Közel egymilliárd dollárt gereblyéztek össze liberális ügyek előremozdítására

Anonim donorok tavaly 715 millió dollárt pumpáltak egy úgynevezett dark money hálózatba.

2020. december 13. 09:20

Anonim donorok tavaly 715 millió dollárt pumpáltak egy úgynevezett dark money hálózatba az Egyesült Államokban, amelyből baloldali és liberális ügyeket segítettek országszerte. A pénzt felhasználó szervezetek közül több Soros György Nyílt Társadalom Alapítványának (OSF) támogatását is élvezi.

Az amerikai politikában az úgynevezett „dark money” a nonprofit szervezetek politikai kiadásait jelenti. A The Washington Free Beacon című portál szerint tavaly az ilyen pénzekkel foglalkozó szervezetek 714,7 millió dollárt tudtak összegereblyézni különböző donorokon keresztül – olvasható a V4NA hírügynökség cikkében.

Az összeg az Arabella Advisors nevű szervezet által működtetett alapokhoz került. Miután az adományozók elküldték a pénzt, azt több tucat baloldali kezdeményezésnek utalták át, amelyek az Arabella égisze alatt működnek, de külsős szervezetek is részesültek juttatásokban.

Az Arabella hálózata négy nagy alapból áll:

Sixteen Thirty Fund,

New Venture Fund,

Windward Fund,

Hopewell Fund.

Minden Arabella által irányított alap az alatta lévő szervezeteket ruházza fel a saját adó- és jogi státuszával. Éppen ezért ebben a struktúrában – amelyet fiskális szponzorálás néven ismernek – a szponzorált csoportok nem önálló nonprofit szervezetek, és nem kell adóbevallást benyújtaniuk az adóhivatalnak (IRS). Így hatékonyan tudják elfedni a fontos információkat, mint például a pénzáramlásokat vagy az igazgatósági tanácsban lévők személyazonosságát.

Scott Nielsen, az Arabella érdekképviseletének ügyvezető igazgatója együttműködött a Nyílt Társadalom Alapítványokkal és a Democracy Alliance nevű szervezettel is. Utóbbi megalapításában Soros György amerikai tőzsdespekuláns szintén részt vett, olyan ismert csoportok fűződnek a nevéhez, mint a Media Matters.

A fentebb említett négy alap közül kettő Soros György támogatását is élvezi.

A Sixteen Thirty Fund csak 2018-ban több mint 4,2 millió dollárt kapott a Nyílt Társadalom Alapítványoktól. Továbbá a szervezetnél korábban igazgatósági tag, Douglas Hattaway cége a Soros-alapítvánnyal is együtt dolgozott.

A New Venture Fund pedig 2018-ban több mint 4,5 millió dollárral gazdagodott az OSF jóvoltából.

A négy alap közül a legtöbb pénzt tavaly a New Venture Fund kapta, amely az Araballa hálózatán belül a legnagyobb alap. A pénzügyi dokumentumok szerint 450 millió dollárt tudtak összegyűjteni, a legnagyobb adomány 83 millió dollárt volt. A Sixteen Thirty Fund 137,2 millió dollárt szedett be, valaki egy összegben 33 millió dollárt fizetett.

A Hopewell Fund 84,2 millió dollárt szerzett, a legnagyobb adomány 36 millió volt, míg a Windward Fund 43,3 milliót tudott begyűjteni, a legnagyobb adomány 8,5 millió dollár volt.

A négy alap 648 millió dollárt szórt szét, ebből 400 millió külsős szervezetekhez került. Többek között az America Votes, a Center for American Progress, a Center for Popular Democracy, a Latino Victory Project, illetve a Color of Change is részesült juttatásban.

V4Na hírügynökség