Pimasz lett a sok bejglitől

2020. december 27. 00:21

Fekete-Győr András, a Momentum elnöke nyílt levelében osztotta ki a Karácsonykor aljaskodó Orbánt: Meg van (sic) a beismerő vallomás, Orbán nem Magyarország, csak kétmillió fideszes miniszterelnöke

“Hiába van ma karácsony másnapja, nem mehetek el szó nélkül amellett, hogy karácsonyra újabb politikai bosszúval készült a kormány: az önkormányzati elvonások bejelentése után néhány nappal derült ki, hogy a fideszes vezetésű megyei jogú városok egyenként több mint egymilliárd forint támogatást kapnak “önkormányzati feladatok ellátására”.

Orbán Viktor üzenete egyértelmű: aki ma Magyarországon ellenzéki vezetésű településen él, azt az állam nemhogy nem segíti, de akadályozza is.” – olvasható Fekete-Győr András, a Momentum elnöke Facebook-posztjában.

Mint írja: “A miniszterelnököt nem érdekli, hogy az ellenzéki településeken nem lesznek meg a megfelelő eszközök a járvány elleni védekezéshez, vagy nem lesz elegendő szociális munkás – akik “rosszul szavaztak”, így jártak.

Ilyenkor derül ki, mekkora hazugság az is, amikor Orbán Viktor 15 millió magyar miniszterelnökeként pózol. Valójában csak a sajátjai érdeklik – persze ők is csak addig, amíg le nem adják a szavazatukat.

Megvan tehát a beismerő vallomás: Orbán nem Magyarország, csak kétmillió fideszes miniszterelnöke. És ez neki elég is. A kormány bosszúja bizonyíték az álkereszténységükre is: még egy keresztény ünnep közepén is azon gondolkodnak, hogyan oszthatják meg a nemzetet saját hatalmuk megtartása érdekében, és hogyan fordíthatnak magyart magyar ellen.

Nem kellene így lennie. És 2022 után nem is lesz így: a Fidesz bukása után az ország vezetői nem saját szavazóikat, hanem a nemzet egészét, mind a 15 millió magyart fogják képviselni. Orbán Viktorral már csak egyetlen bosszúálló karácsonyt kell kibírnia az országnak. És fellélegezhetünk.”

