KG: Egy valaki nem teszi a dolgát

2020. december 18. 00:51

„Az elmúlt 9 év nem volt elég a Fidesznek a Lánchíd megújítására – most viszont megújítjuk. Az előző városvezetés által kiírt, majd általuk vissza is dobott közbeszerzésen mintegy 35 milliárdba került volna a híd megújulása, az ezzel összevethető legolcsóbb ajánlat a BKK által kiírt közbeszerzésen valamivel 27 milliárd alatt van. Megyünk tehát előre, ahogy ígértük. Egy valaki azonban nem teszi a dolgát: a kormány. A híd felújítására februárban(!) megígért 6 milliárd forint átutalására kilenc hónap is kevésnek bizonyult.

Persze, aligha elkerülhető, hogy Lánchíd ügyében újratöltsék a propagandagépezetet, de a lényeg ez: az eddigieknél kedvezőbb feltételekkel, évtizedes tétlenség után újulhat meg Budapest és a város egyik legfontosabb szimbóluma.”

Karácsony Gergely: Az elmúlt 9 év nem volt elég a Fidesznek a Lánchíd megújítására

„Tarlósnál a Lánchíd felújítására a legjobb ajánlat 21,3 Mrd volt, Karácsony visszadobta.A mostani győztes ajánlat 5,5 Mrd-dal drágább, 26,8 Mrd. Karácsony késlekedése 5,5 Mrd forintjába kerül Budapestnek. Ez 7 CAF villamos vagy 22 troli ára.Van ott pénz,ha így pazarolják...”

Fürjes Balázs: Karácsony késlekedése 5,5 Mrd forintjába kerül Budapestnek

26,8 milliárd. Ez az ajánlat azonban kizárólag a Lánchíd felújítására vonatkozik, a Széchenyi István téri villamos-aluljáró nincs benne, ezt Karácsony költségcsökkentés címén kihagyta. A Tarlós István hivatali idején meghirdetett és elbírált, a villamos-aluljáró rekonstrukcióját is tartalmazó közbeszerzésen a legalacsonyabb ajánlat nagyjából bruttó 34 milliárd forintról szólt, amelyből a Lánchíd felújítása 21,8 milliárd forintot tett volna ki. Ez alapján a közbeszerzésére érkezett ajánlat mintegy 24 százalékkal – nagyjából ötmilliárd forinttal – volt alacsonyabb attól, amelyre most a főpolgármester oly büszke. Korábban az MSZP-s Tüttő Kata főpolgármester-helyettes az ATV adásában arról beszélt, hogy legutolsó értesüléseik szerint a Lánchíd felújítására bruttó 21-23 milliárd forintos ajánlatot fognak tenni a pályázók.

Magyar Nemzet: A tavalyinál jóval drágább ajánlatok futottak be a Lánchíd felújítására

