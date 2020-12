Elektromos SUV-t gyárt Kecskeméten a Mercedes

Tisztán elektromos autók gyártását kezdi meg a Mercedes Kecskeméten jövőre, az ötvenmilliárd forintos beruházást 15 milliárddal támogatja a magyar kormány – jelentette be Szijjártó Péter az alföldi városban.

2020. december 14. 10:13

Nemcsak Magyarországon, de a régióban is egyedülálló, hogy teljesen elektromos hajtású gépkocsi sorozatgyártása kezdődhet meg – jelentette be Szijjártó Péter a Mercedes kecskeméti üzemcsarnokában. Az online közvetített eseményen a külgazdasági és külügyminiszter azt hangsúlyozta, hogy rendkívüli jelentősége van a beruházásnak, mert a járványhelyzet, valamint az autóipar technológiai átalakulása közepette sokkal több hír szól gyárbezárásokról, mint a bővítésről.

A Daimler úgy döntött, hogy Kecskemétre hozza az egyik leginkább népszerű járműkategória, a kisméretű SUV elektromos változatának a gyártását. Az ötvenmilliárd forintos beruházást a kormány 15 milliárd forinttal támogatja. Az EQB a Mercedes palettáján a tisztán elektromos meghajtású, B-osztály méretű SUV kódjele – mondta el a tájékoztatón Christian Wolff, a kecskeméti gyár vezetője.

A jármű gyártásának az előkészítését, gyártósor telepítését, a munkatársak kiképzését erőltetett menetben kezdi meg a cég, a tervek szerint jövő ősszel megkezdődhet a sorozatgyártás. Ezzel a kecskeméti üzemben képesek lesznek belsőégésű motorral szerelt, hibrid és tisztán elektromos autók előállítására is. Mindez megerősíti a gyár stratégiai helyzetét a piacon és a Mercedesen belül is.

A gyárban jelenleg dolgozó 4400 munkavállaló helyzete biztos hosszú távon is. Kecskemét polgármestere is a munkahelyek megtartásáról beszélt. Szemereyné Pataki Klaudia hozzátette, hogy az új tevékenység új munkahelyek létrehozását is maga után vonja, a gyár létszáma hamarosan elérheti az ötezer főt.

