta a kormányfő, példaként említve a migrációt és a családellenes Brüsszel által eltervezett intézkedéseket.

"Lesz még baj bőven, de ma három dolgot mindenképpen elértünk" - hangsúlyozta.

"Megvédtük az európai alkotmányt, nem engedtük, hogy azt megkerüljék. Elhárítottuk azt a veszélyt, hogy költségvetési eszközökkel rákényszerítsenek a magyarokra olyan döntéseket, amiket mi nem akarunk meghozni és nem akarunk elfogadni. És végül megvédtük a magyarok pénzét, amely a következő évek gazdasági fejlődésénél jól jön majd" - fejtette ki Orbán Viktor.

"Szép esténk volt" - mondta a miniszterelnök, megjegyezve: be lehet hűteni a pezsgőt.

Alapvető jelentősége volt Magyarország magatartásának a csúcson elért sikerben

Alapvető jelentősége volt Magyarország magatartásának, a közös lengyel-magyar tárgyalási stratégiának abban, hogy minden jel szerint sikerrel végződtek az uniós költségvetési csomagról folytatott tárgyalások a brüsszeli csúcstalálkozón - jelentette ki csütörtökön Varsóban a lengyel külügyminiszter-helyettes.

Szymon Szynkowski vel Sek a lengyel közszolgálati hírtelevízióban kommentálta azt a bejelentést, hogy az uniós tagállami vezetők csúcsértekezletén megszületett a megállapodás az Európai Unió hétéves keretköltségvetéséről és a koronavírus-járvány utáni gazdasági helyreállítási alapról.

Abban, hogy a megállapodás feltehetőleg a lengyel-magyar követelmények figyelembevételével született, "Magyarország magatartásának alapvető szerepe volt" - szögezte le a diplomata. Kifejtette: ennek köszönhetően olyan (lengyel-magyar) szövetség jöhetett létre, mely kizárta, hogy valaki "csak a két ország egyikével köt alkut, falhoz szorítva a másikat".

A lengyel és a magyar miniszterelnök "nagyon világosan nyilatkoztak arról, hogy csak olyan megoldást fogadnak el, amely a másik ország számára is elfogadható lesz" - utalt a miniszter Orbán Viktor és Mateusz Morawiecki miniszterelnökök közös novemberi budapesti nyilatkozatára.

Szerinte az ilyen közös fellépés ritka fejlemény a nemzetközi kapcsolatokban, ahol "a leggyakoribb a saját érdekekért folytatott, individuális játék". A költségvetési csomag esetében "a lengyel és a magyar érdek egyértelműen összefonódott", "kettesben többet érhettünk el" - fogalmazott Szynkowski vel Sek.

Lengyelország és Magyarország a csúcstalálkozó előtt a politikai jellegű jogállamisági feltételek elválasztását követelték a költségvetési feltételektől.

Diplomáciai források szerint a 27 tagország vezetői által elfogadott megállapodás értelmében a költségvetési feltételrendszerről szóló rendelethez olyan záradékot csatolnak, amely szerint az uniós pénzek felügyeletét szolgáló jogállamisági mechanizmus csak akkor lesz elindítható, ha egy tagállam intézkedései az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértik. Ez azt jelenti, hogy a mechanizmust nem lehet politikai célokra használni.

Mráz Ágoston Sámuel: Orbán most a magyar térfélen és az európai térfélen is "rúgott egy gólt".

A most ismét megkötött kompromisszum Európa egységét szolgálja - mondta Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója az M1 aktuális csatorna csütörtök esti műsorában. Értékelése szerint Orbán Viktor miniszterelnök most a magyar térfélen és az európai térfélen is "rúgott egy gólt".

Charles Michel, az Európai Tanács elnöke csütörtök este a Twitteren jelentette be, hogy megszületett a megállapodás az Európai Unió következő többéves költségvetéséről és a koronavírus-járvány utáni helyreállítási alapról a tagállami vezetők brüsszeli csúcstalálkozóján.

A Nézőpont Intézet vezetője felidézte, Orbán Viktor már nyáron megkötötte ezt a kompromisszumot. Most a politikai küzdelem lezárult.

Kitért arra is, hogy a baloldali véleményformálók külföldön és Magyarországon is arról beszéltek az elmúlt időszakban, hogy Orbán Viktor el fogja veszíteni a küzdelmet.

Mráz Ágoston Sámuel szerint az is kiderült, hogy a magyar ellenzék nem igazán érti az Európai Unió működését, és az is, hogy Magyarország jó érdekérvényesítő.

Megjegyezte azt is, hogy Soros György úgy nyilatkozott, Magyarország és Lengyelország nélkül kéne megállapodni a helyreállítási alapról. Az amerikai milliárdos az EU "megosztására törekedett". A mostani kompromisszum Európa egységét szolgálja - közölte Mráz Ágoston Sámuel.

A Nézőpont Intézet igazgatója szerint az Európai Parlament veszteségnek fogja elkönyvelni a történteket, újabb és újabb támadást fog indítani.

MTI