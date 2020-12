Puzsér szerint akinek Szabó Tímea nem tetszik, az automatikusan aberrált.

Eszem ágában sincs vitát kezdeményezni Puzsérral Szabó Tímea vonzerejével kapcsolatban. Szerinte »Szabó Tímea negyvennégy évesen úgy néz ki, mintha harmincnégy lenne…«, ami bizonyára bók, bár nem zárja ki azt az értelmezést, hogy a honanya negyvennégy évesen úgy néz ki, mint egy ronda harmincnégy éves. Félve jegyezném csak meg, hogy a női vonzerő – többek állítása szerint – nem kizárólag a testi adottságon múlik, hanem a külcsín és a belbecs oly kívánatos összhangján. Márpedig aki egy hétköznapi parlamenti ülésen olyan hisztigörcsöt képes produkálni, mint Kandahár háremeinek rózsája, annál gyanakodnunk kell, hogy otthon a vasárnapi ebéd sem zajlik nyugodt, békés hangulatban. A hálószobáról már nem is beszélve.

Róbert, a hősszerelmes azonban még ennél is tovább megy. »… aki szerint ronda, az az esztétikai és szexuális szépséget nyilvánvalóan nem az emberben, hanem mondjuk a kecskében vagy a szamárban találja meg.« Ezzel nem túl rejtett utalást tesz Bencsik, mi több, az egész Fidesz szexuális irányultságára. Egy komplett pártot kecskebaszónak nevezni, pusztán azért, mert egyiküknek nem tetszik Tímea államnő, nem kis merészség, még decibel úrtól sem. Nem is beszélve arról, hogy az egész úgy tűnik, mintha Róbert szerint Szabó Tímea szexuális vonzerejének közvetlenül a kecskék és szamarak lennének a kihívói. Ami – lássuk be – nem túl hízelgő és súlyos kihívás elé állítja a férfi társadalmat: Tímea vagy a kecskék. Nehéz választás ez.

»Szabó Tímeát rondának látni nem csekély szexuális zavart jelez…« folytatja a nem éppen halk szavú trubadúr, azt állítva ezzel, hogy akinek Tímea nem tetszik, az automatikusan aberrált. E súlyos állítás kapcsolatok tömkelegét teszi próbára, hiszen akinek nem tetszik a nevezett hölgy, annak azonnal orvoshoz kell fordulnia Robi szerint. Esetleg élete meglévő párjával – ha az nem Tímea – párkapcsolati terápiára kellene járnia, melynek során – megelőzendő a szexuális devianciákat – a hölgyeknek megtanítanák, hogy pontosan úgy tudjanak üvöltözni, hisztizni és hazudozni, mint a honanya, mert ekkor párjuk nem fanyalodna a kecskékre és szamarakra. A terápia helyszínének javaslom az állatkertet, mert ott szép számmal vannak kecskék és szamarak az összehasonlítás kedvéért.”

