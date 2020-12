Háu du ju dú

2020. december 28. 00:04

A Független Szakértők ®™ sok mindenről felismerhetők. Egyrészt hajlamosak végigrallizni a magyar politikai palettát tanácsadóként SZDSZ-től a Jobbikig (ma már ez nem tűnik olyan nagy távolságnak végülis), ez pedig jelzi a valódi függetlenséget, hiszen bárkitől elfogadják a dezsőt - nem zavartatják magukat mindenféle terhes meggyőződésekkel.

Másrészt a fenti értelemben elfogulatlan elemzéseik rendre belesimulnak a globalista gazdi hazai lerakatának érdekeibe. Ezen érdek elég könnyen leírható: bukjon mán meg a Zorbán lehetőleg máma még, és ha nekünk nem megy, jöjjenek az amerikaiak/németek/szovjetek, majd ők megoldják.

Ennyiben nincs semmi újdonság minden Független Szakértők Legfüggetlenebb Leginkább Szakértőjének megfejtésében: most aztán be lehet szarva a Zorbán, mert Bidenék végre megbuktatják.

De csak nem stimmel valami.

Azt mondja ugyanis minden Független Szakértők Legje, hogy de amit amerikai kollégáktól hallok, hogy hogyan alakul az új csapatnak felkészülése, felkészítése, ők arról próbálnak győzködni, hogy annál is rosszabbra számítsunk, mint amire számítunk.

Már csak az a kérdés, hogy mégis melyik amerikai kollégától hallotta, és mégis melyik nyelven?

Ugyanis Független Szakértőink Legjéről köztudott, hogy nem beszélni angol, ahogy világpolgár főpolgármesterünknek is egy mucsai fideszes külügyminiszterre van szüksége, ha érteni akarja mit beszélnek ezek a külföldiek. (Igen, a büszkülő világpolgároknál még ezen az alapvető szinten sem létezik provinciálisabb fajta.)

Szijjártó Péter, Csö Kju Szik, a Koreai Köztársaság magyarországi nagykövete és Karácsony Gergely beszélget MTI/Kovács Attila

De még az is lehet, hogy Független Szakértőink Legje alkalmazni kívánja a 444 szabadalmát, akik új szintre emelték a weyerbélázást - az új szint neve novákbenjáminozás. (A novákbenjáminozás a költséghatékonyabban alkalmazott weyerbélázás. Az eljárás során a 444 a tekintélyes New York Times-ra hivatkozik, ahol Bejamin Novak megírja, hogy „Orbán egy geci", miközben Novák Benjámin a 444 munkatársa, tehát gyakorlatilag saját magukat hivatkozzák.) Csakhogy a novákbenjáminozáshoz is kéne tudni olvasni és írni külföldiül.

Két megoldás lehetséges.

Vagy megint szar a dramaturg és rossz emberrel postázta a nem létező hálózat a fenyegetést, vagy Független Szakértőink Legje óriásit blöffölt.

A maga nemében mindkettő szórakoztató.

Boldog Karácsonyt!

Megadta Gábor: HÁU DU JU DÚ: avagy kik lehetnek Török Gábor amerikai kollégái?



Vagy megint szar a dramaturgia a hárombetűsöknél, vagy blöfföl a Független Szakértő.

