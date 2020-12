Karácsony ajándéka az óvodásoknak: díjemelés a menzán

Karácsony Gergely egy személyben döntött arról, hogy tíz százalékkal megemeli a gyermekétkeztetés díját a fővárosi fenntartású köznevelési intézményekben. Mindezt a 2021-es fővárosi költségvetésbe foglalta.

2020. december 23. 23:48

Példátlan karácsonyi ajándékot kaptak a fa alá a fővárostól azok a családok, amelyeknek gyermekük fővárosi fenntartású bölcsődébe vagy óvodába jár, ugyanis jövőre tíz százalékkal kell többet fizetniük gyermekeik közétkeztetéséért.

Karácsony Gergely a rendkívüli jogrendet arra használta, hogy a Fővárosi Közgyűlés megkerülésével, a fővárosi ellenzékkel való egyeztetés nélkül, egy személyben elfogadja, majd kihirdesse a jövő évi büdzsét. A főpolgármester tehát a saját maga által elfogadott költségvetésben egy személyben döntött arról, hogy tíz százalékkal megemeli a gyermekétkeztetés díját a fővárosi fenntartású köznevelési intézményekben, óvodákban, bölcsődékben.

A menzadrágításból kitűnik, hogy a baloldali fővárosi vezetés a koronavírus-járvány okozta helyzetben emel árakat, miközben segítenie kellene a családokat. Az emelést kezdeményező Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes azzal indokolta a változtatást, hogy az étkeztetési díjakat 2015 óta nem emelték, azóta pedig szerinte sok minden drágult. Így a baloldal a gyermekétkeztetés drágítása mellett döntött.

Érdekes, hogy pont akkor hozták meg ezt a családokat kellemetlenül érintő döntést, amikor a koronavírus-járvány hatásai súlyos forrásokat vonnak el a vállalkozásoktól és a magánszemélyektől egyaránt. Felmerül a kérdés, hogy hová tűnt a Tarlós István korábbi főpolgármester által képzett budapesti tartalék? A büdzséről való döntést meg lehetett volna hozni februárban is, a közgyűlés nyilvánossága előtt. Ám Karácsony Gergely nemhogy megvárta volna a februárt, még az általa kezdeményezett költségvetési egyeztetésen sem jelent meg.

A budapesti Fidesz szerint Karácsony Gergely két év alatt feléli az elmúlt tíz évben megspórolt tartalékokat, ezzel folytatva a Demszky-korszak hibás gazdaságpolitikáját – így összegezhető egy mondatban Budapest 2021. évi költségvetése. „Egy év hatalomérzet után pedig az ellenzékkel való egyeztetésnek még a látszatára sem ad! – írták közleményükben.

A főpolgármester egy személyben, mindenfajta, az ellenzékkel történő egyeztetés nélkül döntött a főváros több száz milliárdos jövő évi büdzséjéről. Ezzel olyat tett, ami Budapest történetében még nem fordult elő” – vonta le a következtetést a kormánypárti frakció, s hozzátették: a főpolgármester meg sem jelent a költségvetési egyeztetésen. „Gratulálunk, főpolgármester úr! Boldog Karácsonyt!” – zárta sorait a fővárosi Fidesz.

A családvédelmi törvényben rögzítik: a jövedelem alapján jogosult és/vagy a három vagy annál több gyermeket nevelő családok, továbbá a fogyatékkal élő vagy tartós betegséggel küzdő gyermekek ingyenesen juthatnak hozzá a közétkeztetéshez. Jövőre több mint 86 milliárdot költ a kormány gyermekétkeztetésre, és ez a 2010-es adatoknak a háromszorosa.

Karácsony lakáslottója hajléktalanoknak

Bár Karácsony Gergely folyamatosan zajló kampányának egyik központi eleme a hajléktalan emberek életkörülményeinek javítása, egy pályázatos akciójuk során mindössze 25 fedél nélkülit sikerült elhelyezniük, 15 lakásban. Ráadásul a Főpolgármesteri Hivatal sajtóközleménye szerint feltételként szabták meg, hogy a hajléktalan pályázónak rendszeres jövedelemmel rendelkező budapestinek kell lenni, de még ezt a kategóriát is tovább szűkítették azzal, hogy csak egészségügyi intézmények vagy idősotthonok dolgozói pályázhattak, továbbá akikre a koronavírussal való megfertőződés kiemelkedően veszélyes volna az idős koruk és krónikus betegségeik miatt. Karácsonyék közleményéből az is kiderült, hogy a pályázatra a rövid határidő állt rendelkezésre, hogy a többszörös túljelentkezés miatt sokaknak nem is volt esélye lakáshoz jutni. Három kiadni kívánt lakás a Csepeli Önkormányzat tulajdonát képezi, s a hajléktalanok odaköltöztetése miatt az önkormányzat a napokban jelezte felháborodását.

Még tavasszal 71 fővárosi bérlakásba költözhettek hajléktalan személyek egy Kőbányai úti bérházban, ami erős tiltakozást váltott ki az ott lakókból.

Számos pályázó hajléktalan maradt lakhatás nélkül Karácsony fedél nélkülieknek kiírt „lakáslottóján”

A hajléktalanok ügyének hangoztatott felkarolása mellett Karácsonyék más fontos szociális ügyekkel már kevesebb elánnal foglalkoznak, például a családok átmeneti otthonaiban élő és önálló lakhatással nem rendelkező családosok megsegítésébe sem fektetnek túl nagy energiát. Különösen érdekes attitűd ez annak fényében is, hogy a választások során a baloldali jelöltek egymásra licitáltak a megépítésre ígért budapesti bérlakások számában.

A 2019-es önkormányzati választási kampánya során a Karácsonyék által beígért Fővárosi Lakástársaság megvalósulása csupán ígéret volt. A kedvező áron kiadni szánt bérlakások építése kampányfogásnak bizonyult, hiszen a 2015 óta drasztikusan megugró albérletdíjak fővárosi szinten is több tízezer embert érintenek. Az albérlők körülményeit az sem teszi kedvezőbbé, hogy a koronavírus-járvány következtében megnőtt a bérbeadásra szánt ingatlanok száma és valamelyest mérséklődtek az árak.

magyarnemzet.hu