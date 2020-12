Hadsereg: Zlin-flotta, Airbus helikopterek

Megérkezett négy új Zlin repülő, ezzel teljessé vált a magyar honvédség Zlin kiképző-, futár- és felderítőrepülőgép-flottája, és megérkezett az ugyancsak a haderőfejlesztési program részeként vásárolt Airbus H-145 helikopterek többsége is - jelentette be a Magyar Honvédség légierőszemlélője a szolnoki helikopterbázison tartott pénteki sajtóeseményen.

2020. december 18. 15:28

Új Airbus H-145 típusú helikopterek az MH 86. Szolnok Helikopter Bázison 2020. december 18-án. Megérkezett négy új Zlin repülő, ezzel teljessé vált a magyar honvédség Zlin kiképző, futár és felderítő repülőgépflottája, és az ugyancsak a haderő-fejlesztési program részeként vásárolt Airbus H-145 helikopterek többsége is megérkezett - jelentette be a honvédség légierő-szemlélője a bázison tartott sajtóeseményen. MTI/Mészáros János

Kilián Nándor, a Magyar Honvédség légierőszemlélője a szolnoki helikopterbázison hangsúlyozta: a haderőfejlesztés az előzetes ütemterveknek megfelelően halad, ezt mutatja, hogy az újabb négy, kiképző, futár- és felderítő feladatok ellátására egyaránt alkalmas repülőgép érkezésével elérte teljes létszámát a Zlin-flotta. Emellett a megrendelt 20 könnyű, többcélú Airbus helikopterből 16-ot már ugyancsak hadrendbe állítottak Szolnokon - tette hozzá.

Emlékeztetett arra, hogy az elmúlt hetekben a Zrínyi 2026 program további fontos elemei valósultak meg, és megkezdődtek a hazai Gripen vadászgépflotta képességfejlesztésével kapcsolatos tárgyalások is.



A pénteken bemutatott új eszközökre visszatérve elmondta: az első cseh gyártmányú Zlin repülőgépeket 2017 márciusa óta használják. A korábbi Jak-52-eseket felváltva ez a modern, digitális műszerekkel felszerelt, mintegy 1000 kilométer hatótávolságú típus biztosítja a 2018-ban újraindult honvédségi pilótaképzés folyamatosságát - húzta alá.



A helikopterbeszerzésekről szólva Kilián Nándor kitért arra is: az Airbus H-145 helikoptereket ugyancsak a szerződésben előírtaknak megfelelően adja át a gyártó. A 20 gépből álló teljes flottát 5-5 fegyveres, illetve kutató-mentő, valamint 10 szállító képességgel rendelkező gép alkotja majd.



A vezérőrnagy közölte: a jelenlegi 16 helikopter üzemeltetését a szolnoki bázis szakemberei átvették, és a jövőben a képzéshez hasonlóan ezt is itt végzik.

Kilián Nándor, a honvédség légierő-szemlélője az új Zlin repülőgépek és Airbus H-145 típusú helikopterek érkezése alkalmából tartott sajtóeseményen az MH 86. Szolnok Helikopter Bázison 2020. december 18-án.

Az új eszközök vezetésére jogosító szakszolgálati engedélyt már húsznál több magyar pilóta szerezte meg, és nyolcan oktató-berepülő képesítéssel is rendelkeznek - tájékoztatott.

MTI