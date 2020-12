Zsdanovista magyar filmművészek

SZFE-szori 7. A propagandára helyezte a hangsúlyt a filmgyártásban a Rákosi féle vezetőség: szovjet mintára és szovjet nyomásra. Ezért ők nem a játékfilmgyártást ragadták magukhoz a nagykoalíciós időszak alatt – törpényi parlamenti jelenléttel.

2020. december 22.

A Színművészeti Főiskolának, majd egyetemnek a Rákosi-korszaktól datálható a mintegy hetvenévnyi történelme, amely a mai napig is tart. Ezt a históriát mély hallgatás övezi.

Az ott oktatott embereken keresztül közvetíti hatását mind a mai napig a Rákosi-rendszer.



Erről csak nagyon kevesen beszélnek, nem véletlenül. Az önmagát „az elitnek” tartó garnitúra 150 éves egyetemről beszél. Ez nem felel meg a tényeknek. Volt egy magániskola, a Színi Akadémia a Rákosi-korszak előtt, amely színészeket képezett. Előzőleg bővítésére még a Kommün – „Tanácsköztársaság” – alatt népbiztosi koncepciót dolgoztak ki, kivitelezése azonban elmaradt.



Mikor 1945 után az első szabad választásokon a Kisgazdapárt fölényesen győzött, és ez a párt alapított koalíciós kormányt, akkor az országot éppen megszállva tartó szovjet-orosz hadsereg katonai nyomására a Belügyminisztériumot a kommunista párt kapta meg – noha ez a párt nagyon jelentéktelen szavazatarányt ért el. A belügyminiszter Nagy Imre lett. Ő hajtotta végre a Rákosi Mátyás által vezetett kommunista párt által megszabott belügyminisztériumi feladatokat. Nagy Imre belügyminisztériumi tevékenysége alatt verte szét a kommunista párt a koalíciót, Tildy Zoltánékat, a paraszt pártot, politikusokat vegzáltak, börtönöztek be. Nagy Ferenc miniszterelnöknek svájci kiküldetésén megüzenték, hogy ha hazajön, börtönbe kerül. Ő és a küldöttség tagjai természetesen már haza sem jöttek. És 1947-ben új választásokat írtak ki. Ez lett a kékcédulás választás. Ebben a kommunista párt mindenféle lehetséges – és nem lehetséges – csalást bevetett. Teherautókkal szállították a szavazókat egyik körzetből a másikba. Kéthly Anna, a szociáldemokrata párt választási ellenőre fellépett ez ellen. Felhívta a másik körzetben tevékenykedő szociáldemokratát, és elmondta: olyan emberek szavaztak, akiket teherautóval hoztak. Felsorolta a telefonba teherautóval érkezett emberek nevét és adatait. És jött a visszajelzés: oda is ugyanazok az emberek érkeztek teherautón szavazni. Így Kéthly Annáék kiderítették a választási csalások egyikének a mibenlétét. Ennélfogva Kéthly Annát később bebörtönözték és szovjet rabtáborba, a Gulágra száműzték.



A Kommunista Párt minden csalás ellenére nem tudott nyerni 1947-ben.



A Szociáldemokrata Munkáspárt győzött. A kommunisták másodikok lettek. A szociáldemokraták közé, ahogy más pártokba is már korábban telepítettek kriptokommunistákat, Marosán György féléket. A pártvezetőséget szétverték, megfenyegették, így jött létre pártegyesülés révén a Magyar Dolgozók Pártja. Amikor a két párt egybeolvasztásával egypártrendszert alakítottak ki Rákosiék a parlamentben, ekkor kezdték meg az államosításokat.ű

Az államosítások nem a filmgyárban kezdődtek, mert akkor nem ez volt a legfontosabb. Elsőként a bankokat foglalták el. Amikor fegyveresen elfoglalták például a Magyar-Olasz Bankot – ennek székháza a mai OTP-székház volt –, akkor a földhivatali bejegyzésbe az került, hogy a pénzintézet esetében, az „államosítás megkezdve”. És ez a bejegyzés maradt a rendszerváltás utáni időkig. Elkezdték az államosítást, de azért, hogy a betéteseket ne kelljen kifizetni, nem fejezték be. Ilyen trükköket alkalmaztak máshol is, így ezek a trükkök mint módszer bekerültek a filmgyártás gyakorlatába is.



A kommunista hatalomátvételt követő évtizedekben a Szovjetunió háborús jóvátételének fejében az államosításokat követően alakult új nemzetbiztonságilag fontos cégek egytől egyig szovjet-magyar vegyes tulajdonú vállalatok voltak, mint pl. A MALÉV, valójában még a Kádár-rendszerben is jogilag MASZOVLET volt, csak ezt a nép előtt igyekeztek titkolni.



