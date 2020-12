Sára Balázs: Akkor működik egy film, ha nincs benne álság

SZFE-sztori 7. Az Origónak nyilatkozó Sára Balázs, a Színház- és Filmművészeti Egyetem igazgatója arról beszélt, az intézet egy részének oktatóival kifejezetten jó és együttműködő a kapcsolata, míg ugyanennyi tanár nem áll szóba vele.

2020. december 18. 13:41

Korszerűen felszerelt stúdiókat és új oktatási környezetet ígér Sára Balázs filmrendező, a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) Filmintézetének frissen kinevezett vezetője. Lapunknak az igazgató arról beszélt, az intézet egy részének oktatóival kifejezetten jó és együttműködő a kapcsolata, míg ugyanennyi tanár nem áll szóba vele. Leszögezte, azok a tanárok, akik felálltak, bármikor visszajöhetnek az egyetemre.

Miért vállalta el a Filmintézet vezetését? Hezitált a döntés előtt?

Nem hezitáltam, mert egyrészt úgy gondoltam, hogy ha én nem vállalom, akkor elvállalja valaki más. Velem pedig jól járnak az egyetem oktatói és hallgatói, mert nyitott vagyok a párbeszédre, és arra, hogy tegyük tisztába a dolgokat. Emellett édesapám, Sára Sándor filmrendező miatt is igent mondtam a felkérésre, aki sokadmagával nem taníthatott az egyetemen. Kötelességemnek éreztem, hogy valamilyen módon az ő szellemiségét bevigyem erre az egyetemre.

Mit tart fontosnak abból a szellemiségből, amit ő képviselt, de eddig nem volt jelen az SZFE-n?

Három szempontot mindenképp. Egyfelől az igazságra törekvést. Édesapámtól azt tanultam, hogy a filmszalag megkívánja az őszinteséget, a film készítőjétől és a filmen szereplőtől is. Akkor működik egy film, ha nincs benne álság. Hozom magammal a határozottságot is. A filmkészítőnek pontosan tudnia kell, hogy mit akar. Ha ő nem tudja, hogy várhatná el a kollégáitól. Harmadrészt az empátiát fogom képviselni. Sokféleképpen látjuk a világot, a filmezést is, akkor tesszük ezzel a hivatással a legjobbat, ha ezt képesek vagyunk elfogadni.

Jellemzően a színházi életben érezhető az a megosztottság, ami most a modellváltás körül kirobbant. A filmintézetben valamivel békésebb a helyzet?

A filmeseknél valóban nyugodtabb állapot tapasztalható: sok osztályvezető tanárral és oktatóval megegyeztünk a továbbiakról, nyilván a legtöbbeknek az az érdeke, hogy haladjon az oktatás. A tanárok között vannak egykori iskolatársaim, akikkel jó baráti hangvételben beszélgettünk, ám egyes tanárok egyáltalán nem kommunikálnak velünk. Az operatőrök most nehéz helyzetben vannak, mert a veszélyhelyzet miatt be kellett zárnunk a műtermet, így nekik elég sok bepótolnivalójuk lesz. A filmoperatőr master és a filmrendező master szak október 14-én bejelentette, hogy passziválja a félévét, ezzel keresztfélévesekké váltak, és a tavaszi szemeszterben elölről kezdik az egészet. A többi filmes és a televíziós osztályokkal lényegesen jobb a viszony, az ott tanító oktatók is folytatni kívánják a munkát.

Hogy értsük azt, hogy bizonyos tanárok nem állnak szóba önnel? Semmiféle kommunikáció nem zajlik önök között november vége óta?

Az eddigi megkeresésünkre vagy nem, vagy olyan formán reagáltak, hogy maguk előtt mint pajzsot tartották az egyetem Minőségmenedzsment Tanácsát, ezen keresztül válaszoltak. Mi azonban közvetlenül velük szerettünk volna beszélgetni, Sajnálom, hogy így alakult, de továbbra is nyitott vagyok a tárgyalásokra.

