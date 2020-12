Keresztény kultúrán alapuló értékrend

Az alapvetés egészül ki mostantól azzal, hogy: „Magyarország védi a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát, és biztosítja a hazánk alkotmányos önazonosságán és keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelést.”

2020. december 15. 23:47

Elfogadta az Országgyűlés az alaptörvény kilencedik módosítását, amely mostantól kimondja: „Magyarország védi a házasság intézményét, mint egy férfi és egy nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint, a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony. Az anya nő, az apa férfi.”

Az alaptörvény módosításáról szóló javaslatot novemberben nyújtotta be az igazságügyi miniszter. Varga Judit akkor azt mondta: a módosítás az édesanyák, az édesapák és a gyermekek érdekeinek védelméről és képviseletéről szól.

A kormány egyetlen társadalmi csoportot sem kíván megtámadni

Ugyanakkor kiemelte: Magyarország kormánya egyetlen társadalmi csoportot sem kíván megtámadni vagy meglévő jogait csorbítani.

Az alaptörvény eddig kimondta: „Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz.”

Ez az alapvetés egészül ki mostantól azzal, hogy: „Magyarország védi a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát, és biztosítja a hazánk alkotmányos önazonosságán és keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelést.”

A szavazás után az igazságügyi miniszter közösségi oldalán közzétette az alaptörvény módosított szövegét. Varga Judit azt írta mellé: „add tovább!”

A Fiatal Családosok Klubja üdvözölte az alaptörvény családokra vonatkozó módosítását.



Király Nóra az M1-nek azt mondta: az elmúlt tíz évben a családok egyre nagyobb anyagi és erkölcsi megbecsülésben élhetnek. Az alaptörvény módosítása is a családok védelmét szolgálja.

Soha annyi állami segítséget nem kaptak még a magyar családok, mint az elmúlt években. Adó- és járulékkedvezmények, családi otthonteremtési kedvezmény, nagycsaládosok autóvásárlási támogatása – csak néhány a legnépszerűbb programok közül.

Januártól pedig tovább bővül a csok: felújításra és tetőtér-beépítésre is lehet majd pénzt igényelni. Jön az 5 százalékos lakásáfa és az illetékmentesség. Az édesanyák pedig többet keresnek majd júliustól a szülés utáni első félévben, mint előtte. A cél, hogy minden vágyott gyermek megszülessen Magyarországon.

Megszavazta a választási törvény módosítását is az Országgyűlés



Múlt héten hozott ítéletet egy budapesti bíróság a Munkáspárt 2018-as zuglói jelöltjének két segítője ügyében. A vád szerint mivel nem sikerült összegyűjteniük az induláshoz szükséges 500 aláírást – hamis adatokat is tartalmazó ajánlóíveket nyújtottak be a helyi választási bizottsághoz. A két nő végül felfüggesztett börtönbüntetést kapott.

Szintén a 2018-as országgyűlési választáson indult a Közös Nevező nevű párt, amelynek elnöke az a Gődény György volt, aki mostanában a koronavírussal kapcsolatos álhírek és riogatások egyik legnagyobb terjesztője. Pártja a Magyar Államkincstár adatai szerint a két évvel ezelőtti kampányban csaknem 153 millió forint támogatást kapott.

A párt végül csak 3894 voksot szerzett. Mivel a törvény által előírt szavazatmennyiséget meg sem közelítette, így a pártnak az állami támogatást vissza kellett volna fizetnie, ezzel azonban sajtóhírek szerint mind a mai napig adós.

A kormány ezért is kezdeményezte a választójogi törvény módosítását, amit a kormánypártok egyhangúlag támogattak.

A most elfogadott törvénymódosítás egyik legfontosabb része, hogy az eddigi 27 helyett 71 egyéni jelöltre lesz szükség – legalább 14 megyében és a fővárosban – országos lista állításához már a következő parlamenti választáson is.

A november közepén beterjesztett eredeti javaslat még csak 9 megyére 50 egyéni körzetre emelte fel a listaállítás szabályait, azonban Volner János független országgyűlési képviselő szigorúbb javaslatokat terjesztett a Ház elé.

A kormány támogathatónak nevezte a szigorúbb javaslatot. Kedden végül a szigorúbb változatot szavazta meg az Országgyűlés.

hirado.hu