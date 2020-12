Hatósági erő a vírusterjedés elleni küzdelemben

Hétfőn a Magyarország területén való átutazás szabályainak megsértése miatt 148-szor intézkedtek a rendőrök. A beutazási korlátozásról szóló kormányrendelet szeptember 1-jei hatálybalépése óta 8941-szer intézkedtek a rendőrök e szabályok megsértői ellen.

2020. december 29. 13:41

Hétfőn 208 ember ellen intézkedtek a rendőrök maszkviselési kötelezettség elmulasztása miatt közterületen, kétszer tömegközlekedési eszközön vagy várakozóhelyen, 23-szor pedig egyéb zárt helyen - mondta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szóvivője a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs keddi online sajtótájékoztatóján.

Gál Kristóf alezredes arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet szeptember 21-ei hatálybalépése óta 16 509-szer intézkedtek a maszkviselés figyelmen kívül hagyása miatt.



A szóvivő közölte, hogy hétfőn 382 esetben intézkedtek a kijárási tilalom megszegése miatt. A kijárási korlátozás november 4-én lépett hatályba, amelyet november 11-én a kijárási tilalom váltott fel; november 4-étől a rendőröknek 18 174 szabályszegő ellen kellett fellépniük.



A kereskedelmi üzletekre, vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatt eddig 672 rendőri intézkedésre volt szükség, ebből 181 esetben az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, 491 esetben pedig az üzletek korlátozott nyitva tartására és az üzletben tartózkodásra vonatkozó szabályokat nem tartották be.



Hétfőn is ellenőrizték a Magyarország területén személyforgalomban átutazókat, közülük 148 szabályszegővel szemben kellett intézkedniük a rendőröknek. Az átutazókat szeptember óta ellenőrzik, a szabályokat be nem tartókkal szemben eddig 8941 rendőri intézkedés történt. Hétfőn 10381 alkalommal ellenőrizték a rendőrök személyesen a hatósági házi karanténban lévőket, 2943 hatósági házi karantént rendeltek el, jelenleg 21 667 hatósági házi karantén van hatályban, és 2519-en használják a mobilalkalmazást - ismertette.

Már közel két és fél ezer egészségügyi dolgozó kapta meg a védőoltást

Az elmúlt három nap alatt három budapesti és két vidéki helyszínen 2461 egészségügyi dolgozó kapta meg a koronavírus elleni védőoltást. A héten újabb vakcinaszállítmány érkezik Magyarországra, így 25 helyen folytatódhat az oltás - mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője az operatív törzs nevében a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős testület keddi online sajtótájékoztatóján.

Galgóczi Ágnes

Galgóczi Ágnes kifejtette, az első, 9750 adagos szállítmány a Pfizer-vakcinából 4875 egészségügyi dolgozó oltására elegendő, ugyanis a vakcinából 21 nap különbséggel kettőt kell kapni. A védettség a második oltás beadását követő hetedik napon alakul ki.



A jövő év első felében további védőoltások engedélyezése várható az Európai Gyógyszerügynökségtől, az újabb szállítmányok Magyarországra érkezésével megkezdhető a lakosság tömeges oltása - hangsúlyozta.



Felhívta a figyelmet arra, hogy a koronavírus elleni Pfizer-vakcina beadható, sőt kifejezetten ajánlott a krónikus betegségben szenvedőknek és javasolt azoknak is, akik már több mint három hónapja estek át a fertőzésen.



Az első oltás beadása után mindenki egyedi oltási igazolást kap, ez tartalmazza a teljes védettséget biztosító második oltás időpontját - tette hozzá.



A járványügyi osztályvezető elmondta, az oltás beadását nem javasolják a várandósoknak és azoknak, akik kórelőzményében súlyos, kórházi ellátást igénylő anafilaxiás reakció van, vagy allergiásak a védőoltás bármely összetevőjére.



Galgóczi Ágnes a hétfő délután Magyarországra érkezett hatezer adag orosz ampulláról azt mondta: a 3 ezer ember oltására elegendő készlet egy tudományos együttműködési lehetőség a magyar hatóságoknak egy újabb védőoltás vizsgálatához.



Kitért arra, hogy számos tévhit, álhír és elbizonytalanító információ jelenik meg a védőoltásokról.



