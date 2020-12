Lady Franciska

2020. december 23. 00:34

Ferenc csak ül a kanapéján az elbitorolt Apró-villában, nem csinál mást, mint beszélget, beszélget és beszélget. A társalgásai közben pedig álmait szövi. Miniszterelnök már volt, “first lady” még soha.

A 2022-es baloldali győzelmet követően – miután földönfutóvá tett minden jobboldali embert – Gyurcsány nem vállal kormányzati szerepet. Persze mondja ezt most, de nem lennénk meglepve, ha Gyurcsány kijelentéseinek az ellenkezője történne. A bukott miniszterelnök már nem akar a frontpolitikában részt venni, csak beszélgetni és a háttérből szervezkedni. Nyilvánvalóan ez egy újabb gyurcsányi hazugság, annyi azonban igaz lehet belőle, hogy Gyurcsány Ferenc nem indul el az ellenzék háziversenyén, amelyet ők előválasztásnak hívnak. Gyurcsány nem, de felesége Dobrev Klára igen.

A valaha írt legborzasztóbb, szörnyűbb és elkeserítőbb forgatókönyvet írom le, amely ha Isten is úgy akarja, soha nem történik meg. Dobrev Klára elindul az előválasztáson (Gyurcsány a háttérben addig kever-kavar) és legyőzi Karácsony Gergelyt. Itt jegyzem meg, hogy a hisztipolgi biztosan elindul és a Gyurcsány trükkök nélkül szerintem nyerne is a cicaviadalon. Na, de maradjunk a rémforgatókönyvnél. Dobrev behúzza, majd ezt követően soha nem látott nemzetközi támadásokkal, a közösségi média kézi vezérlésével, titkosszolgálati eszközökkel megnyerné a választást. Máshogy természetesen esélytelen lenne. Ebben a helyzet Dobrev Klára lenne Magyarország miniszterelnöke (leírni is borzasztó) Gyurcsány Ferenc pedig “first lady”. Még belegondolni is szörnyű, annyi viszont vicces lenne, hogy amikor Kamala Harrist fogadnák az Apró-villában, akkor ameddig a nők beszélgetnek, Feri süröghetne a konyhában, kinyúlt pulcsiban.

A világ leghorrorabb forgatókönyvét dobjuk is a kukába, öntsük le benzinnel és gyújtsuk fel. Mindenki jobban jár.

Ugyanakkor vannak fejlemények, ha már Gyurcsány. A DK elnöke bejelentette, hogy megszületett a teljes ellenzéki összefogás. Micsoda meglepetés! Gyurcsány posztjában érdemes megfigyelni, hogy úgy fogalmaz és ír, mintha legalábbis nem lett volna Magyarország miniszterelnöke 5 évig. Elhiszem, hogy ilyen életvitel mellett sok dolgot elfelejt az ember, de azért kicsit abszurdnak nevezhető, hogy Gyurcsány úgy beszél a kormányzásról, mint szűz lány a szexről. Mintha életében nem lett volna köze hozzá. A bejegyzés másik vicces pontja, hogy “a közös listát állító pártok vállalják, hogy csak olyan személyeket indítanak képviselőjelöltként, akik nem vettek részt korrupciós bűncselekményben.” Ezek alapján Gyurcsány tényleg nem lesz képviselőjelölt.

“A nemzet iránt érzett felelősség összeköt bennünket ez a felelősség pedig erősebb mindennél.”

Nemzet iránt érzett felelősség? Ferenc, az megvan, hogy úgy eladósítottátok az országot, hogy államcsőd közeli állapot volt, emlékszel, hogy hazudtatok “reggel, éjjel meg este”, esetleg mit üzensz azoknak az embereknek, akiket a rendőr haverjaid félholtra vertek?

A közös nyilatkozatot aláírta a Jobbik is. Az a Jobbik, amely 2-3 éve még ilyen nyilatkozatokat tett: egyszer és mindenkorra szeretnénk megválaszolni ezt a kérdést, bármilyen formában merüljön is fel. Összefog-e a Jobbik a jövőben bármelyik baloldali párttal? NEM!”

Úgy fest, hogy mégis. Tehát – micsoda meglepetés – a jobbikosok hazudtak.

A probléma ezzel az egésszel az, hogy az önkormányzati választásokat követő egy év megmutatta, mire lehet számítani ezektől az emberektől. Karácsony Gergely jóformán most már több mint egy éve csak rinyál, panaszkodik vagy arról beszél mit, miért nem lehet megcsinálni. Budapesten egy év alatt egyetlen fejlesztés sem történt, amely Európa fővárosait tekintve rekordnak számít. Ugyanakkor a haverokat természetesen ki tudja fizetni, illetve mutyis tendereket is ki tud írni.

Bevallom őszintén, hogy nem szeretném kipróbálni nagyban, hogy ezek mit művelnének Magyarországgal. Kipróbálni? Ez ebben a formában nem teljesen helytálló, mert egyszer már kipróbáltuk. Az eredményre emlékszünk.

Viszont attól tartok, hogy ez a mostani konstrukció még veszedelmesebb lenne Magyarországra nézve.

Bohár Dániel: Gyurcsány, mint fist lady

