Senki nem maradhat ki a szeretet ünnepéből

2020. december 25. 11:55

Senki nem maradhat ki a szeretet ünnepéből, legyen bár idős vagy magányos, beteg vagy kitaszított, elfoglalt ember, akit életének feladatai akadályoznak abban, hogy önmaga legyen és észrevegyen másokat is - mondta Erdő Péter magyar katolikus egyházfő pénteken, az esztergomi bazilikában tartott hagyományos karácsonyi misén.

A bíboros hozzáfűzte: "nem maradhatnak ki azok a gyerekek sem, akiknek egyébként kevés törődés, jó szó és odafigyelés jut, mert könnyebb tárgyakkal kedveskedni nekik, mint megadni, amire igazán szükségük van: a személyes foglalkozást, az értelmes, boldog élet megbízható szabályait".



Az esztergom-budapesti érsek felidézte, hogy a járvány miatt különösen nehéz volt az elmúlt esztendő. "De megéreztük, hogy szükség van minden tudásunkra, igyekezetünkre, hogy figyelnünk kell egymásra, és tudni kell áldozatot is vállalni" - fogalmazott.



Erdő Péter arra kérte a híveket, hogy egy telefonhívással, egy üzenettel, egy jókor érkező küldeménnyel vagy néhány jó szóval szerezzenek örömet karácsony táján is.



"Akkor válunk igazán önmagunkká, akkor teljesedik ki a szabadságunk is, ha a saját pillanatnyi érdekünkről le tudunk mondani, ha másokért áldozatot is tudunk vállalni. Már itt a Földön is így lehetünk igazán boldogok" - mondta a bíboros.



Erdő Péter hangoztatta: Isten irgalmassága jelenik meg karácsonykor, amelyre világnak olyan nagy szüksége van.



"Legyen az idei karácsony az isteni irgalmasság ünnepe! Szülessünk újjá az egymás iránti szeretetben és felelősségben!" - zárta karácsonyi miséjét az esztergom-budapesti érsek.



MTI