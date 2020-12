Navalnij-mérgezés: így reagált az orosz internet népe

Irónia, ingerültség - vegyesen reagált a közvélemény a titkosszolgálati bombahírre. Véletlenül beismerte tettét az Alekszej Navalnij elleni mérgezéses merényletet végrehajtó orosz titkosszolgálati különítmény egyik tagja, a vegyész szakember a magát telefonon kormányzati embernek kiadó orosz ellenzéki politikusnak beszélt a félresikerült műveletről - írta a Der Spiegel.

2020. december 22. 17:46

A Der Spiegel német hírmagazin portálján közölt beszámoló szerint Alekszej Navalnij szervezetébe úgy juttatták be az életének kioltására szolgáló anyagot - amely független német, svéd és francia vizsgálatok szerint a novicsok típusú harci idegmérgek családjába tartozik -, hogy bekenték vele alsónadrágjának belső részét.

Az ellenzéki politikus az elkövetők elemzése alapján azért élte túl a támadást, mert időben kényszerleszállást hajtott végre a repülő, amelyen utazott, amikor a méreg hatni kezdett.



Ha tovább tartott volna a repülőút, sikeres lett volna a támadás - mondta Konsztantyin Kudrjavcev, a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) vegyi anyagokra szakosodott munkatársa Alekszej Navalnijnak a napokban telefonon.



Az orosz politikus a belbiztonságért felelős nemzetbiztonsági szolgálat több ügynökénél érdeklődött a merénylet részleteiről. Nevüket és telefonszámukat a Der Spiegel és több más szerkesztőség, köztük a CNN amerikai hírtelevízió és a Bellingcat nemzetközi oknyomozó újságírói hálózat közös tényfeltáró nyomozása révén ismerte.



Az első ügynöknek álnéven, Nyikolaj Patrusev, az orosz biztonsági tanács titkára egy munkatársaként mutatkozott be, de partnere felismerte a hangját és bontotta a vonalat.



A második esetben a saját nevében mutatkozott be. "Jó napot kívánok, Alekszej Navalnij vagyok, azért keresem, mert szeretném megtudni, hogy miért akart megölni" - kezdte a beszélgetést a Der Spiegel beszámolója szerint. Partnere nem kívánt nyilatkozni.



Számos további sikertelen próbálkozás után Konsztantyin Kudrjavcevet hívta fel, akinek ismét Nyikolaj Patrusev tanácsadójának adta ki magát, és azt mondta, hogy adatokat kér egy jelentéshez, amelynek az a témája, hogy miért volt sikertelen a Navalnij elleni művelet és mit lehet tanulni az esetből.



Ezúttal "bejött a blöff", az ellenzéki politikus megtévesztette beszélgetőpartnerét, aki így 49 percen keresztül ismertette az akció részleteit - írta a Der Spiegel.



A német hírmagazin közreműködésével feltárt adatok szerint az FSZB legkésőbb 2017 közepétől kezdett intenzíven foglalkozni Alekszej Navalnijjal, miután a politikus bejelentette, hogy elindul a következő évi elnökválasztáson.



Az FSZB-s ügynökök legkevesebb harminc esetben követték a világ legnagyobb országában menetrend szerinti repülőjáratokkal megtett útjain. Valószínűleg 2019-ben is megpróbálták megmérgezni, és akkor is az volt a céljuk, hogy a méreg egy repülőút közben fejtse ki hatását. Minden bizonnyal az idén júliusban is az életére törtek, ugyancsak méreggel, amely azonban felesége, Julia Navalnij szervezetébe jutott be és a körülmények szerencsés alakulása révén nem okozott maradandó kárt.



Alekszej Navalnij az orosz államfő egyik legismertebb bírálója. Augusztus 20-án ellenzékiekkel tárgyalt Szibériában, és hazafelé, a Moszkvába tartó repülőn rosszul lett. A gép kényszerleszállást hajtott végre Omszkban, a 44 éves politikust az ottani kórházba vitték. Két nappal később családja kérésére Berlinbe szállították a kezelés folytatására .



