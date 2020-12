A Jobbik feladta a nemzeti szuverenitásért folytatott harcát

– Valószínűtlen, hogy a jövőben a Jobbik kiáll a külhoni magyarok mellett azzal a Gyurcsány Ferenccel szemben, aki már többször uszított a határon túliak ellen – nyilatkozta lapunknak Deák Dániel elemző, aki azt is hozzátette: ha a balliberális oldal kerülne hatalomra 2022-ben, akkor vége lenne a nemzeti érdekekért kiálló magyar külpolitikának.

Utoljára frissítve: 2020. december 23. 11:28

2020. december 23. 10:59

– Elképzelhető, hogy a Jobbik politikusai mást gondolnak bizonyos kérdésekben, mint Gyurcsányék, ugyanakkor a politikai életben maradásuk érdekében nem várható, hogy a jövőben kiálljanak azokért a nemzeti ügyekért, amelyeket korábban hangosan képviseltek – nyilatkozta lapunknak Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Hozzátette:ma a Jobbik önállóan nagy valószínűséggel be sem jutna a parlamentbe, emiatt még a maradék önállóságát is fel kell adnia, hiszen kizárólag a Gyurcsány Ferenc vezette balliberális listával tudnak néhány mandátumhoz jutni a politikusaik.

– Épp ezért valószínűtlen, hogy a jövőben a Jobbik kiáll a külhoni magyarok mellett azzal a Gyurcsány Ferenccel szemben, aki már többször uszított a határon túliak ellen – fejtette ki.

Mint ismert, a Demokratikus Koalíció elnöke egyik utolsó idei parlamenti felszólalásában ismét az Európai Egyesült Államok víziója mellett érvelt. A Gyurcsány-párttal 2022-ben egy listán induló, valaha nemzeti radikális pártként politizáló Jobbikot arról kérdeztük, mi az álláspontjuk a volt kormányfő a nemzeti szuverenitás elvesztésével egyet jelentő jövőképéről. „A 2022-es választáson nem arról döntünk, hogy az EU föderatív lesz-e vagy sem, hanem arról, hogy Magyarország az európai civilizáció része marad-e, vagy pedig egy Orbán által preferált ázsiai diktatúra. Ez pedig nem okoz dilemmát a Jobbik számára, egyértelműen az előbbit választjuk” – válaszolta lapunknak a párt sajtóosztálya.

Deák Dániel ezzel kapcsolatban hangsúlyozta: ha a balliberális oldal kerülne hatalomra 2022-ben, akkor vége lenne a nemzeti érdekekért kiálló magyar külpolitikának, ami az uniós politikára is komoly hatással lenne, ami ez esetben ismét a föderális irányba mozdulhatna el. – A Jobbik identitásvesztése több kérdésben is tetten érhető. Míg korábban például károsnak tartották az országra nézve az EU-tagságot, sőt azt követelték, hogy Magyarország távozzon az unióból, ma már gyakorlatilag beálltak az úgynevezett Európai Egyesült Államok-vízió mögé, Gyurcsány Ferencékhez hasonlóan támogatják a csatlakozást az Európai Ügyészséghez is.

A Jobbik tehát feladta a nemzeti szuverenitásért folytatott harcát, a balliberális hatalomtechnikai alkuért cserébe támogatja a globalista baloldal törekvéseit – értékelt az elemző.

Hozzátette: – Ez ugyanakkor még nincsen ilyen nyíltan kimondva, több jobbikos politikus is azt gondolhatja: majd ők fogják képviselni a nemzeti irányvonalat a balliberális tömörülésben. Jakab Péter pártelnök nyilatkozataiból azonban jól látszik, hogy ő nem így gondolja, így ez a kérdés még komoly vitákat eredményezhet a Jobbikon, illetve a balliberális oldalon belül is – húzta alá.

Gyurcsány Ferenc egy Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: a Jobbik feladata az összefogásban az lesz, hogy figyelmeztesse szövetségeseit: „történelmi, nemzeti magyarságunk őrizni és védeni való érték, mindannyiunk ezerszer felemelő élménye”. Lapunk aziránt is érdeklődött a Jobbiknál, hogy milyen konkrét elképzelései vannak a pártnak ezzel a feladattal kapcsolatban, de erre nem kaptunk választ.

Az elvtelenség koalíciója – Az utolsó adventi hétvégén az elvtelenség koalíciója jött létre – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Magyar Nemzet ellenzéki összefogást érintő kérdésünkre. Hozzátette: szinte minden résztvevő kizárta már korábban az összefogást a másikkal. A Jobbik Gyurcsány ellen, a Momentum pedig a jelenlegi kormány és a korábbi kormányok ellen jött létre. – Kormányzásra ez a konglomerátum alkalmatlan – jelentette ki. Az ellenzéki közös listához csatolt feltételrendszeréről – hogy csakis „tiszta” politikusokat indítanak – Gulyás Gergely kijelentette: a magyar politika legkorruptabb figurája Gyurcsány Ferenc, aki pártállami kapcsolatait kihasználva, a rablóprivatizációból lett multimilliárdos. A Jobbik-kakukktojásra figyelt fel a nemzetközi sajtó A nemzetközi sajtóban is visszhangot keltett, hogy a magyar baloldal bejelentette: közös listán indulnak a 2022-es országgyűlési választáson. Több lap is kiemelte, hogy a szivárványkoalíció ideológialag erősen heterogén. Az izreaeli Yediot Ahronot szélsőjobboldalinak nevezte az együttműködésben szintén résztvevő Jobbikot, míg a német Frankfurter Allgemeine Zeitung úgy fogalmazott, hogy „ideológiai szempontból leginkább a Jobbik szúr szemet, hiszen a párt eredetileg egy extrém jobboldali helyzetből jön, ami a magyar neonácikat is magában foglalja”. A FAZ-hoz hasonlóan a Kronen Zeitung is egyedül a Bernner Kolomannak, a parlament jobbikos alelnökének a nyilatkozatát idézte az összefogás szereplői közül. A cseh Lidové Noviny szintén megjegyezte, hogy az egykori jobboldali-radikális Jobbik képviselői a múltban antiszemita megnyilvánulásokkal hívták fel magukra a figyelmet. A lap mindazonáltal az ész szövetségének nevezte a baloldali összeborulást, amely félretette az ideológiai ellentéteket, és a tavaly őszi önkormányzati választást említették példaként arra, hogy ez sikeres lehet. Figyelemre méltó, hogy a Lidové Noviny úgy fogalmazott, hogy a következő parlamenti választásra „legkésőbb” 2022-ben kerül sor. Két német lap is a jobbikos Brenner Kolomant idézte a közös baloldali lista bejelentése kapcsán Két román nyelvű újság is foglkozott a baloldali összefogással, azt kiemelve, hogy egy friss Medián felmérés szerint az egyesült ellenzéknek van esélye a Fidesz ellen, 41 százalékkal két százalékponttal vezetnek a kormánypárt előtt. Az Evenimentul Zilei azt is idézte, az ellenzék vállalta, hogy megnyitja a kommunista archívumot, újraírja az alkotmányt és megváltoztatja a választási törvényt, amely szerintük Orbán Viktor hatalmának bebetonozását szolgálja. A Jutarnji list nevű horvát lap véleménycikkében arról értekeztek, hogy a zágrábi polgármester leváltása érdekében a tömbösödő magyar ellenzék példáját kellene követni.

magyarnemzet.hu