A Pfizer vakcinája korszerű, új technológiával előállított oltás, nem tartalmazza sem a kórokozót, sem annak részeit, csak egy genetikai információt, amely a vírus tüskefehérjéjét kódolja, ezt a szervezet megtermeli és az ez ellen termelt ellenanyag biztosítja a fertőzés elleni védelmet - hangsúlyozta.



Rámutatott arra, hogy a védőoltások már bizonyítottak, hiszen azokkal számos fertőző kórt sikerült leküzdeni, köztük a kanyarót, a járványos gyermekbénulást vagy a diftériát, amelyek súlyos betegségeket, szövődményeket okoztak az elmúlt évtizedekben.



Nem a védőoltástól kell tartanunk, hanem a fertőzéssel járó kockázatoktól, ezeket kell kivédenünk - jelentette ki Galgóczi Ágnes.



A járványügyi osztályvezető hangsúlyozta, a vakcináknak kiemelt jelentőségük lesz a specifikus védelem kialakításában, de a koronavírussal szembeni hatékony védekezésben továbbra is nagyon fontos a járványügyi intézkedések, higiéniai szabályok betartása.



A szakember a járványügyi adatokat ismertetve elmondta: az elmúlt 24 órában 902 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést, ezzel 317 571-re emelkedett az azonosított fertőzöttek száma. Meghalt 131 többségében idős, krónikus beteg, velük együtt már 9292-en hunytak el a betegséggel összefüggésben.



Jó hír, hogy az aktív fertőzöttek száma folyamatosan csökken, a gyógyultaké folyamatosan nő, ők 138 365-en vannak - mondta. Hozzáfűzte, kórházban 6298 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 444-en szorulnak gépi lélegeztetésre.

Maruzsa: folytatódik a köznevelésben dolgozók tesztelése

Januárban is folytatódik a köznevelésben dolgozók tesztelése annak érdekében, hogy az óvodákban és iskolákban mindenki egészségesen kezdje meg a munkát január 4-én - mondta a köznevelésért felelős államtitkár a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs keddi online sajtótájékoztatóján.

Maruzsa Zoltán

Maruzsa Zoltán hozzátette: január 2-án és 3-án reggel hét és este hét óra között a mentőszolgálat és a kormányhivatalok statikus mintavételi pontjain, 99 helyszínen biztosítanak lehetőséget az önkéntes tesztelésre.



A zökkenőmentes lebonyolítás érdekében időpontot lehet foglalni az oktatási hivatal honlapján, az előregisztráció határidejét december 31-én 20 óráig meghosszabbították. Kedd reggelig 7400-an regisztráltak - mondta az államtitkár. Az előregisztrációval kapcsolatos tudnivalókat az Oktatási Hivatal honlapján, az oktatas.hu oldalon a Covid19 menüpont tartalmazza.



Az államtitkár elmondta: a tesztelési lehetőséget a szakképzési intézményekre is kiterjesztették. Ezek az intézmények január 11-éig tantermen kívüli, digitális munkarendben működnek, de a szakmai gyakorlatok, konzultációk miatt lehetnek olyan oktatók, akiknek indokolt élni a lehetőséggel - fűzte hozzá.



Hangsúlyozta: a tesztelést azoknak javasolják, akik tüneteket észlelnek magukon, illetve a téli szünetben történt kontaktusok miatt szeretnének megbizonyosodni arról, hogy nem fertőzöttek. Ez segíthet abban, hogy lehetőleg mindenki egészségesen vehesse fel a munkát január 4-én, és az iskolák, óvodák nyitva tarthassanak.



Azt kérte, hogy azok, akinek az eredménye pozitív lesz, haladéktalanul jelezzék az intézményvezetőnek, aki dönt arról, hogy szükséges-e tanügyi intézkedés elrendelése. "A Klebelsberg Központban, az Oktatási Hivatalban és az Emberi Erőforrások Minisztériumában a hétvégén is dolgoznak azért, hogy a szükséges intézkedéseket meghozhassuk" - mondta.



Maruzsa Zoltán beszámolt arról is, hogy készülnek az általános iskolák január 4-ei nyitására. Mindenhol megtörtént az iskolaépületek takarítása, egyes óvodákban, ahol a múlt héten is nyitva tartottak, és ahol megbetegedések voltak, a takarításba a Magyar Honvédség is bekapcsolódott. Közlése szerint minden köznevelési és szakképző intézmény számára biztosított a fertőtlenítő szerek kiutalása, havonta mintegy 300 ezer liternyi áll rendelkezésre.

MTI