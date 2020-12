Bayer Zsolt: Hazaáruló gazemberek

A stratégiájuk a legaljasabb hazudozással elérni, hogy az embereknek ne legyen bizalmuk az oltásban.

2020. december 30. 10:06

Akit érdekelnek a részletek – és javaslom, hogy ebben az ügyben minden normális ember legyen érdeklődő! –, az olvassa el lapunkban ezt a cikket: Oltásellenességre játszhat a baloldal. Benne van, amit tudni kell. Amit tudni muszáj. S ahogy kollégám megjegyzi írásában, ilyen ’56 óta nem fordult elő – vagyis: ezek a gazemberek most ismét emberéleteket áldoznának fel, hogy visszaszerezzék ocsmány és kártékony hatalmukat.

A Politico című, teljesen elaljasult brüsszeli szennylap a minap írt „elemzést” a magyarországi járványhelyzet kapcsán, s ebben szólaltatják meg többek között Krekó Pétert, az ellenzéki oldal egyik legsötétebb, legaljasabb gazemberét. (címképünkön) Ez a nyomorult ezt mondja – jegyezzük meg örökre, szó szerint! –: „A tét magas. Ha aláásod az emberek hajlandóságát arra, hogy beoltassák magukat, akkor Orbánnak kell viselnie a politikai következményeket.”

Teljesen világos és nem félreérthető mondat. Érd el, hogy az embereknek ne legyen bizalmuk az oltásban, érd el a legaljasabb, legocsmányabb propagandával és hazudozással, hogy minél kevesebben oltassák be magukat, akkor továbbra is sok lesz a halott, azt pedig írd a kormány és a miniszterelnök számlájára, így talán elérheted, hogy 2022-ben a társadalom szűk többsége megbüntesse a regnáló hatalmat.

Ennyi a stratégia. Ennyit bírt kitalálni az egyesült ellenzék, ha már egyszer nem hívhatja be a brüsszeli meg az amerikai csapatokat „baráti segítségnyújtás” címén, mint ’56-ban a szovjeteket. Jobb időkben, jobb helyeken ezeket bíróság elé vitték és elítélték. Hazaárulásért és közveszélyokozásért. Manapság viszont ezeket a mocskokat védik, és ezt nevezik demokráciának meg „európaiságnak”. S ha már kész a „stratégia”, nem késlekednek a megvalósítással sem. Ennek részeként a DK-s gazemberek éppen azon hisztériáznak, miszerint Orbán az orosz vakcinát is beengedte az országba, és azt akarja használni az amerikai–német gyártmány helyett. Önmagában nettó hazugság az egész. Az idehaza elkezdődött oltás a Pfizer vakcinájával vette kezdetét, mindössze arról van szó, hogy a kormány – az egyetlen helyes utat választva – az orosz, a kínai és az izraeli vakcinát is talonban tartja, hogy amennyiben ezek bármelyikéről kiderül – és a hazai intézmények ezt igazolják –, hogy hatásos, akkor ezek is rendelkezésre álljanak.

Mert vész esetén minden lehetséges segítséget számba kell venni. Mert a hajótörött sem vizsgálja meg, a felé sodródó uszadékfa vajon honnan származik. Csak felkapaszkodik rá. De ezek a gazemberek most azt akarják elérni, hogy az emberek ne oltassák be magukat, hanem inkább haljanak nagy számban, és akkor lehet mutogatni a kormányra és annak vezetőjére. Az eredmény pedig már látszik: egy friss felmérés szerint a Fidesz-szavazók beoltatnák magukat, míg a DK és a Jobbik szavazói nem. Ebből pedig mindjárt levonhatjuk az első következtetést, miszerint megdőlt az ellenzék egyik állandó és undorító narratívája, amely szerint a Fidesz szavazói a leghülyébbek az országban. Nem. Éppen fordítva van. Ez látszik az oltás elfogadásának mértékéből. S persze azt is tudjuk, ha a Fidesz szavazói utasítanák el az oltást, akkor például a DK-s Homonnay nevű blogger és gazember örvendező bejegyzést tenne, hogy a fideszesek fognak belehalni a vírusba, hurrá.

Mi nem vagyunk ilyenek. Ugyanis volt gyerekszobánk, voltak szü­leink, van lelkünk, vannak érzéseink, és van fogalmunk arról, hogy nemzet és nemzeti összetartozás. Úgyhogy bennünket aggaszt ezen aljas és gátlástalan és hazaáruló ellenzék megtévesztette honfitársaink sorsa. Tehát oltassák be magukat. Ki mivel akarja. Legyünk mindannyian védettek a vírus ellen, azután jöhet a politika. És erősen figyeljék a maguk választotta politikusokat: Gy. F., Sz. T., J. P., H. Á. és a többi lelketlen, elaljasult bűnöző mind be fogja magát oltatni. Mert féltik a tyúkszaros és felesleges és kártékony életüket. Úgyhogy a szavazóik se tétovázzanak!

Bayer Zsolt



magyarnemzet.hu