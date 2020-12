Stagnál a szennyvízben az örökítőanyag koncentrációja

A legtöbb településen továbbra is stagnál, illetve enyhén csökken a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben - mondta az operatív törzs nevében megszólaló Galgóczi Ágnes a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs keddi online sajtótájékoztatóján.

2020. december 15. 13:19

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője beszámolt arról, hogy az 50. heti adatok alapján emelkedő tendenciát csak Szolnokon figyeltek meg. Az átlagosnál magasabb koncentrációt mértek Szolnok mellett Eger és Szombathely szennyvizében, ugyanakkor Békéscsabán, Debrecenben és Szegeden csökken a vírus örökítőanyagának koncentrációja - közölte.

Hozzátette: az eredmények kedvező tendenciát mutatnak, de továbbra is fontos betartani a járványügyi intézkedéseket.

Galgóczi Ágnes a koronavírus elleni oltóanyagokról szólva hangoztatta, hogy minden vakcina egyedi engedélyt kap az európai gyógyszerügynökségtől, dokumentációik nyilvánosak lesznek.

Az alkalmazási előiratban minden, az alkalmazásra vonatkozó információ megtalálható majd, köztük az, hogy hány oltásból áll egy oltási sorozat, milyen korcsoportok olthatók be, milyen oltási reakciók várhatók, mik az ellenjavallatok, amelyek esetében nem alkalmazható a vakcina - sorolta.

Az osztályvezető kiemelte, hogy a koronavírus-fertőzésből gyógyultak vérplazmaadása továbbra is nagyon fontos a súlyos koronavírus-betegek gyógyulása érdekében. Ezért várják azon 18-60 év közötti gyógyultak jelentkezését, akik két hete tünetmentesek, nincsenek karanténban és nincs súlyos krónikus betegségük.

A 60 év felettiek egyedi elbírálás alapján, kétlépcsős kivizsgálás után adhatnak vérplazmát - hangsúlyozta.

A szakember a járványügyi adatokat ismertetve elmondta: az elmúlt 24 órában 1893 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést, ezzel 285 763-ra emelkedett az azonosított fertőzöttek száma. Meghalt 107 többségében idős, krónikus beteg, velük együtt már 7237-en hunytak el a betegséggel összefüggésben.

Kórházban 7845 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 597-en szorulnak gépi lélegeztetésre - fűzte hozzá.

Galgóczi Ágnes kitért rá, hogy Európa többi országában is zajlik a járvány, megfékezésére számos államban, köztük Németországban és az Egyesült Királyságban az eddigieknél is szigorúbb járványügyi intézkedéseket vezettek be.

Az osztályvezető a 2020/2021. évi influenzaszezonról azt mondta, hogy Magyarországon még mindenki élhet az influenza elleni védőoltás lehetőségével, tekintettel arra, hogy eddig a rendelkezésre álló oltóanyag mennyiség három komponensű változatának 83, a három év alatti gyermekeknek adható típusának 36 százaléka fogyott el.

Jelezte, hogy a 49. héten 7800-an fordultak háziorvoshoz influenzaszerű tünetekkel, a legtöbb megbetegedés a 15-34 és a 35-59 éves korosztályban fordult elő.

MTI