A globális oligarchia új világrendet hirdetett

A terv célja egyértelmű: a koronavírus válságot kihasználva, és a klímavédelemmel igazolva a világgazdaságot eltolni egy sajátos szocialista irányban, amelyben már nem az államok és azok polgárai döntenek, hanem sokkal inkább azok a szereplők, akik a kapitalizmusnak köszönhetően mások kárára, a föld nyersanyagainak a felhasználásával meggazdagodtak.

2020. december 29. 23:57

„Változtass meg mindent úgy, hogy ne változzon semmi” – hangzik a híres közmondás, amely jól leírja azt az elképzelést, amellyel a világ leggazdagabb és leghatalmasabb emberei álltak elő a vagyonuk, a hatalmuk, a pénzük megmentése/átmentése érdekében a globális kereskedelem, a kapitalista piacgazdaság, a nemzetállami szerepek újraszabása segítségével.

A koronavírus válság, - a világ fejlettebb felén végbemenő társadalmi változások, (nyugat-európai tüntetéshullámok, terrorista cselekmények, BLM-mozgalom, migráció, klímatüntetések stb.), a nemzetállami szerepkörök megerősödése és Kína egyre erőteljesebb menetelése a világ vezető hatalmának a pozíciója felé - arra késztette a nyugati világ háttérembereit, hogy úgy írják újra a játékszabályokat, hogy továbbra is feléjük lejtsen a pálya.

Ezt a nagyszabású átalakítást a Világgazdasági Fórumon hirdették meg „Great Reset”, avagy „Nagy Újrakezdés” néven, amely alapvetően gazdasági, pénzügyi és ideológiai tarvágást jelent.

A Világgazdasági Fórum olyan szervezet, amelynek a céljai között szerepel, a globális piacgazdaság kibővítése, a nemzeti kereteket meghaladó szabályok kidolgozása, illetve globalizáció erősítése. Állam és kormányfők mellett üzletemberek, aktivisták is tiszteletüket teszik a davosi találkozón, nem ritka vendég Soros György, Bill Gates vagy éppen Greta Thunberg sem.

A 2020-ban meghirdetett Nagy Újrakezdésnek az apropóját a koronavírus-válság adta: hiszen ekkor egy kis időre leállt a világgazdaság, a nemzetállami szerepek újra felértékelődtek (határzár, gazdasági programok, egészségügyi ellátás), és ha csak egy kis időre is, de az emberek mindennapjai gyökeresen megváltoztak. A szakértők, akik már ekkor egy jó ideje dolgoztak a Nagy Újraindítás műveletén (először 2019-ben jelentették be a nagy újrakezdést, amelynek akkor a klímaváltozás volt a fő hajtóereje) úgy ítélték meg, hogy a koronavírus válság kellett ahhoz, hogy az emberiség ráébredjen arra, hogy az eddig megszokott hétköznapi életmódja fenntarthatatlan, törékeny és sebezhető. Az új világot teremteni akaró társadalom-mérnököknek azonban az is szemet szúrt, hogy az emberiség nagyon gyorsan tudott adaptálódni az új kihívásokhoz (távolságtartás, lezárás, boltzár, otthonmaradás, digitális munkarend) és leginkább ez sarkalta őket arra, hogy bemutassák terveiket a nagyközönség számára is.

Az új világszocializmus bevezetésére tett javaslatot Klaus Schwab, a Világgazdasági Fórum elnöke és alapítója, valamint Károly herceg mutatták be májusban a Világgazdasági Fórumon.

Klaus Swab - más írásmóddal Schwab - a fórumon - azuzlet.hu

Meglátásuk szerint itt az ideje, hogy a kapitalista világgazdaságot váltsa le egy szociális típusú berendezkedés. A „Big Reset”, vagy ahogy magyarosan mondják a „Nagy Visszaállítás”, a „Nagy Újrakezdés” a „Nagy Újraindítás” nem más, mint a világ eddigi működésének újraszabása, új alapokra történő helyezése.

„Most érkezett el az a soha vissza nem térő történelmi pillanat, hogy ne csak a koronavírus ellen küzdjünk, hanem újradefiniáljuk a világot, előkészítővé a poszt-COVID korszakot. Ehhez szükségünk van a Great Resetre!” – mondta Klaus Swab, a Világgazdasági Fórum elnöke és alapítója, az új világrend egyik szellemi atyja.

