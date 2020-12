Folyamatos az egészségügyi dolgozók oltása

Folyamatosan oltják a Dél-pesti Centrumkórház egészségügyi dolgozóit a koronavírus ellen kifejlesztett vakcinával, és eddig senkinél nem jelentkeztek egészségügyi problémák - mondta el az intézmény oltóközpontjának vezetője vasárnap az MTI-nek.

2020. december 27. 16:29

Kulcsár Andrea közölte: a Pfizer-BioNTech által kifejlesztett oltóanyag első, Magyarországra érkezett szállítmányából az intézmény 1950 adagot kapott, így 975 ember kapja meg a vakcinát. Ezt a mennyiséget öt nap alatt tervezik beadni.

A főorvos kitért arra, hogy ebből a mennyiségből a Dél-pesti Centrumkórház dolgozóinak, illetve más kórházak előzetesen regisztrált egészségügyi munkatársainak oltását végezhetik el.

Az oltást beadatni szándékozó kórházi munkatársak időpontra érkeznek, és teljes körű felvilágosítást kapnak. Az oltóanyag beadása előtt ki kell tölteniük egy az egészségi állapotra vonatkozó kérdőívet, hogy eldönthető legyen, olthatók-e - ismertette Kulcsár Andrea.

Hozzátette: az oltás után szükséges ideig mindenkit megfigyelés alatt tartanak, a beoltottak megkapják az úgynevezett oltási kártyát, és az időpontot a második oltásra. A teljes védettséghez ugyanis két oltásra van szükség.

Kulcsár Andrea kitért arra, hogy nem kaphat oltást az, aki lázas, várandós vagy három hónapon belül gyermekvállalást tervez. Szintén nem kap most oltást az sem, aki az elmúlt három hónapban esett át a koronavírus-fertőzésen, mert az ő szervezetében még van ellenanyag a vírussal szemben.

Az oltóközpontban elsősegélynyújtó helyet is kialakítottak, és az intenzív osztály is készen áll egy esetleges súlyos oltási reakció kezelésére, mondta Kulcsár Andrea, kiemelve, hogy eddig senkinél nem tapasztaltak ilyet.

A Dél-pesti Centrumkórház egyik dolgozója megkapja a koronavírus elleni oltóanyagot 2020. december 27-én. MTI/Balogh Zoltán

Erős és tartós védettséget lehet elérni a vakcinával

Közel százszázalékos védettséget nyújt a Pfizer–BioNTech-oltóanyag a vírus ellen – hangsúlyozta Merkely Béla a Semmelweis Egyetem rektora az M1 Ma reggel című műsorában. Szavai szerint az oltások mindenki esetében két fázisban zajlanak, azaz mindenki, akinek beadják az amerikai-német konzorcium által fejlesztett vakcinát, 21 nap múlva egy emlékeztető oltáson is átesik majd. A rektor hozzátette: elsőként a járványkezelés frontvonalában dolgozókat: a műtők, az intenzív osztályok, a sürgősségi betegellátó osztályok dolgozóit oltják be. Szombaton, első körben a Dél-pesti Centrumkórház és a Semmelweis Egyetem klinikáinak 132 egészségügyi szakemberének adták be a vakcinát. A koronavírus elleni oltási kampány ugyanis a tervezettnél egy nappal korábban, már december 26-án elkezdődött.

További három egészségügyi intézményben folytatódnak az oltások: vasárnap a Szent Imre Kórház munkatársai, hétfőn és kedden a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és az Uzsoki utcai Kórház dolgozói kerülnek sorra.

– Az eddig elvégezett 132 oltással bejárattuk az oltási mechanizmust, a továbbiakban egy nap alatt akár már ennek a sokszorosát is el tudjuk végezni – hangsúlyozta Merkely Béla, aki felhívta a figyelmet arra is, hogy mindazok, akiknek az immunrendszere már a nyálkahártyán megállítja a fertőzést, rövidebb ideig tartó védettséget élveznek a vírussal szemben, mint azok, akinek a szervezetébe bejutva komolyabb tüneteket okozott a koronavírus.

– Ha azonban a vakcinával juttatjuk be a szervezetbe azt a fehérjét, amelyet a SARS-CoV–2 vírus is hordoz, sokkal erősebb és tartósabb védettséget lehet elérni.

Az oltással hosszabb ideig, adott esetben élethossziglan lehet védettséget szerezni, mint magával az átfertőzöttséggel – fogalmazott a professzor, hozzátéve: a szakemberek egyöntetű véleménye szerint az oltóanyag nemcsak hatékony, de rendkívül biztonságos is.

Hangsúlyozta: a vakcinának nincsen semmiféle, szervezetet károsító mellékhatása, csupán helyi reakciók – enyhe borzongás, esetleg hőemelkedés – jelentkezhetnek a beadása után.

A rektor szerint a módszer, amelynek kialakításában magyar tudósok is részt vettek, „Nobel-díjat fog érni”. Elmondta, hogy Magyarországon 20-25 százalékos lehet az átfertőzöttség, nyájimmunitásról, illetve a járvány leállásáról pedig a lakosság hatvanszázalékos átfertőzöttsége, illetve beoltottsága esetén beszélhetünk. A szakember abban bízik, hogy januárban több százezer oltást is el tudnak végezni, ami az oltóanyag mennyiségétől és az országba érkezésének tempójától is függ majd.

Leszkoven János, a Covid-intenzív részleg egyik vezető főorvosa megkapja a koronavírus elleni oltóanyagot a nyíregyházi Jósa András Oktatókórház szakrendelőjének épületében kijelölt dolgozói oltóponton 2020. december 27-én. MTI/Balázs Attila

Várkonyi István, a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház Infektológiai Intézetének igazgatója megkapja a koronavírus elleni oltóanyagot az intézet oltópontján 2020. december 27-én. MTI/Czeglédi Zsolt

MTI