Kijelölték az oltópontokat az egészségügyi dolgozók számára

Úgy tűnik, valóban platófázishoz ért a koronavírus-járvány, az adatokban "kiegyensúlyozott helyzet" tapasztalható, de továbbra is óvatosnak kell lenni - mondta a járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki online sajtótájékoztatóján az országos tisztifőorvos.

Utoljára frissítve: 2020. december 18. 14:27

2020. december 18. 14:21

Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs pénteki online sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: a napi adatok bizonyos mértékig fluktuálnak, hétvégén kevesebben fordulnak orvoshoz, ezért a hét elején csökken az új fertőzöttek száma.

Utalt rá, hogy az elmúlt 24 órában 4428 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést, ezzel 295 977-re emelkedett az azonosított fertőzöttek száma.



Elhunyt 187 beteg, köztük egy 19 éves férfi, akit bakteriális, gombás eredetű gyulladásos folyamat miatt kezeltek, fertőzése egy kórházi ellenőrzésen derült ki - fűzte hozzá.



Müller Cecília kiemelte: nem csökken jelentősen, 7335 a kórházban ápolt koronavírusos betegek száma, és 564-en szorulnak gépi lélegeztetésre. Szavai szerint "ez arra int minket, hogy nagyon óvatosak legyünk", a karácsonyi forgatagban is figyeljünk egymásra, "akadályozzunk meg minden lehetőséget", amivel a vírust továbbadhatnánk.



"A környezetünkben számos országban láthatjuk, hogy a számok ismét erőteljesen emelkednek, különböző államok zárásokat alkalmaznak - jegyezte meg.

Hozzátette, Magyarországon most egyfajta kiegyensúlyozott helyzetet tapasztalunk. Az országos tisztifőorvos azt mondta, nem javasolja, hogy karácsonykor "nagyon nagy létszámban különböző háztartásokból összegyűljenek" az emberek. Jelezte: a karácsonyra vonatkozó intézkedéseket Orbán Viktor december 21-én jelenti be.



Müller Cecília köszönetet mondott a Vakcinainfo.gov.hu oldalon eddig regisztrált 200 ezer embernek és azoknak, akik a levelére válaszolva postai úton küldték el igényüket a koronavírus elleni oltásra.



A szakember fontosnak nevezte, hogy megőrizzük a bizalmat a védőoltások iránt. A védőoltási rendszer a fertőző betegségek megelőzésének fontos eszköze, Magyarországon tizenkét fertőző betegség ellen biztosít védettséget - emelte ki.



A világ sikeresen védekezik a védőoltással megelőzhető fertőző megbetegedések ellen - jelentette ki. Példaként a gyermekbénulást említette, amelynek kórokozója jelen van ugyan Magyarországon is, de a védettségnek köszönhetően nem talál fogékony szervezetet.



A szomszédos országokban folyton felfelbukkan egy járvány, "nem kívánatos", hogy a koronavírus járvány mellett még egy-két másikat is kezelni kelljen, ez "rendkívüli kihívásokkal jár" az egészségügynek és a hatóságoknak - közölte.



Müller Cecília a koronavírus elleni vakcinákról úgy vélte: a fejlesztésük számos kihívást jelentett, a védőoltások "gazdag tárháza alakult ki", jövő év elején sokféle vakcinával fogunk találkozni Magyarországon is. Ezek között lesznek "elölt" állapotú, megbetegedést nem okozó vírust tartalmazó oltóanyagok, ártalmatlan vírust felhasználó vírusvektor-vakcinák, fehérjealapú és olyan nukleinsav alapú vakcinák is, amelyek megtermeltetik a szervezettel azt az antigént, amelyre immunválasz alakul ki.



Az a vakcina, amely az ünnepek között megérkezik Magyarországra, az utóbbi típusba tartozik - mondta. Ez egy mínusz 70-80 Celsius fokos tárolást igénylő vakcina, de a Pfizer cég minden információt a rendelkezésünkre bocsátott. A védőoltás két részből áll, a másodikat az első után három héttel kell beadni - közölte.



