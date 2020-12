Egy kórház dolgozóit ajándékozta meg Simicskó István

Az egészségügyben dolgozók munkája iránti köszönet kifejezéséről nem szabad megfeledkezni – jelentette ki a Magyar Nemzetnek Simicskó István, Újbuda országgyűlési képviselője és a KDNP frakcióvezetője.

2020. december 25. 13:54

Simicskó István évről évre megajándékozza karácsony alkalmából a Szent Imre-kórház dolgozóit

A karácsony meghitt ünnepét kórházban tölteni a betegeknek és az ügyeletben szolgálatot teljesítőknek egyaránt lelkileg kimerítő. Az egészségügyben dolgozók munkája iránti köszönet kifejezéséről nem szabad megfeledkezni – jelentette ki a Magyar Nemzetnek Simicskó István, Újbuda országgyűlési képviselője és a KDNP frakcióvezetője, aki évről évre megajándékozza az ünnep alkalmából a Szent Imre-kórház dolgozóit.

– Az év vége felé megnő az adakozókedv, az ünnepek közeledtével jobban figyelünk arra, hogy ki szenved hiányt, kinek miben van szüksége segítségre. Természetesen ez nagyon fontos, de figyelnünk kell arra is, hogy a nagy karácsonyi készülődésben ne felejtkezzünk meg azokról, akik a családi együttlét helyett munkával, szolgálatban töltik az ünnepeket – hangsúlyozta a képviselő az ajándékok átadása után.

Emlékeztetett: mindenkinek, de az egészségügyi, kórházi dolgozóknak egészen biztosan nehéz évük volt, különösen nagy nyomás volt rajtuk, a világjárvány eddig soha nem tapasztalt kihívások elé állította őket.

– Egy kórházban soha nem állhat meg a munka, éppen ezért választottuk ezt az időpontot. Szimbolikus jelentősége van annak, hogy pont az ünnepen jövünk el a Szent Imre-kórházba. Megpróbáljuk kifejezni nagyrabecsülésünket az egészségügyben dolgozók munkája iránt, ezzel is kiemeljük, mennyire hálásak vagyunk azért, hogy az év minden napján keményen helytállnak, az első vonalban küzdenek embertársainkért – mondta Simicskó István, hangsúlyozva: a karácsony a szeretet ünnepe, s Jézus Krisztus, akire most kis újszülöttként emlékezünk, Isten gondviselő kegyelmét hozta a földre. Egész kultúránk, európai civilizációnk – folytatta – erre a világot megváltoztató eseményre épül. – Ritkán tudatosul bennünk, hogy mindennapi életünket vallástól, hittől függetlenül is mennyire átszövi a kereszténység lelki-szellemi tartalmából fakadó közösségi gondolkodás. A szolidaritás, a másik ember egyedisége, személyének tisztelete kivétel nélkül ebből fakad. Mindez az alapja a gyógyítást végző szakemberek áldozatos munkájának is – fogalmazott.

A kereszténydemokrata honatya kiemelte: kormányzati szinten is látható az a törekvés, hogy az egészségügyben dolgozók megbecsülése ne csak eszmei, hanem anyagi tekintetben is kifejeződjön.

– Ez a mai alkalom a szűkebb közösség hálája, köszönete – tette hozzá a frakcióvezető, aki az ajándékok átnyújtásakor hangsúlyozta a koronavírus elleni küzdelemben (is) erőn felül teljesítő egészségügyi dolgozók iránti háláját, valamint hogy segítségükkel a kerület és a térség betegei olyan jól felkészült szakemberek ellátásában részesülhetnek, amely nagyban hozzájárul életük megóvásához, egészségük biztosításához.

Kárpáti András

