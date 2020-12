Baromi jó tömb

„Megszületett a teljes ellenzéki összefogás. A Momentum, a DK, a Jobbik, az LMP a Párbeszéd és az MSZP közös listával, jelöltekkel és miniszterelnökkel vág neki a 2022-es választásoknak.

Bár nyilvánvalóan nem várjuk azt ettől a közösségtől, hogy kormányra kerülve majd minden problémát egy csapásra megold, és tudjuk nagyon hosszú a hátralévő másfél év a választásokig. Lesz még sok kemény küzdelem a jelöltekért, a listákért, a miniszterelnök személyéért, és hiába jelentettek be most garanciákat arra, hogy olyan ember aki korrupt nem kerül fel a listára, azért lesznek valószínűsíthetően botrányok is. De attól még ez egy fontos pillanat.

Ne menjünk el szó nélkül emellett a fontos pillanat mellett, mert ha emlékszünk még 2018-ra ahol még az utolsó héten is visszalépésekről tárgyaltak a pártok láthatjuk, most szerzett másfél év előnyt ez az összefogás. Ma megszületett a szükséges, de nem elégséges minimum a kormányváltáshoz. Ez persze nem jelenti azt, hogy buta, hazug vagy áruló lenne, aki nem erre a tömbre szavaz (sőt adott esetben például a Kétfarkúak bejutása segíthet a Fidesz trónfosztásában), bár én azt gondolom minél több embert meg kell győzni arról, hogy ez a tömb a legjobb választás az országnak.

Egy dolgot pedig érdemes látni, bár kellett ehhez a pártok és vezetőik változása is, de ezt a változást, ti választók alítottatok elő. A 2018-as több százezres taktikai szavazással, a választások utáni százezres tüntetésekkel, a rabszolgatörvény elleni tüntetések nyomásával, és persze az önkormányzati választás sikerével.

Nekünk választóknak még két feladatunk van. Részt venni az előválasztásokon és kiválasztani a legjobb egyéni jelölteket, és a legjobb miniszterelnök-jelöltet, majd utána nekigyürkőzni a választásoknak, meggyőzni, mozgósítani, standolni, adományozni, kopogtatni, szavazatot számolni, és utána reméljük véget ér ez a 10 éves rémálom.

Én nem árulók (sic) zsákbamacskát, ebben fogok menni a következő másfél évben, azt az időmet, amit nem a munkámnak szentelem ebbe fogom beletolni, és remélem ti is minél többen.”

Jámbor András: Ez a tömb a legjobb választás az országnak