Érveik szerint a kapitalizmus számtalan embert megszabadított a szegénységtől, de a digitalizáció és a globalizáció terjeszkedésével a kapitalizmus nagyobb egyenlőtlenségeket és megosztottságot eredményezett. Úgy érvelnek, hogy a kapitalizmus mai formájában nem igazán járul hozzá az emberiség jólétéhez. Ezért egy „új kapitalizmus” létrehozására van szükség, amely nem kihasználja, hanem megvédi a természetet és nem növeli, hanem csökkenti az egyenlőtlenségeket. Természtesen mindezt olyan üzletemberek javasolják, akik vagyonuk, hatalmuk és befolyásuk jelentős részét annak a világgazdasági rendszernek köszönhetik, amelyet eredetileg is ők alkottak, és működtettek, hogy a digitalizációról, és a globalizációról már ne is beszéljünk.

A Post Covid-korszaknak nevezett új világrend alapvetően politikai, ideológiai, gazdasági kohéziót és nemzetállam mentes világot jelentene.

Post-Covid irodabútor - steelcase.com

A politikai kohézió alatta természetesen az újhullámos liberalizmust értik, szerintük az „igazság harcosai” a #MeToo, Fridays for Future vagy a Black Lives Matter rámutattak arra, hogy a világban egyenlőtlenül oszlanak meg a rendelkezésre álló javak, a vállalatoknak és az államok nem szabad, hogy a pénzügyi és a gazdasági fejlődésben hinniük, sokkal inkább olyan mutatókat kell kidolgozni az új világrendben, amely az alapján értikeli a cégeket, hogy azok, hány kisebbségi hátterű embert alkalmaznak, a nemek közti bérszakadékot miként orvosolják, vagy, hogy milyen előrelépést tett a vállalat klímavédelem érdekében.

A terv célja egyértelmű: a koronavírus válságot kihasználva, és a klímavédelemmel igazolva a világgazdaságot eltolni egy sajátos szocialista irányban, amelyben már nem az államok és azok polgárai döntenek, hanem sokkal inkább azok a szereplők, akik a kapitalizmusnak köszönhetően mások kárára, a föld nyersanyagainak a felhasználásával meggazdagodtak, és merhetetlenül nagy hatalomra tettek szert. Az új világrend létrehozásával pedig leginkább az a céljuk, hogy a „világmegváltás” leple alatt átmentsék a pénzüket, a hatalmukat és a befolyásukat. Hiszen, ha a társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetésének az élére állnak, akkor nem fog szemet szúrni, az általuk felhalmozott vagyon és befolyás mennyisége, hiszen úgy változtatták meg a játékszabályokat, hogy állíthatják azt, hogy mindezt a társadalmi igazságosság megteremtésesre fordítják.

A Great Reset ötletét, elvi alapvetéseit világszerte több vezető politikus, vállalkozó, milliárdos üzletember is támogatja, köztük Joe Biden, Ursula von der Leyen, Soros György, Justin Trudeau, John Kerry, Obama volt külügyminisztere.

Justin Trudeau - indiatoday.in

A listán szereplőkben mind közös, hogy a Soros által meghirdetett nyitott társadalom feltétlen hívei, pénzüket pedig a kapitilasta világrend segítségével szerezték.

Az elképzelésnek konzervatív kritikusai is vannak, sokan osztják Donald Trump nézetét, mely szerint a „Nagy Visszaállítás” nem más, mint a kommunista Új Világrend, és szavai szerint – „Soha nem fogjuk engedni a radikális szocialistáknak, hogy lerombolják a gazdaságunkat, tönkre tegyék az országunkat és kiirtsák a szabadságunkat.”

Hasonló álláspontra helyezkedett a republikánus Cory Bernardi volt ausztrál szenátor is, aki szerint a „The Great Reset” csupán a hatalom központosítása és az Új Világrend felé vezető lépés újradefiniálása.

Szerinte a koronavírus-válság nagy lökést adott a hasonló tervek bevezetésének, amelyet korábban a klímaváltozással nem tudtak igazolni nevezetesen a gazdaság leállítását, az üzemanyag-fogyasztás és a légitársaságok utaztatásának csökkentését, valamint a polgári szabadságjogok korlátozását, és a különböző tilalmakat, azt most a koronavírussal és a mögötte felépülő új világrenddel megtehetik.

A 2021. január 26. és 29. között megtartandó davosi Világgazdasági Fórum hivatalos plakátja: "Elkötelezetten a világ állapotának javítása mellett" - weforum.org

A Great Reset pontos részleteit a 2021 januárjában tartandó Világgazdasági Fórumon ismertetik, konzervatív és szabadpiacpárti elemzők úgy vélik, hogy a terv egy nyíltan szocialista elveket tükröző kezdeményezés a világgazdaság elmozdítására a szocializmus felé, lerombolva a kapitalizmus egyik fontos alappillérét. a nemzetállamot, a nemzetet és magát az embert.