A II. világháború utáni, rövidke nagykoalíciós időszak alatt felosztották a magyar filmgyártás területét a pártok egymás között. A játékfilmgyártás „átmenetileg” a kommunisták meghagyták a Kisgazda Pártnak, és kisebb nemzeti erőknek.



A sztálini tapasztalatok, és az ezeket megelőző lenini tapasztalatok alapján a szovjet vezetőség pontosan tudta, hogy a Szovjetunióban a szocialista embertípus előállításához szükséges propagandaeszköz a film. Ezért születtek az olyan alkotások, mint a kolhozosítást propagáló „A fejőgép” című film, majd a hősiességet sugalló Patyomkin páncélos. A propaganda-szándék ezek művészettörténeti értékét nem kisebbíti. Annak ellenére, hogy kommunista propagandafilm, és tele van történelmileg valótlan részletekkel, még ma is filmművészet-történeti jelentőségű alkotás.



A propagandára helyezte a hangsúlyt a filmgyártásban a Rákosi féle vezetőség: szovjet mintára és szovjet nyomásra. Ezért ők nem a játékfilmgyártást ragadták magukhoz a nagykoalíciós időszak alatt – törpényi parlamenti jelenléttel –, hanem a régi, 2-es telepi filmgyárat, a Híradó Filmgyárat. Ez a Kádár-rendszerben mint MASZFILM 2-es Telep futott. És a mai népligeti buszpályaudvar helyén terült el. A kommunisták tehát megkaparintották a számukra fontos, jelentős anyagi források nélkül beindítható, politikailag szorosan ellenőrzött híradófilm-gyártást.



A parlamentarizmust szétverték, (erről filmhíradókban dezinformálták a közvéleményt), egypártrendszert alakítottak ki a nagyobbik szociáldemokrata párt beolvasztásával, a többi párt erodálásával. 1949-ben vették át teljesen a hatalmat, ekkorra érett meg a helyzet ahhoz, hogy a Rákosi-rendszer totális diktatúráját rápréseljék az országra.



Ez a diktatúra különböző utakon a filmgyártásba is bevonult.



A nagykoalíciós időkben még a többséget élvező Kisgazdapárt kapta meg a Lumumba utcai filmgyár elődjét, játékfilmgyártásra. Itt beindítottak egy új szellemű játékfilmgyártást. Ez természetesen nem az operettszerű, világháború alatti filmeket jelentette. Szép alkotások születtek. Ám 1949-től a játékfilmgyártásban is átvette az irányítást a Rákosi féle pártvezetőség, és beköszöntött a zsdanovista sematizmus.

Kötelezővé tették a „kommunista párt-Híradók” vetítését a mozikban.



Milyen Híradókat csináltak? És kik? Egy világosítóból frissen híradó-operatőrré avanzsált, már nem is annyira fiatalember lett Rákosi Mátyás operatőri kísérője, a 3 éves, majd az 5 éves terv operatőri felelőse.



Még a koalíciós politika idején volt tanácsköztársasági vezetőket bíztak meg az akkori koncepciójuk megvalósításával, Hont Ferencet és Balázs Bélát, és igen nagy nevekkel:, Radványi Géza, Hegyi Barnabás és mások vezetésével beindították a filmes képzést. Elkezdtek operatőröket, rendezőket képezni – még a kommunista totális hatalomgyakorlás előtt. Ez nagyon rövid időszak volt. Ott volt Balázs Béla, aki korábban Berlinben komoly életművet létrehozó művész, a könyve, „A látható ember” azóta is filmművészeti tankönyv. Radványi Géza – Márai Sándor testvére – filmjében, amelyet a nagykoalíciós időszakban alkotott, a háborús gyermeksorsot mutatta be „Valahol Európában” címmel. Ez olyan komoly európai visszhangot kapott, hogy díszbemutatóját Párizsban tartották, és az akkori államelnök nyitotta meg az ünnepséget.

Tehát a koalíciós időszak alatt igen komoly tanárok kezdték el a képzést. Az addigi Színi Akadémiából 1948. elejétől nemcsak színészeket képző, hanem rendezőket, operatőröket is oktató új művészeti főiskola lépett működésbe. A nagykoalíció szétverésével a Rákosi-rendszer – mivel nem tartotta ezeket a jelentős tanárokat a megszálló szovjet hatalomhoz lojálisnak, annak ellenére, hogy politikailag Hont Ferenc és Balázs Béla például ortodox marxista volt – kiebrudalta őket. Balázs Bélával az volt a baj, hogy nem feküdt le a Rákosiék bődületes zsdanovista balgaságainak. Tehát a totális diktatúrának nem adta meg magát, és az lett a sorsa, hogy kiakolbólították a főiskoláról, és elfeledve halt meg, mindössze 64 évesen. Mások külföldre mentek, Radványi Nyugatra.



És mi történt a Rákosi-rendszerben?

