3. A húsba vágó kérdésekre nem válaszolt a busztenderes kamucég

Egyetlen érdemi kérdésre sem adott megnyugtató választ a CR-Facilities a BKV botrányos buszbérlési tenderéről.

2020. december 13. 14:04

Mélyen cinikus, a tényekre fittyet hányó közleménnyel állt elő a fővárosi buszmutyi kamucége, a BKV buszbérlési tenderén nyertesként kihozott CR-Facilities.

Az offshore hátterű társaság szerint ugyanis „jóhiszeműen és kellő gondossággal jártak el” a pályázat beadásakor, és mindenben eleget tettek a kiíró követelményeinek. A távirati irodának eljuttatott szombati közleményükben azt is bizonygatják, hogy a CR-Facilities nem egy „fiktív” cég, hanem törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, és „valamennyi közvetlen tulajdonosa Magyarországon szintén jogszerűen működik”.

Karácsony Gergely főpolgármester is ellentmondásba keveredett a buszmutyiügyben

A Leisztinger Tamás nagyvállalkozó érdekkörébe tartozó cég komolytalan szakmai ajánlata miatt kitört botrányt azt állítva is csillapítani igyekeztek, hogy a hat buszra szóló 12 hónapos bérleti szerződés díjbevétele 85,7 millió forint volt, amely több mint hétmillió forinttal kedvezőbb a második helyezett ajánlatánál. Még azzal is mentegetőztek, hogy a CR-Facilities által „megvásárolt és 90 százalékban kifizetett” buszok leszállítását a nemzetközi eladójuk jogellenesen megtagadta, így a szerződés teljesítése ellehetetlenült. Erről állítólag késedelem nélkül értesítették a pályázat kiíróját, és meghiúsulási kötbért fizettek.

Mindez gyakorlatilag semmit nem válaszol meg azokból a kérdésekből, amelyek azzal kapcsolatban merültek fel, hogy olyan offshore hátterű kamucéggel kötött szerződést a BKV október 30-án, amely a pályázat kiírásakor még nem is létezett, mindössze hét nappal az ajánlattételi idő lejárta előtt jegyezték be. Továbbá nem rendelkezik autóbusz-tárolásra alkalmas telephellyel, és egyetlen alkalmazottja van. Nem is beszélve a szakmai ajánlatáról, amelynek gyakorlatilag egyetlen érvényes pontja sincs. De rendkívül etikátlanul viselkedtek a versenytársukkal szemben is, a tenderen második helyre szorult Truck-Trailer and Parts Haszongépjármű és Alkatrész Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel (TT&P) is. A székesfehérvári székhelyű vállalat ügyvezető igazgatója a Hír TV Informátor című műsorában a nyilvánosság elé állt, és megerősítette korábbi értesülésünket arról, hogy a CR-Facilities a TT&P egyik buszát használta fel a szakmai ajánlatában, ráadásul úgy, hogy még a jármű rendszámát sem takarták ki.

– A CR-Facilities céggel soha nem voltunk kapcsolatban, azt sem tudjuk igazából, hogy kik azok, akik mozgatják ezt a céget. Megkeresést nem kaptunk, de ha kapnánk is, mi nem szeretnénk ezeket a buszokat értékesíteni az idézőjelben nyertes pályázó részére – jelentette ki Kósa József.

A fehérvári cég vitarendezési kérelmet nyújtott be, miután betekintést kaptak a CR-Facilities pályázatába, amelyből az is kiderült, hogy a nyertes cég szakmai ajánlatában két olyan buszalvázszámot is feltüntettek, amelyek nem léteznek az európai adatbázisban. Referenciaként pedig egy másik, svájci cég számára kiállított ajánlást mutattak be.

Korábban pedig arról számoltunk be a Magyar Nemzet birtokába került, a fővárosi közlekedési vállalat belső ellenőrzési főosztálya által készített vizsgálati anyagból, hogy a CR–Facilities Zrt. átvilágítása során közepes szintű vállalatbiztonsági kockázatot állapítottak meg, mivel a cégnek „a tulajdonosi háttere ismeretlen, referenciái nincsenek, működéséről nincs információ”.

