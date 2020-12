Megjelent a karácsonyi időszakra vonatkozó kormányrendelet

Megjelent a karácsonyi időszakra vonatkozó védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese online sajtótájékoztatón, kedden.

2020. december 22. 14:20

A kormány felfüggeszti a kijárási tilalmat szentestére, így december 24-én este 8 óra és 25-én reggel 5 óra között megengedett a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen tartózkodás. A családi összejöveteleken, magánrendezvényeken - a 14 évesnél fiatalabbakat nem számítva - legfeljebb tízen vehetnek részt.

Kiss Róbert elmondta, a kormány felfüggeszti a kijárási tilalmat szentestére, így december 24-én este 8 óra és 25-én reggel 5 óra között megengedett a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen tartózkodás. Hozzátette: a családi összejöveteleken, magánrendezvényeken - a 14 évesnél fiatalabbakat nem számítva - legfeljebb tízen vehetnek részt.



Az alezredes azt kérte mindenkitől, hogy a védekezés sikeréért az ünnepi időszakban is kerülje a nagyobb összejöveteleket és halasztható rokonlátogatásokat.



Emlékeztetett, a kormány - éjfélkor életbe lépett döntésével - több európai országhoz hasonlóan megtiltotta a Nagy-Britannia és Észak-Írország területéről érkező repülőjáratok leszállását. A korlátozásra azért van szükség, mert az Egyesült Királyságban a koronavírus új változatának megjelenésével felgyorsult a járvány terjedése. Az intézkedés - a veszélybe került légijármű kivételével - a menetrend szerinti és a nem menetrend szerinti járatokra egyaránt vonatkozik.



Kiss Róbert elmondta, hogy hétfőn 296 ember ellen intézkedtek a rendőrök a kijárási és a közterületi magatartási szabályok megsértése miatt. A november 4-én hatályba lépett kijárási korlátozás és a november 11-étől hatályos kijárási tilalom ellenőrzése óta 15 732 esetben intézkedtek.



Hétfőn 244 emberrel szemben kellett fellépni, amiért nem vagy nem helyesen viselte a maszkot, közülük 236-an a 10 ezresnél népesebb településen szegték meg a maszkviselésre vonatkozó helyi szabályokat, tömegközlekedési eszközön vagy megállóban egy ember, kereskedelmi egységekben heten nem tartották be az előírásokat. A védelmi intézkedések szeptember 21-ei hatályba lépése óta a rendőröknek 15 132 alkalommal kellett fellépniük ilyen szabályszegés miatt.



A boltokra, vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatt eddig 650 rendőri intézkedésre volt szükség, ebből 171 esetben az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, 479-ben pedig az üzletek korlátozott nyitvatartására és az üzletben tartózkodásra vonatkozó szabályokat nem tartották be. Hétfőn egy pécsi sörözőt és egy újpesti eszpresszót kellett bezárni harminc, illetve hét napra, mert helyben kiszolgálták szeszes itallal a betérőket. Eddig összesen 103 vendéglátóhely ideiglenes bezárásáról döntöttek.



A rendőrök a külföldiek átutazására vonatkozó szabályok megsértése miatt 88 alkalommal, az előírások szeptember 1-jei hatályba lépése óta pedig összesen 8358-szor intézkedtek - tudatta Kiss Róbert.

Elmondta azt is, hogy hétfőn 4467 hatósági házi karantént rendeltek el. Jelenleg 35 624-en vannak hatósági házi karanténban, közülük 4267-en regisztráltak az online ellenőrzésre fejlesztett mobilalkalmazásra. A rendőrök 14186 helyszíni ellenőrzést tartottak a hatósági házi karanténban levőknél hétfőn.