A kómába esett politikust 32 napig ápolták a berlini Charité egyetemi klinikán, 24 napig intenzív osztályon. Orvosai szeptember 23-án közölték, hogy állapota kellően javult ahhoz, hogy járóbeteg-ellátás keretében folytassák kezelését. A Der Spiegel szerint állapota javul, és készül a hazatérésre.



Az eset miatt az EU szankciókat vezetett be több magas beosztású orosz tisztségviselő, köztük Alekszandr Bortnyikov, az FSZB vezetője ellen.

Felrobbant az orosz Facebook

Harag, humor és megdöbbenés kísérte, hogy Alekszej Navalnij egy egyszerű telefonhívással buktatta le az őt megmérgező egyik FSZB-s ügynököt. December 21., a nap, amikor felrobbant az orosz Facebook.

24 óra alatt már közel 15 millióan nézték meg azt az anyagot, amelyet az orosz ellenzéki aktivista tett közzé. A videóban Navalnij úgy buktatja le az őt megmérgező vegyészt, hogy orosz kormányzati embernek adja ki magát, és sorra hívta az ügynököket.

Közülük Konsztantyin Kudrjavcev, az FSZB vegyi szakértője közel egy órán át részletezte a mérgezéses akciót, azt is elmondta, hogy az ellenzéki politikust úgy akarták megölni, hogy alsónadrágjának belső részét novicsokkal kenték be. Az ügyről részletesebben itt írtunk.

Az „orosz Watergate”

Több kritikus úgy véli, az orosz ügynök leleplezése az 1972-es, amerikai Watergate-botrányt idézi, melynek következtében Nixonnak ’74-ben távoznia kellett. Erre Jevgenyij Feldman, moszkvai fotós világított rá a twitteren.

Gennady Gudkov, orosz politikus már azt írta a Facebookon, hogy „Putyin rezsimje ezzel egy új fázisba lépett, a bűnügyi tudatosságba és erkölcstelenségbe. Oroszországot egy bűnözői csoport irányítja, amely megragadta a hatalmat, és szörnyű bűncselekmények elkövetésére áll készen".

Társadalmi és politikai nyomás

Többen arra is felhívják a figyelmet, hogy a Kreml-kritikus aktivista esete komoly nyomást gyakorol a Putyin-kormányra, amelynek azonnal nyomozást kellene elrendelnie. A kormány korábban azzal hárított, hogy nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy Navalnij mérgezése esetében idegenkezűség merült volna fel, illetve azt is kifogásolták, hogy az ellenzéki politikust „kimenekítették” Németországba.

„Ez egy komoly ügy, de nagyon nagyot nevettem”- írta Putyin politikai ellenfele, Mihail Hodorkovszkij, aki azt is hozzátette: „Úgy tűnik, csak meg kell indítani azt a büntetőeljárást. Ugye, Vlagyimir Vlagyimirovics?”

Roman Dobrokhotov, az Insider újságírója is vizsgálatot követelt a Facebookon: „Milyen bizonyítékra van még szükséged? Ragaszkodtál ahhoz, hogy személyesen valljanak be mindent. Nézd, most bevallották”.

Volt, aki Navalnij politikai érzékét hangsúlyozta, például Mihail Szvetov aktivista, aki így írt az esetről: „Különösen tiszteletreméltó az a mód, ahogy Alekszej Navalnij nyilvánosságra hozta az esetet. Rohanhatott volna, és Putyin sajtótájékoztatója előtt is közzétehette volna a felvételt, de kivárt, hogy a Kreml belemélyedhessen az ügybe. Ez a valódi politika”.

Volt olyan oldal is, amely azon élcelődött, hogy Navalnij videóját többen látták, mint Putyin várva-várt év végi sajtótájékoztatóját. Az orosz elnök egyébként ezen „berlini beteg”-nek nevezte Navalnijt, és visszautasította, hogy az orosz titkosszolgálatok állnának a mérgezés mögött, szerinte ugyanis „ha mi akartuk volna megölni, Navalnij már nem élne”.

Mindeközben az orosz állami hírügynökség, a TASS a Kreml-barát közvélemény-kutató központra hivatkozva azt írta, az oroszok többsége Putyint nevezte „2020 politikusának”.

MTI; szabadeuropa.hu