A vakcina megérkezése a járvány elleni védekezés új szakasza

A vakcina megérkezése a járvány elleni védekezés új szakaszát jelenti, de továbbra is szükség van a lakosság fegyelmezettségére a járványügyi intézkedések betartásában - mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője az operatív törzs nevében a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős testület hétfői online sajtótájékoztatóján.

2020. december 28. 13:45

Galgóczi Ágnes közölte: a járvány kezdetétől erre vártak, vagyis arra, hogy a kutatók kifejlesszék a speciális védelmet jelentő, mindenki számára elérhető védőoltást, amellyel a járványt meg lehet állítani. Felidézte: néhány napja a Pfizer-vakcina kapta meg elsőként az Európai Gyógyszerügynökség engedélyét, és szombaton az első 9750 adagot tartalmazó vakcinaszállítmány megérkezett Magyarországra, a kijelölt öt ponton pedig megkezdődött a kórházi ápolók és orvosok oltása.

Hozzátette: amint újabb vakcinaszállítmányok érkeznek, folytatódik az egészségügyi dolgozók beoltása, és 2021 első felében - miután várhatóan újabb oltások kapják meg az engedélyt - "több vakcinából választva, nagyobb mennyiségben a tömeges oltás is elkezdődhet".

Emlékeztetett: a kormány 17,5 millió adag oltóanyagot kötött le különböző gyártóknál, a Pfizeren kívül a Modernánál, a Jansennél, a CureVacnál, az Astra-Zenecánál, a Sanofi-GSK-nál és a Novavaxnál. Ezeknek a felhasználása az engedélyeztetésük után kezdődhet.

Magyarország az orosz és a kínai vakcinákat is vizsgálja, hiszen minden lehetőséget szeretnének kihasználni, hogy a magyar emberek megkaphassák a védőoltást - mondta Galgóczi Ágnes.

Hangsúlyozta, az oltások megkezdésével természetesen nem lehet feladni a védekezést. Ezért mindenkitől azt kérte, a járvány lassítása és az egészségügyi rendszer működőképességének megőrzése érdekében tartsa be a higiénés szabályokat és a járványügyi intézkedéseket.

Az osztályvezető kifejtette, sok országgal ellentétben Magyarországon biztatóan alakulnak a járványügyi adatok, és a cél az, hogy ezt megőrizzük. Vasárnap 609 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést, ezzel 316 669-re emelkedett a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 114 többségében idős, krónikus beteg, ezzel az elhunytak száma 9161-re emelkedett. 6261 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 448-an vannak lélegeztetőgépen.

Kérdésre válaszolva elmondta, a lakosság 60 százalékának beoltása szükséges a nyájimmunitás kialakulásához. Azoknak is javasolt az oltás beadása, akik három hónapnál régebben már igazoltan átestek a fertőzésen. A vakcina beadásáról egy kérdőív kitöltése és rövid vizsgálat után az oltóorvos dönt. Az oltás előtt lehet enni és inni is - jegyezte meg.

Galgóczi Ágnes közölte azt is, hogy a vakcinát eddig megkapó több mint ezer egészségügyi dolgozónál nem tapasztaltak különösebb oltási reakciót.

Főigazgató: jól halad a védőoltások beadása a Dél-pesti Centrumkórházban

Jól halad a koronavírus elleni védőoltások beadása a Dél-pesti Centrumkórházban, vasárnap 225 egészségügyi dolgozó kapta meg a vakcinát, és azóta egyetlen esetben sem alakult ki szövődmény - közölte a kórház főigazgatója hétfőn az M1 aktuális csatornán.

Vályi-Nagy István arra figyelmeztette a kórházakat, hogy biztonságos, őrzött helyen tárolják az oltóanyagot. Elmondta, a szombaton érkezett vakcinákat a Dél-pesti Centrumkórházban ráccsal lezárt, riasztóval és kamerával felszerelt helyiségben tárolják.

Meghegyezte: az interneten vásárolt vakcina nagy eséllyel nem valódi, fontos, hogy senki ne vásároljon ellenőrizetlen helyről oltóanyagot.

Kitért arra is, hogy már több koronavírus-mutációt is azonosítottak, a legújabbat Nigériában. Közölte, ez nem jár súlyosabb tünetegyüttessel, de könnyebben terjed az Európában elterjedt koronavírusnál. Hasonlóan egy korábban Angliában észlelt koronavírus-mutációhoz, a vírus Afrikában észlelt új változata is inkább a fiatalok körében terjed - fűzte hozzá.

A főigazgató tudatta azt is, hogy a fertőzöttek kezelésére vonatkozóan van egy új, passzív immunizáló kezelést biztosító amerikai gyógyszer, amelyből az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Dél-pesti Centrumkórház együttműködése révén sikerült több ezer darabot rendelni. A szállítmány január elejére várható - tette hozzá Vályi-Nagy István.

Operatív törzs: öt nap alatt 834-szer intézkedtek a rendőrök szabálytalan maszkviselés miatt

Az elmúlt öt napban 834 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök a maszkviselési kötelezettség elmulasztása miatt - tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szóvivője a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján hétfőn.

Gál Kristóf közölte: a szerdától vasárnapig tartó időszak intézkedései közül 754 a tízezernél több lakosú települések önkormányzati rendeleteiben meghatározott maszkviselési kötelezettségek be nem tartása miatt történt; 275 esetben figyelmeztetéssel éltek, 205 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki, 274 szabálysértőt pedig feljelentettek a rendőrök. Hozzátette: a tömegközlekedési eszközökön és megállóhelyeken az elmúlt öt napban 23, míg egyéb, a rendeletben szereplő zárt helyen történt ellenőrzések során 57 emberrel szemben léptek fel a rendőrök maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt. Megjegyezte: a védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet szeptember 21-ei hatályba lépése óta már összesen 16 278 rendőri intézkedés történt a maszkviselési kötelezettség elmulasztása miatt.

A kijárási tilalom szabályainak megsértése miatt az elmúlt öt napban 1668 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök, közülük hat ember nem tartotta be a kutyasétáltatás 500 méteres körzetére vonatkozó rendelkezést, tizenegyen a nyilvános helyen való csoportosulás tilalmát szegték meg.

A kijárási korlátozás november 4-ével lépett hatályba, amit november 11-ével a kijárási tilalom váltott fel. November 4-étől a rendőröknek 17 792 szabályszegővel szemben kellett intézkedniük.

A boltokra, vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatt eddig 670 rendőri intézkedésre volt szükség, ebből 179 esetben az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, 491 esetben pedig az üzletek korlátozott nyitva tartására és az üzletben való tartózkodásra vonatkozó szabályokat nem tartották be.

Az elmúlt öt napban is ellenőrizték a Magyarország területén személyforgalomban átutazókat, közülük 279 szabályszegővel szemben kellett intézkedniük a rendőröknek. Az átutazókat szeptember óta ellenőrzik, a szabályokat be nem tartókkal szemben eddig 8792 rendőri intézkedés történt.

Szerdától vasárnapig 59 835 alkalommal ellenőrizték a rendőrök személyesen a hatósági házi karanténban lévőket. Vasárnap 1530 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el, jelenleg 22 779-en vannak hatósági házi karanténban. Közülük 2821-en vállalták, hogy a rendőrség elektronikusan ellenőrizze, betartják-e a karanténszabályokat.