A vizsgálati anyag szerint a BKV-n belül működő Autóbusz- és Trolibusz-üzemeltetési Igazgatóság már 2020. május 25-én, az ajánlattevő CR–Facilities Zrt. felbukkanásakor azonnal átvilágítást kezdeményezett a vállalatbiztonsági csoportnál, mivel a céget mindösszesen egy héttel azelőtt jegyezték be 17 millió forint törzstőkével „egy alsó hangon is 200 millió forint induló tőkét igénylő projektre”. A CR-Facilities három cégből jött létre, amelyből a többségi tulajdonos, az offshore hátterű Cratis Leisztinger Tamáshoz, Tüttő Kata (MSZP) főpolgármester-helyettes korábbi élettársához köthető.

Amikor nyilvánosságra kerültek a buszmutyi részletei, Karácsony Gergely főpolgármester önmagával is ellentmondásba keveredve nyilatkozott, először azt állította, hogy nem kötöttek szerződést, később pedig azt, hogy kötbért fizetett nekik a vállalat.

A botrányos buszbérlési tender körülményeivel kapcsolatban nyomozás indulhat, miután a közérdekű bejelentéseiről ismert ifjabb Tényi István feljelentést tett az ügyben, az Informátor egyik korábbi adása alapján.

A klímavészhelyzet ellenére öreg buszokra pályázott a BKV

A főváros BKV-buszmutyijával kapcsolatban kiderültek visszásságok, mint például az, hogy a nyertes pályázó hamis alvázszámokkal is pályázott, illetve a cég egy héttel a pályázat lezárása előtt alakult, vagyis kérdéses, hogyan tudott referenciákat biztosítani az elmúlt évekről, ami a pályázat kitétele volt

A BKV elcsalt busztenderével kapcsolatban mindenki szeretne tisztán látni. Tudni kell, hogy ezek a buszok csúcsforgalomban, járvány idején hiányoznak a budapesti közlekedésből. Felelőtlenségről beszélhetünk, mivel a kormányhivatal többször megállapította, hogy a főváros nem hajtotta végre a járatsűrítéseket. Nincs elég jármű, mert ezek a buszok nem érkeztek meg – mondta Wintermantel Zsolt, a BKV igazgatósági tagja a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Nagyon érdekes ennek a buszpályázatnak az evolúciója – utalt a baloldali városvezetés legutóbbi, botrányba fulladt pályázatára. Eleinte a városvezetés hallani sem akart az ügyről, majd azt nyilatkozták, hogy minden rendben van. Később Tüttő Kata utasítására a BKV vizsgálatot indított saját maga ellen, majd a főpolgármester azt nyilatkozta, hogy minden rendben van. Azóta kiderültek visszásságok, mint például az, hogy a nyertes pályázó hamis alvázszámokkal pályázott, illetve a cég egy héttel a pályázat lezárása előtt alakult, vagyis kérdéses, hogyan tudott referenciákat biztosítani az elmúlt évekről, ami a pályázat kitétele volt – mutatott rá Wintermantel. Hozzátette: a főpolgármesterhez méltatlan az a viselkedés, amikor ködösít és saját magának is ellentmondó nyilatkozatokat tesz. Ha úgy folytatódik a főváros vezetése, ahogyan azt a tenderben is látjuk, az nagy baj lesz.

Wintermantel kiemelte, hogy 2019-ben, még Tarlós István idején, szóló és csuklós Mercedes buszokra pályázott a főváros. Ennek köszönhetően a múlt héten 17 szóló és 17 csuklós buszt kapott a BKV, amelyeket száz százalékig a magyar állam finanszírozott. Mindkét típus esetén további 50–70 db busz lehívására van opciója a BKV-nak, amihez csupán egy nyilatkozatot kellene beadnia.

A főváros kiadta, hogy mennyi pénzük van állampapírban, folyószámlán, szabad felhasználású keretben, ennek ellenére nem történik meg a lehívás – folytatta Wintermantel. Budapest buszparkja folyamatosan öregszik. 2010-ben, amikor Tarlós István átvette a város vezetését, tizenkilenc éves volt a BKV-buszpark átlagéletkora, majd Tarlós István alatt kilenc évvel fiatalodott. Hogy megőrizzük ezt, ötven–száz darab új busz kellene évente.

Egyre gyakoribbak a műszaki meghibásodások a BKV elöregedő buszparkjában

Wintermantel hangsúlyozta, a visszásság ott indult, hogy a főváros tizenkét éves, már egyáltalán nem új buszokra írt ki tendert, holott Karácsony Gergely első intézkedése az volt, hogy kihirdette a klímavészhelyzetet. Azóta viszont semmi nem történt – rovarhotel kivételével –, és elavult, a klímavédelemben nem sokat jelentő buszokat bérelnek.





magyarnemzet.hu