A védőoltással kapcsolatban hangsúlyozta: felkészültek, kijelölték az oltópontokat, ahol először az egészségügyi dolgozókat fogják oltani. Az első ilyen hely a Dél-pesti Centrumkórház.



"Pontos, precíz tájékoztatást adunk mindenkinek ahhoz, hogy meg tudja hozni a döntését, élhessen az oltás lehetőségével. Arra biztatok mindenkit: alakítsuk ki ezt a védelmet, az egészségügyi dolgozóknak a frontvonalban elsőként kell védetté válniuk" - hangoztatta Müller Cecília. Jelezte: ahogy további oltóanyag-szállítmányok érkeznek, folyamatosan rendelkezésre bocsátják őket, hogy "mindenki el tudja érni".



A tisztifőorvos kérdésre válaszolva elmondta, hogy a mosonmagyaróvári Karolina Kórház-Rendelőintézetben több orvos és egészségügyi szakdolgozó koronavírus-fertőzött lett, ezért úgy határozott, hogy gyógyulásukig az intézmény új betegeit a győri Petz Aladár Megyei Oktatókórház látja el.

Operatív törzs: a karácsony előtti utolsó hétvégén is tartsák be a védelmi intézkedéseket

A maszkviselési kötelezettség elmulasztása miatt 238 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök csütörtökön - ismertette az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szóvivője a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki online sajtótájékoztatóján.

Gál Kristóf

Gál Kristóf közölte: a védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet szeptember 21-ei hatályba lépése óta már összesen 14 118 rendőri intézkedés történt a maszkviselési kötelezettség elmulasztása miatt.



A csütörtöki intézkedések közül 224 a tízezernél több lakosú települések önkormányzati rendeleteiben meghatározott maszkviselési kötelezettségek be nem tartása miatt történt. Közülük 53 esetben figyelmeztetéssel éltek, 77 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki, 94 embert pedig feljelentettek a rendőrök - mondta az ORFK szóvivője.



Emellett tömegközlekedési eszközökön és megállóhelyeken hat, míg üzletekben és bevásárlóközpontokban nyolc emberrel szemben léptek fel a rendőrök maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt csütörtökön - tette hozzá.



A boltokra, vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatt eddig 620 rendőri intézkedésre volt szükség, ebből 165 esetben az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, 455 esetben pedig az üzletek korlátozott nyitvatartására és az üzletben való tartózkodásra vonatkozó szabályokat nem tartották be.



A kijárási tilalmat az elmúlt napon 286-an szegték meg, 9-en pedig a nyilvános helyen történő csoportosulás tilalmát nem tartották be. A kijárási korlátozást november 4-étől vezették be, amelyet a kijárási tilalom november 11-étől váltott fel. November 4. óta a rendőröknek 14 036 szabályszegővel szemben kellett intézkedniük.



Csütörtökön is ellenőrizték a Magyarország területén személyforgalomban átutazókat, a tranzitszabályokat megsértők közül 67-et helyszíni bírsággal sújtottak. Az átutazókat szeptember óta ellenőrzik, a szabályokat be nem tartókkal szemben eddig 7799 rendőri intézkedésre volt szükség.



Az elmúlt napon 17 920 alkalommal ellenőrizték személyesen a rendőrök a hatósági házi karanténban lévőket. Csütörtökön 5795 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el, jelenleg 45 075-en vannak hatósági házi karanténban. Közülük 4375-en vállalták, hogy a rendőrség elektronikusan ellenőrizze, betartják-e a karanténszabályokat.



Gál Kristóf a tájékoztató végén azt kérte, a karácsony előtti utolsó hétvégén ha tehetik, kerüljék el az emberek a zsúfolt helyeket, tartsák be a védelmi intézkedéseket, viseljenek maszkot és a kijárási tilalom szabályait is tartsák be.



MTI