Ekkor szovjethű kommunistákkal telepítették be a vezetői posztokat az egész országban. Egyébként tipikusan a képzetlen hithű kommunistákkal. Négyelemis esztergályosokból lettek igazgatók, vezérigazgatók. Ugyanez volt a jellemző a főiskolán is.



A volt Corvin Filmgyárban világosítóként dolgozó, akkor már nem is annyira fiatal ember felbukkant. Még a nagykoalíciós időkben mondták neki: te már dolgozol a filmgyárban, láttál kamerát, majd csinálsz nekünk kommunista híradókat.

Miről szóltak a közvéleményt hatásosan dezinformáló kommunista híradók? Természetesen az osztályharc propagandájáról.



A világosítót megbízták, hogy készítsen a moszkvai Kommunista Világifjúsági Találkozóról, a VIT-ről dokumentumfilmet. Ez a VIT-film elkészült és nagyon elnyerte Rákosiék tetszését. Sőt magának a KGB-nek is megtetszett! Úgy találták: nekik ez a világosító nagyon jó lesz. Ezért néhány híradómunka után – játékfilmet addig nem csinált, filmes képzésben sem vett részt – a főiskoláról kiebrudalt nagy nevek helyett megtették az operatőrképzés vezetőjévé. (1949-ben hithű kommunista fiatalokkal töltötték fel a Színház- és Filmművészeti Főiskola tanári karát.) De hogy ne legyen nagy a diszharmónia, hogy egy segédoperatőrből hirtelen operatőrtanár lett (akkor még nem nevezték tanszéknek, nem lett tanszékvezető, de később az is lett – sőt rektor), ezért gyorsan a moszkvai VIT-filmre Kossuth-díjat adtak neki. Így Kossuth-díjas segédoperatőrként bekerült a főiskolának a vezetői székébe.

Egy évvel később Nemzetközi Lenin-békedíjat is kapott.

Majd néhány év múlva újabb – második – Kossuth-díjat vehetett át Rákosiéktól „a jelentős életműveire.”

A szovjet katonai elnyomás és a Rákosi-rendszer durva időszakában a négyelemis esztergályosokból, akik gyárigazgatók lettek, számosan nemcsak hogy kötelezően a magyarországi titkosszolgálatnak, tehát a Péter Gábor féle újonnan létrehozott állambiztonsági szervezetnek a sorába léptek, hanem volt egy bizonyos vezetői szint, amely fölé csak akkor mehetett valaki, ha a magyar állambiztonság mellett a KGB-nek is ügynöke lett, vagyis tulajdonképpen kémje.

Így nézett ki akkor az elit jelentős része.



Rákosiék elkezdtek felduzzasztani egy párttaghalmazt, amely a Kádár-rendszerben már 780 ezresre hízott. A 780 ezres párttagságnak természetesen nem minden tagja volt párttitkár, többségük „hét szilvafás” párttag volt, de egy bizonyos szint fölött a pártban sem lehetett más, csak beszervezett állambiztonsági ügynök, és a legfelső vezetőség nagy hányada a KGB utasításai szerint ténykedett. A szakértelem helyett a Sztálin irányította, Berija nevével fémjelzett szovjet KGB iránti lojalitás volt a legfontosabb szempont. Kiépült egy kontraszelekcióra épülő, improduktív, életképtelen rendszer, a kegyencek éljenzése közepette. Sztálin vasmarokkal összeverbuváltatott egy üzletszerűen hazaáruló magyar társadalmi elitet.



Kiebrudalták a nem egy esetben ortodox marxista, tehát hithű baloldali, komoly szellemi pontentát vezetőket is, és noname emberekkel töltötték fel a főiskolát, akik KGB-komiszárok voltak. És így irányította a rendszer magát a filmezést. A színház és a film tejhatalmú „rettegett Ivánjai” jelentős részben KGB-komisszárok voltak. Ebben rejlett félelmetes erejük. És ez csak néhány figura a sok ezerből. Háromszoros személyi túlbiztosítással, uralták a képzést, a munkalehetőségeket, a filmek, színdarabok megvalósítási kereteit. Vezető tanárok voltak a főiskolán, munkahelyi főpárttitkárok a filmgyárban, a színházaknál. Főcenzorok az elfogadó bizottságokban. Uralták szinte a teljes pályát.



Emlékezetes, hogy később, már a rendszerváltoztatás idején, 1989-ben, 1990-ben szájpropagandával elterjesztették, hogy a 780 ezer kommunista párttag között nincsenek III/III-as, sem III/II-es ügynökök, mert őket nem kellett beszervezni, hiszen ők amúgy is bent voltak. Ezzel a propaganda-bűncselekménnyel elérték, hogy a volt párttagok mind gyanún felüli emberek lettek, akik viszont nem voltak párttagok a Kádár-rendszerben, azok mind gyanúsakká váltak.

Ez a sátáni ötlet is a GPU-KGB-iskola hatását tükrözi.



